Трибунал за смелость, «Валенки» вместо обезболивающего и другие истории известных артистов, принимавших участие в войне

Лидия Русланова стала известной и любимой в народе еще до войны. Поэтому ее выступлений на фронте бойцы очень ждали. Практически сразу после начала войны певица начала выступать на передовой, а под Ельней получила настоящее боевое крещение: «юнкерсы» налетели прямо во время концерта. Певица увидела, что бойцы продолжают внимательно слушать, и не стала прятаться в окопе. Выдержала налет и довела концерт до конца.

Зафиксирован факт, что ее песни использовали во время проведения операций, когда не было наркоза. Об этом рассказывал фронтовик и народный артист СССР Анатолий Папанов:

Военный госпиталь. И громкий, словно пытающийся скрыть неуемную радость, голос Лидии Руслановой: «Валенки, валенки». Пластинку крутят несколько раз. Мы знаем, что ставят ее по просьбе бойца. Ему надо ампутировать ногу, а анестезирующих средств в госпитале не осталось, он согласился на операцию без наркоза. Попросил только: «Поставьте мою любимую песню «Валенки».

Не только песнями Лидия Андреевна помогала стране. Она отдала личные сбережения на формирование батареи из четырех «катюш». Их получил десятый минометный гвардейский полк, который воевал на Западном фронте. А позднее артистка собрала деньги на еще одну батарею «катюш». Последний концерт для фронта Лидия Андреевна дала 9 Мая 1945 года на ступенях Рейхстага.