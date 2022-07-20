Тайна сундука Джоанны Сауткотт, "забеременевшей" в 64 года

После Джоанны Сауткотт остались книги пророчеств (любопытно, что она так и не научилась писать и читать) и таинственный ящик. Этот ящик Сауткотт велела вскрыть, когда в мире станет совсем плохо. В нём якобы хранится нечто такое, что избавит мир от всего плохого. Впервые последователи Сауткотт захотели вскрыть сундук во время Крымской войны, потом в разгар Первой мировой войны и затем в самые страшные годы Второй мировой. Однако им ни разу это не удалось.

Сауткотт завещала вскрыть ящик в присутствии 24 священников англиканской церкви, которые должны изучить труды Сауткотт и несколько дней потратить на их совместное обсуждение. Так вот даже в 1940-е не нашлось священников, которые бы согласились заняться такой ерундой ради спасения мира.