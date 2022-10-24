Как английская деревушка превратилась в заповедник дюжины призраков?

Фамильные привидения строго учитываются в специальном реестре привидений. И, да: это официальный документ. Сюда вносят новых и вычеркивают призраков, которые перестали давать о себе знать. Именно Британия породила такое направление как мистический туризм: сюда едут любители пощекотать себе нервишки и познакомиться со всякой чертовщиной поближе.