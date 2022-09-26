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Трибунал за смелость, «Валенки» вместо обезболивающего и другие истории известных артистов, принимавших участие в войне

Трибунал за смелость, «Валенки» вместо обезболивающего и другие истории известных артистов, принимавших участие в войне

Автор:
26 сентября 2022 10:18
Сообщество : Военное
Метки: artist   Награда   Русланова   Сичкин   выступление   история   наркоз   песня   подвиг   трибунал   
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Артисты, участвовавшие в Великой Отечественной, у всех на слуху. Они герои, это бесспорно. Но тем, кто работал в агитационных бригадах и фронтовых ансамблях, уделено гораздо меньше внимания. И это не совсем справедливо.

Борис Сичкин, который впоследствии блистательно сыграл Бубу Касторского в «Неуловимых мстителях», однажды чуть не попал под трибунал. Артист был участником ансамбля песни и пляски, но душа рвалась на фронт, воевать самому, а не поднимать боевой дух другим.

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И во время битвы на Курской дуге он специально отстал от группы и попал на переформирование боевого подразделения. И напросился в пулеметчики. Пострелять Борис успел, но информация о его бегстве была передана в отдел политуправления. И артиста арестовали за… дезертирство.

Но начальник отдела закрыл дело, отправил Бориса обратно в ансамбль, с которым Сичкин дошел до самого Берлина.

Лидия Русланова стала известной и любимой в народе еще до войны. Поэтому ее выступлений на фронте бойцы очень ждали. Практически сразу после начала войны певица начала выступать на передовой, а под Ельней получила настоящее боевое крещение: «юнкерсы» налетели прямо во время концерта. Певица увидела, что бойцы продолжают внимательно слушать, и не стала прятаться в окопе. Выдержала налет и довела концерт до конца.

Зафиксирован факт, что ее песни использовали во время проведения операций, когда не было наркоза. Об этом рассказывал фронтовик и народный артист СССР Анатолий Папанов:

Военный госпиталь. И громкий, словно пытающийся скрыть неуемную радость, голос Лидии Руслановой: «Валенки, валенки». Пластинку крутят несколько раз. Мы знаем, что ставят ее по просьбе бойца. Ему надо ампутировать ногу, а анестезирующих средств в госпитале не осталось, он согласился на операцию без наркоза. Попросил только: «Поставьте мою любимую песню «Валенки».

Не только песнями Лидия Андреевна помогала стране. Она отдала личные сбережения на формирование батареи из четырех «катюш». Их получил десятый минометный гвардейский полк, который воевал на Западном фронте. А позднее артистка собрала деньги на еще одну батарею «катюш». Последний концерт для фронта Лидия Андреевна дала 9 Мая 1945 года на ступенях Рейхстага.

Ефим Березин и Юрий Тимошенко – восхитительный комический дуэт Штепсель и Тарапунька. Будущие артисты свели знакомство еще в бытность студенчества и начали дружить во время учебы. В 1941 году они в составе ансамбля уехали на передовую.

Видимо, артистов знало и любило и руководство. И наградные листы повара Галкина и банщика Мочалкина оказались мало того что выданы в одно и то же время, так и еще и текст за исключением имени и фамилии в них был полностью идентичным.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   Награда   Русланова   Сичкин   выступление   история   наркоз   песня   подвиг   трибунал   
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SerGProS 2 минуты назад
Уж кто-кто а про Лидию Русланову можно было промолчать. Муженек - Крюков марадерстовал в Германии..В ходе обысков у Владимира Крюкова и Лидии Руслановой были изъяты: автомобиль «Horch 951А», два «Mercedes-Benz», «Audi», 132 картины русских художников, 35 старинных ковров, гобелены, антикварные сервизы, меха, скульптуры из бронзы и мрамора, декоративные вазы, библиотека старинных немецких книг с золотым обрезом, 700 тысяч рублей наличными, 312 пар модельной обуви, 87 костюмов и другое.
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