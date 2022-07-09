Александр Январёв: история одного из самых одиозных российских кинозлодеев

В 2000 году Александр стал пенсионером. Получая пенсию, он тратил ее исключительно на спиртное. Естественно, такой образ жизни не мог не сказаться на здоровье. Через 4 года мужчину сразил инфаркт. Александр Иванович скончался на 65 году жизни и был похоронен рядом с родными – братом и родителями в Наро-Фоминском районе Московской области.