Александр Январёв: история одного из самых одиозных российских кинозлодеев

Стать заложником роли или амплуа – горе для актёра. Ведь это не только тормозит карьеру, поскольку режиссёры уже не видят в артисте никого другого, но и не позволяет в полной мере раскрыть свой потенциал.
Так было и с Александром Январёвым, который мог бы играть русских богатырей и витязей, но запомнился зрителям по ролям злодеев, хулиганов и всякого рода асоциальных элементов.
Саша родился в 1940 году в обычной московской семье. В детстве увлекался фотографией и любил ходить в походы. Во время службы в армии получил серьезную травму головы, из-за которой его всю жизнь мучили сильные головные боли.
Хотя парень давно мечтал об актерской карьере, после службы отработал некоторое время на часовом заводе и только потом поступил во ВГИК. Курс был не очень удачным: часто менялись преподаватели, но сниматься Александр начал еще во время учебы.
Его первыми работами стали роли в картинах «Мне двадцать лет», «При исполнении служебных обязанностей», «Время, вперед!». Но настоящую славу и признание актер получил после выхода фильма «Два билета на дневной сеанс», где он сыграл преступника Сиротина. Да так виртуозно и правдоподобно, что с того момента режиссеры постоянно предлагали ему роли в основном похожих персонажей.
Несмотря на воплощение на экране образов плохишей, зрители полюбили актера за настоящие эмоции, откровенность, талант и правдоподобность персонажей.
Пик работы и славы пришелся на 70-80-е годы. Одной из знаковых ролей стала положительная – партизана Железнова в фильме «Золото». Второстепенных персонажей Январёв сыграл в таких фильмах как «Рожденная революцией», «Версия полковника Зорина», «Бег», «Золотой теленок».
Первой женой Александра стала Светлана Старикова. Они учились с девушкой на одном курсе. Но студенческий брак не просуществовал долго: рабочие графики супругов не совпадали, они мало виделись. В итоге чувства быстро остыли, и последовал развод.
Вторая жена Ольга была не из творческой среды, работала в райкоме комсомола и даже родила любимому дочь Настю. Но в этом время Январёва уже сразила распространенная беда представителей актерской среды. Мужчина начал злоупотреблять спиртным. Ольга пыталась бороться с зависимостью мужа, но все попытки оказались безуспешными. Она забрала ребенка и ушла.
Начались 90-е – время всеобщего простоя и запустения. Театр практически перестал работать, кино не снимали. Александр перебивался случайными заработками. Чтобы заработать на еду, даже торговал в переходе газетами. Нищета и отсутствие перспектив усилили зависимость. Когда ситуация в стране начала выравниваться, и Январёва позвали на съемки, работать он был уже не в состоянии.
В 2000 году Александр стал пенсионером. Получая пенсию, он тратил ее исключительно на спиртное. Естественно, такой образ жизни не мог не сказаться на здоровье. Через 4 года мужчину сразил инфаркт. Александр Иванович скончался на 65 году жизни и был похоронен рядом с родными – братом и родителями в Наро-Фоминском районе Московской области.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну так это режиссёры дебилы. А вообще, с такой рожей, конечно же, только всяких ублюдков и играть.