На эти загадки так до сих пор и не нашли ответ

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Человеческое любопытство - это то, на чем стоит этот мир. В нем очень много тайн и некоторые их них были раскрыты, а вот на некоторые так и не разгаданы...
Ученые и просто заинтересованные люди по несколько десятков лет пытаются узнать суть некоторых мировых секретов. Необъяснимых и загадочных. Вот, к примеру, пять тайн, на которые ответ так и не нашли.
Оранг Медана
Корабль Оранг Медана вышел в море в 1948 году. Тайна судна в том, что весь его экипаж был обнаружен мертвым. Весь, даже собака.
Они все были найдены в одинаковых позах - открытый рот и вытаращенные глаза, будто бы перед смертью их что-то напугало и мучило. И никто до сих пор не знает причину смерти всего экипажа грузового судна, принадлежавшего правительству Нидерландов.
Все началось с сигнала:
- SOS, это Оранг Медана… мы парим. Все офицеры, включая капитана, погибли. Может быть, сейчас весь экипаж мертв...
Через полчаса от Оранга Медана было принято еще одно короткое и страшное сообщение:
- Я мертв...
Дальше в эфире была тишина. Сигналы получили британский и голландский наблюдательные посты в Малаккском проливе. При получении этих сигналов американское судно SS Silver Star, которое находилось неподалеку, отправилось к Орангу. Сначала они отправляли морзянкой сообщения, но безуспешно - ответа не было. Когда американцы прибыли на корабль, то были шокированы увиденными на палубе и мостике холодными телами.
Не было никаких следов насилия, казалось, что все люди умерли внезапно. Когда судно осматривали, то заметили подозрительный дым, идущий из трюма, после чего покинули корабль.
SS Silver Star хотел отбуксировать Оранг Медана до порта, но корабль внезапно загорелся, послезавтрашних чего взорвался и затонул. Тайна корабля до сих осталась неразгаданной.
Они все были найдены в одинаковых позах - открытый рот и вытаращенные глаза, будто бы перед смертью их что-то напугало и мучило. И никто до сих пор не знает причину смерти всего экипажа грузового судна, принадлежавшего правительству Нидерландов.
Все началось с сигнала:
- SOS, это Оранг Медана… мы парим. Все офицеры, включая капитана, погибли. Может быть, сейчас весь экипаж мертв...
Через полчаса от Оранга Медана было принято еще одно короткое и страшное сообщение:
- Я мертв...
Дальше в эфире была тишина. Сигналы получили британский и голландский наблюдательные посты в Малаккском проливе. При получении этих сигналов американское судно SS Silver Star, которое находилось неподалеку, отправилось к Орангу. Сначала они отправляли морзянкой сообщения, но безуспешно - ответа не было. Когда американцы прибыли на корабль, то были шокированы увиденными на палубе и мостике холодными телами.
Не было никаких следов насилия, казалось, что все люди умерли внезапно. Когда судно осматривали, то заметили подозрительный дым, идущий из трюма, после чего покинули корабль.
SS Silver Star хотел отбуксировать Оранг Медана до порта, но корабль внезапно загорелся, послезавтрашних чего взорвался и затонул. Тайна корабля до сих осталась неразгаданной.
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Тайна YOGTZE
Эта тайна связана с человеком по имени Гюнтер Столль, который работал инженером в компании, что производила продукты питания, пока не ушел с работы. Есть предположения, что Столль страдал от небольшой паранойи, заверяя жену, что "они" его постоянно преследуют и хотят убить. Жена его не знала, кого именно имел в виду ее супруг, думая, что он просто немного не в себе.
25 октября 1984 года в 23 часа Гюнтер внезапно подорвался с кровати, завопив "теперь я понял!". Жена, мирно спавшая рядом, была перепугана таким поведением мужа, а тот, тем временем, написал на листке слово "YOGTZE", после чего положил листочек на тумбочку, выбежал из дома и сев в свой Volkswagen поспешно уехал.
25 октября 1984 года в 23 часа Гюнтер внезапно подорвался с кровати, завопив "теперь я понял!". Жена, мирно спавшая рядом, была перепугана таким поведением мужа, а тот, тем временем, написал на листке слово "YOGTZE", после чего положил листочек на тумбочку, выбежал из дома и сев в свой Volkswagen поспешно уехал.
26 октября 1984 года в три часа ночи примерно в ста километрах от его дома в кювете был найден Volkswagen Golf I, который принадлежал Гюнтеру Столль.
Не было свидетелей ДТП, но двое водителей грузовиков, которые проезжали мимо, рассказали полиции, что рядом с разбитым авто стоял некий мужчины в белой куртке.
После того как патруль приехал на место владелец машины был найден внутри нее. Он был абсолютно голым, пристегнут к автокреслу и в создании. Полицейский спросил его, что же случилось и Столль рассказал, что с ним было четверо людей, которые все сбежали. На вопрос, были ли эти четверо его друзьями, Гюнтер отрицательно покачал головой. По дороге в больницу мужчина скончался.
