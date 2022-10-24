Как английская деревушка превратилась в заповедник дюжины призраков?

Для жителей Великобритании призраки – это не повод пугаться, а возможность прикоснуться к вечности и прочувствовать бренность бытия. То есть жители Туманного Альбиона не боятся всяких потусторонних сущностей, а наоборот относятся к ним бережно и трепетно.
Фамильные привидения строго учитываются в специальном реестре привидений. И, да: это официальный документ. Сюда вносят новых и вычеркивают призраков, которые перестали давать о себе знать. Именно Британия породила такое направление как мистический туризм: сюда едут любители пощекотать себе нервишки и познакомиться со всякой чертовщиной поближе.
И неоспоримым объектом, лидирующим в этом плане, является деревня Плакли в графстве Кент. Ее даже называют деревней 12 привидений по числу потусторонних единиц местного населения.
Обычные – живые граждане давно привыкли к такому соседству и даже находят его полезным: некоторые привидения сигнализируют своим появлением о каких-то важных грядущих событиях.
Туристам здесь все покажут-расскажут и даже выдадут специальную карту для ориентирования.
Итак, кто они – потусторонние жители этого местечка:
- Призрачная карета, запряженная четверкой лошадей. Говорят, один отважный турист рискнул запрыгнуть внутрь. Сведения о его дальнейшей судьбе расходятся: то ли он исчез в неизвестном направлении, то ли парня отыскали в лесу через несколько дней в беспамятстве и совершенно седого от пережитого.
- Старая цыганка. Представителей этой нации часто обвиняют в колдовстве и ворожбе. Считается, что эту женщину сожгли за чародейство. Но она продолжила жить в такой форме, шатается по деревне, курит трубку и даже предлагает раскинуть картишки некоторым особо впечатлительным гражданам.
- Предводитель разбойников. Периодически демонстрирует картину своей казни на старом дубе. Причиной стали банальные разборки по поводу награбленных сокровищ.
- Черный мельник. Объявляется перед грозой. Считается, что он погиб в результате пожара, поэтому его тело обгорело и почернело.
- Леди в Белом и Красном. Сестры, которые названы так по цвету одеяния. Первая встречается в центре, а вторую видят возле местной церкви, где погребено ее тело.
- Учитель. Наложил на себя руки из-за несчастной любви и остался в виде неупокоенного духа.
- Военный. Не пережил позора в виде обвинения в казнокрадстве и тоже покончил с собой.
- Монах. Не сдержал данный обет целомудрия и согрешил с местной красоткой. За что обречен на вечные шатания по округе.
- Дама из Роузкорта. Собственно, эта женщина и есть объект страсти несдержанного служителя церкви. Когда их отношения обнародовали, приняла яд и осталась в своем особняке как призрак.
- Рабочий. Стал случайной жертвой случая на производстве: беднягу завалило щебнем, и теперь в округе слышны его предсмертные крики.
Собака. Да, это, пожалуй, самое поразительное привидение. Бешеного пса застрелили полицейские. Увидеть его очень сложно, а вот услышать – запросто.
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А вам доводилось видеть что-то похожее на привидение – явление, которому не удалось дать рациональное объяснение?
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АНТИФИШКИ
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