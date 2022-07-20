Тайна сундука Джоанны Сауткотт, "забеременевшей" в 64 года

Джоанна не умела читать и писать, полжизни работала служанкой, но обеспечила себе безбедную старость.
До 42 лет Джоанна Сауткотт жила неприметно. У неё не было мужа и детей, почти всю свою сознательную жизнь она работала служанкой. Её выгнали с работы после жалобы главного дворецкого. Он пожаловался хозяевам, что Джоанна сошла с ума. Это была его месть за то, что она его отвергла. С другой стороны, характеристика дворецкого похожа на правду, потому что в 1792 году 42-летняя Джоанна начала сочинять рифмованные пророчества о конце света. Она также объявила себя "Женой, облачённой в солнце". В Откровении Иоанна Богослова Жена родила "младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным", и на неё охотился семиглавый красный дракон.
Джоанна так много пророчествовала и так ловко рифмовала, что у неё появились поклонники. В основном это были такие же старые девы, которые, наслушавшись апокалиптических сказок, радовались, что все нечестивцы скоро попадут в ад, а они, конечно же, вознесутся на небо. Среди поклонников Сауткотт оказался английский художник и гравёр Вильям Шарп. Он был падок до пророков, к тому же совсем недавно в сумасшедший дом попал последний на тот момент его любимчик Ричард Бразерс, так что место главного чудика Лондона освободилось. Шарп пригласил Сауткотт в столицу империи и назначил ей содержание. Вместе Сауткотт и Шарп устроили небольшой бизнес по продаже "печатей Господа" - билетов в рай. Билетов было 144 тыс., так как это число указано в Откровении Иоанна Богослова. Некоторые другие секты также использовали или используют до сих пор цифру из Откровения. Так, скопцы, распространившиеся в России в XVIII веке, считали, что Страшный суд начнётся, когда их станет 144 тысячи.
До 144 тыс. Сауткотт вроде бы не дотянула, но была близка к этому. Считается, что за два десятка лет придумывания пророчеств, количество последователей сауткоттизма дошло до 100 тысяч. В 1814 году уже неоднократно обещавшая скорый конец света Джоанна объявила о своём последнем трюке - непорочном зачатии. 64-летняя Сауткотт с округлившимся животом заявила, что беременна и родит нового мессию 19 октября 1814 года. Лондонские газеты подняли бабулю на смех, некоторые последователи отвернулись от неё (даже живот их не убедил), однако объявленного дня ждали и те и другие. 19 октября ничего не произошло. Пастве объяснили, что мессия сразу же после рождения вознёсся на небо, а Сауткотт впала в транс. Не приходя в сознание, она скончалась в декабре 1814 года. Оказалось, что живот появился в результате опухоли, которая и привела к смерти.
После Джоанны Сауткотт остались книги пророчеств (любопытно, что она так и не научилась писать и читать) и таинственный ящик. Этот ящик Сауткотт велела вскрыть, когда в мире станет совсем плохо. В нём якобы хранится нечто такое, что избавит мир от всего плохого. Впервые последователи Сауткотт захотели вскрыть сундук во время Крымской войны, потом в разгар Первой мировой войны и затем в самые страшные годы Второй мировой. Однако им ни разу это не удалось.
Сауткотт завещала вскрыть ящик в присутствии 24 священников англиканской церкви, которые должны изучить труды Сауткотт и несколько дней потратить на их совместное обсуждение. Так вот даже в 1940-е не нашлось священников, которые бы согласились заняться такой ерундой ради спасения мира.
В 1927 году разоблачитель медиумов и прочих проходимцев Гарри Принц заполучил сундук Сауткотт. Предварительно он опросил некоторых экстрасенсов на предмет содержимого ящика, а потом вскрыл его. Ни один из экстрасенсов не угадал, что же там внутри. А внутри нашли всякий хлам, вроде лотерейного билета, ночного колпака, бижутерии, игральных костей. Однако последователи Сауткотт заявили, что настоящий сундук не был вскрыт, а Принц - обманщик.
До недавнего времени существовало несколько организаций/церквей, каждая из которых называла себя продолжателем дела Джоанны Сауткотт. Сегодня вряд ли найдётся кто-то всерьёз верящий в пророчества старой девы, жившей 200 лет назад. Одна из тех церквей скукожилась до масштабов музей Сатукотт, где до сих пор хранится тот самый таинственный ящик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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