Началось расследование и начали всплывать новые факты. Гюнтер не мог погибнуть от травм, полученных после вылета его машины с трассы. Повреждения на его теле указывали на то, что Столль был сбит машиной в другом месте, а потом его посадили в автомобиль, чтобы создать ощущение, что он попал в аварию.
И что же это за слово "YOGTZE", написанное им перед смертью? Так никто и не знает до сих пор, что же оно означает. Кто такие "они", о которых постоянно твердил Гюнтер? Возможно, когда-нибудь, мы об этом узнаем.
Не было свидетелей ДТП, но двое водителей грузовиков, которые проезжали мимо, рассказали полиции, что рядом с разбитым авто стоял некий мужчины в белой куртке.
После того как патруль приехал на место владелец машины был найден внутри нее. Он был абсолютно голым, пристегнут к автокреслу и в создании. Полицейский спросил его, что же случилось и Столль рассказал, что с ним было четверо людей, которые все сбежали. На вопрос, были ли эти четверо его друзьями, Гюнтер отрицательно покачал головой. По дороге в больницу мужчина скончался.
Началось расследование и начали всплывать новые факты. Гюнтер не мог погибнуть от травм, полученных после вылета его машины с трассы. Повреждения на его теле указывали на то, что Столль был сбит машиной в другом месте, а потом его посадили в автомобиль, чтобы создать ощущение, что он попал в аварию.
И что же это за слово "YOGTZE", написанное им перед смертью? Так никто и не знает до сих пор, что же оно означает. Кто такие "они", о которых постоянно твердил Гюнтер? Возможно, когда-нибудь, мы об этом узнаем.
Семья Грубер
31 марта 1922 года семья Грубер были найдены убитыми со следами ударов по лицам и голове. Вот список погибших: Андреас (63 года), его жена Кацилия (72 года), дочь Виктория (35 лет), внучка Кацилия (7 лет), внук Йозеф (2 года) и горничная Мария Баумгартнер (44 года).
А за полгода до этого убийства служанка семьи Грубер (не горничная) жаловалась своей подружке, что в доме семьи происходит что-то странное. Она была уверена, что в нем водятся привидения и вскоре уволилась. Странности продолжались. За несколько дней до рокового убийства глава семейства Андреас нашел следы, ведущие из леса к ферме семьи Грубер. И необычно было то, что обратных следов обнаружено не было, а на территории фермы и в самом доме никого не нашли. В один из следующих дней Андреас услышал какие-то звуки, доносящиеся с чердака дома. Замок чердачной двери был взломан, но никакого ценного имущества не пропало. Почему-то глава семьи ничего об этих происшествиях не рассказал полиции, а только лишь своему другу. Все это всплыло на поверхность только после произошедшего.
А за полгода до этого убийства служанка семьи Грубер (не горничная) жаловалась своей подружке, что в доме семьи происходит что-то странное. Она была уверена, что в нем водятся привидения и вскоре уволилась. Странности продолжались. За несколько дней до рокового убийства глава семейства Андреас нашел следы, ведущие из леса к ферме семьи Грубер. И необычно было то, что обратных следов обнаружено не было, а на территории фермы и в самом доме никого не нашли. В один из следующих дней Андреас услышал какие-то звуки, доносящиеся с чердака дома. Замок чердачной двери был взломан, но никакого ценного имущества не пропало. Почему-то глава семьи ничего об этих происшествиях не рассказал полиции, а только лишь своему другу. Все это всплыло на поверхность только после произошедшего.
Но того, кто так жестоко обошелся со всей семьей, не пожалев даже маленьких детей, так и не нашли. Действия убийцы, а скорее всего убийц выглядели обдуманные и хладнокровные - тела были найдены в разных местах. Кацилия, Андреас, Виктория и ее дочка были найдены в сараях, маленький Йозеф в своей комнате, а горничная Мария в своей. В качестве орудия использовалось что-то похожее на мотыгу, но нет никакого объяснения жестокости действий преступника (или преступников).
О том, что Груберы убиты долгое время никто не знал, пока 4 апреля 1922 года соседи не пришли на их ферму, забеспокоившись, что никого из семьи не видели уже несколько дней. Вот только эти же соседи видели дым, поднимающийся из трубы дома 2 апреля, и кто-то в эти дни кормил скот. А к этому дню вся семья уже была убита. Не было украдено ни одной ценной вещи, ни одной купюры, не было никаких признаков сопротивления или же попыток бегства. Будто бы семья просто сдалась и позволила уничтожить себя одного за другим.
О том, что Груберы убиты долгое время никто не знал, пока 4 апреля 1922 года соседи не пришли на их ферму, забеспокоившись, что никого из семьи не видели уже несколько дней. Вот только эти же соседи видели дым, поднимающийся из трубы дома 2 апреля, и кто-то в эти дни кормил скот. А к этому дню вся семья уже была убита. Не было украдено ни одной ценной вещи, ни одной купюры, не было никаких признаков сопротивления или же попыток бегства. Будто бы семья просто сдалась и позволила уничтожить себя одного за другим.
