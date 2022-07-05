Полковник Дракула черниговского разлива: тайна жизни и смерти Василия Дунина-Борковского

Именно таковым был Василий Дунин-Борковский. Он возглавил сотню в Черниговском казачьем полке в конце XVII века. В 32 года уже стал полковником за проявленные воинские заслуги. Казалось бы, карьера идет в гору. Живи да радуйся. Но неожиданно Василий все бросает и переходит на службу к Мазепе.

За поступок мужчина был щедро одарен и стал одним из самых богатых и влиятельных людей в Чернигове и близлежащих областях. При этом Василий был человеком образованным, а не чурбаном-солдафоном. По некоторым данным знал 12 языков, собрал роскошную библиотеку.