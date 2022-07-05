Полковник Дракула черниговского разлива: тайна жизни и смерти Василия Дунина-Борковского

О главном вампире всех времён и народов – Дракуле знают даже те, кто совершенно равнодушен к жанру хоррор. Но не только Трансильвания может похвастаться такими персонажами.
У нас тоже имелись свои порождения тьмы, внушавшие ужас как при жизни, так и после смерти.
Именно таковым был Василий Дунин-Борковский. Он возглавил сотню в Черниговском казачьем полке в конце XVII века. В 32 года уже стал полковником за проявленные воинские заслуги. Казалось бы, карьера идет в гору. Живи да радуйся. Но неожиданно Василий все бросает и переходит на службу к Мазепе.
За поступок мужчина был щедро одарен и стал одним из самых богатых и влиятельных людей в Чернигове и близлежащих областях. При этом Василий был человеком образованным, а не чурбаном-солдафоном. По некоторым данным знал 12 языков, собрал роскошную библиотеку.
Любое отклонение от среднестатистического вызывает у народа зависть и пересуды. Богат и образован? Все не просто так: это результат сговора с дьяволом. Злые языки продолжали болтать даже после того, как Дунин-Борковский сделал щедрые пожертвования на строительство храмов и помощь монастырям и церквям: это, дескать, он страшные грехи замаливает.
Старательно подливала маслица в огонь и дворовая челядь: хозяин он… Ууу… И колдует по ночам при свете свечей. И паломников отлавливает, чтобы сливать кровь и пить ее. А днем спит беспробудно, отдыхая от черных дел.
В довольно преклонном возрасте 62 лет полковник покинул этот мир. Произошло это в 1703 году. Казалось бы, злопыхатели должны успокоиться. Но не тут-то было.
Спустя полгода после смерти Дунина-Борковского народ начал болтать, что ворота Елецкого монастыря, где в Успенском соборе нашел свое упокоение полковник, сами по себе открываются ночью. Ровно в полночь из них выносится черная карета, запряженная вороными конями, летящими как стрелы. А внутри сидит Василий собственной персоной и покрикивает на нерасторопных демонов, что стоят на запятках.
Карета довозила пассажира до его бывшей усадьбы, где Василий выходил, направлялся в старому колодцу в саду и долго смотрел в глубину. Затем, словно обнаружив что-то, показывал туда пальцем. После крика первого петуха призрак растворялся в воздухе.
В соответствии с легендой, действо видели не только домочадцы покойного, но и слуги и даже случайные свидетели.
Народ от соседства с беспокойным призраком восторга явно не испытывал. Колодец разрыли, тщательно обследовали и нашли в стенке тайник с книгой, страницы которой были испещрены таинственными знаками.
Напуганная вдова обратилась к архиепископу Елецкого монастыря Иоанну. Тот внимательно выслушал женщину, серьезно отнесся к ее беде и организовал крестный ход. Люди с иконами остановились на мосту, который пересекала зловещая карета.
Ровно в полночь она появилась, несясь на людей с бешеной скоростью. Священнослужитель не испугался и крикнул громким голосом «Изыди!» Лошади остановились, а сама повозка превратилась в дым и рассеялась в небе.
На рассвете склеп Дунина-Борковского вскрыли и с удивлением обнаружили, что тело не тронуто разложением. Мужчина выглядел так, словно прилег вздремнуть. Чтобы призрак не вернулся, в грудь вбили осиновый кол, а тело перезахоронили на сельском кладбище, в Боровке, где провел последние годы жизни полковник.
В ту же ночь случился ливень такой силы, что кладбище размыло, и гроб с телом чернокнижника унесло водами Десны, которая вышла из берегов. Больше о нем никто никогда не слышал.
Сложно поверить в летающие кареты, призраков у колодца и таинственные колдовские книги, но многие жители Чернигова до сих пор верят в то, что Дунин-Борковский был колдунов при жизни, стал вампиром после смерти и, вполне может быть, шатается где-то по земле и сейчас, не находя упокоения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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