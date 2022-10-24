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Как английская деревушка превратилась в заповедник дюжины призраков?

Как английская деревушка превратилась в заповедник дюжины призраков?

Автор:
24 октября 2022 11:48
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: деревня Плакли   дух   заповедник призраков   история   неопознанное   привидение   тайна   фантом   
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Для жителей Великобритании призраки – это не повод пугаться, а возможность прикоснуться к вечности и прочувствовать бренность бытия. То есть жители Туманного Альбиона не боятся всяких потусторонних сущностей, а наоборот относятся к ним бережно и трепетно.

Фамильные привидения строго учитываются в специальном реестре привидений. И, да: это официальный документ. Сюда вносят новых и вычеркивают призраков, которые перестали давать о себе знать. Именно Британия породила такое направление как мистический туризм: сюда едут любители пощекотать себе нервишки и познакомиться со всякой чертовщиной поближе.

И неоспоримым объектом, лидирующим в этом плане, является деревня Плакли в графстве Кент. Ее даже называют деревней 12 привидений по числу потусторонних единиц местного населения.

Обычные – живые граждане давно привыкли к такому соседству и даже находят его полезным: некоторые привидения сигнализируют своим появлением о каких-то важных грядущих событиях.

Туристам здесь все покажут-расскажут и даже выдадут специальную карту для ориентирования.

Итак, кто они – потусторонние жители этого местечка:

  • Призрачная карета, запряженная четверкой лошадей. Говорят, один отважный турист рискнул запрыгнуть внутрь. Сведения о его дальнейшей судьбе расходятся: то ли он исчез в неизвестном направлении, то ли парня отыскали в лесу через несколько дней в беспамятстве и совершенно седого от пережитого.
  • Старая цыганка. Представителей этой нации часто обвиняют в колдовстве и ворожбе. Считается, что эту женщину сожгли за чародейство. Но она продолжила жить в такой форме, шатается по деревне, курит трубку и даже предлагает раскинуть картишки некоторым особо впечатлительным гражданам.
  • Предводитель разбойников. Периодически демонстрирует картину своей казни на старом дубе. Причиной стали банальные разборки по поводу награбленных сокровищ.
  • Черный мельник. Объявляется перед грозой. Считается, что он погиб в результате пожара, поэтому его тело обгорело и почернело.
  • Леди в Белом и Красном. Сестры, которые названы так по цвету одеяния. Первая встречается в центре, а вторую видят возле местной церкви, где погребено ее тело.
  • Учитель. Наложил на себя руки из-за несчастной любви и остался в виде неупокоенного духа.
  • Военный. Не пережил позора в виде обвинения в казнокрадстве и тоже покончил с собой.
  • Монах. Не сдержал данный обет целомудрия и согрешил с местной красоткой. За что обречен на вечные шатания по округе.
  • Дама из Роузкорта. Собственно, эта женщина и есть объект страсти несдержанного служителя церкви. Когда их отношения обнародовали, приняла яд и осталась в своем особняке как призрак.
  • Рабочий. Стал случайной жертвой случая на производстве: беднягу завалило щебнем, и теперь в округе слышны его предсмертные крики.

Собака. Да, это, пожалуй, самое поразительное привидение. Бешеного пса застрелили полицейские. Увидеть его очень сложно, а вот услышать – запросто.

А вам доводилось видеть что-то похожее на привидение – явление, которому не удалось дать рациональное объяснение?

Источник:

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Метки: деревня Плакли   дух   заповедник призраков   история   неопознанное   привидение   тайна   фантом   
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2  комментария
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9k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Ну вот этой фотке я поверил больше всего


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1k
Шурман 2 часа назад
Хрень полная , у меня у дома самое старинное кладбище Брюсселя , да и в моем районе их 3 штуки , раньше самая короткая дорогая на работу была через кладбища , там похоронено пол города + куча солдат и тд . Захоронения от 1600 хрен знает какого года , склепы просто произведения искусства как и статуи у склепов , каждое утро что бы сократить путь я ходил через кладбище , домой на автобусе возвращался , с утра это ладно 3 км пройтись из них 2 км только на прямик чрез кладбище. Иногда в 6 утра темнота ветер листва вороны летают , жуть а все равно прикольно , призраков не видел . Мы с женой чуть квартиру не купили , заходим класс , большой зал на 60 квадратов , 3 больших спальник , 2 террасы , вот только хрень одна есть , вид из спален на кладбище и на могилы :) я говорю классно ведь тихие соседи она мне говорит придурок что ли :)
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