Бенедетто Супино
Это некий молодой человек из итальянского города Лацио. Утверждают, что у него есть некие сверхъестественные способности, с помощью которых он может поджигать предметы вокруг себя не прикасаясь к ним.
Все начало в 1982 году, когда Бенедетто было всего 10 лет. Он в тот день сидел в приемной у стоматолога и решил почитать комикс, лежащий рядом. Пока мальчик читал, журнал загорелся в его руках.
После этого Супино стал регулярно сталкиваться со странными возгораниями предметов рядом с собой. Как-то раз он проснулся, потому что кровать начала гореть. Бенедетто выжил, но получил ожоги. Пожарные предположили, что возгорание случилось из-за не потушенной сигареты или зажигалки, но юноша не курил.
Потом ситуация стала ухудшаться, вещи стали загораться все чаще после контакта с таким своеобразным "пиротехником". Деревянная мебель или книги, даже кусок пластика, который держал в руках его дядя, загорелся, хотя Бенедетто просто посмотрел на него. Многие машины просто глохли и не хотели работать рядом с ним. Наверное у Бенедетто есть какие-то сверхспособности, но он явно не может ими управлять, ведь его странная сила до сих пор загадка.
Все начало в 1982 году, когда Бенедетто было всего 10 лет. Он в тот день сидел в приемной у стоматолога и решил почитать комикс, лежащий рядом. Пока мальчик читал, журнал загорелся в его руках.
После этого Супино стал регулярно сталкиваться со странными возгораниями предметов рядом с собой. Как-то раз он проснулся, потому что кровать начала гореть. Бенедетто выжил, но получил ожоги. Пожарные предположили, что возгорание случилось из-за не потушенной сигареты или зажигалки, но юноша не курил.
Потом ситуация стала ухудшаться, вещи стали загораться все чаще после контакта с таким своеобразным "пиротехником". Деревянная мебель или книги, даже кусок пластика, который держал в руках его дядя, загорелся, хотя Бенедетто просто посмотрел на него. Многие машины просто глохли и не хотели работать рядом с ним. Наверное у Бенедетто есть какие-то сверхспособности, но он явно не может ими управлять, ведь его странная сила до сих пор загадка.
Цветы на могиле Кэролайн Вальтер
Эта девушка из Фрайбурга (Германия) тяжело болела туберкулезом и умерла в семнадцать лет в 1867 году.
Сестра покойной Сельма Вальтер заказала на могилу сестры статую, очень похожую на Кэролайн. Также, в дополнение к статуе сделали копию одеяла, кровати и книги, которую Кэролайн читал брат. К могиле девушки было возложено множество цветов.
Сельма, которая пришла к могиле сестры на следующий день, увидела на ней охапку свежих цветов. Никто не знал, кто возложил эти цветы на ее могилу, а кладбищенский сторож сказал, что никого не видел. А цветы продолжали появляться. Каждый день, вне зависимости от сезона. И сейчас на ее могиле можно найти живые цветы, хотя прошло уже больше 150 лет со дня смерти девушки.
Были слухи, что цветы приносил учитель Вальтер, который, по слухам, был влюблен в добрую и красивую девушку. Но как он может быть жив пусть даже и через 150 лет?
Не исключено, что он передал эту очень романтичную традицию своим потомкам, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Заинтересованное подсчитали, что к могиле Кэролайн Вальтер было возложено уже около пятиста видов цветов, но кто это делает и почему - неизвестно до сих пор.
Сестра покойной Сельма Вальтер заказала на могилу сестры статую, очень похожую на Кэролайн. Также, в дополнение к статуе сделали копию одеяла, кровати и книги, которую Кэролайн читал брат. К могиле девушки было возложено множество цветов.
Сельма, которая пришла к могиле сестры на следующий день, увидела на ней охапку свежих цветов. Никто не знал, кто возложил эти цветы на ее могилу, а кладбищенский сторож сказал, что никого не видел. А цветы продолжали появляться. Каждый день, вне зависимости от сезона. И сейчас на ее могиле можно найти живые цветы, хотя прошло уже больше 150 лет со дня смерти девушки.
Были слухи, что цветы приносил учитель Вальтер, который, по слухам, был влюблен в добрую и красивую девушку. Но как он может быть жив пусть даже и через 150 лет?
Не исключено, что он передал эту очень романтичную традицию своим потомкам, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Заинтересованное подсчитали, что к могиле Кэролайн Вальтер было возложено уже около пятиста видов цветов, но кто это делает и почему - неизвестно до сих пор.
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Метки: в мире загадки интересное история преступления тайна
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"Бреет ли себя цирюльник, если цирюльник бреет только тех, кто не бреется сам?"
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Похоже на отравление продуктами горения. Дым из трюма тоже говорит в пользу этой версии.
"... В качестве орудия использовалось что-то похожее на мотыгу..."
Как бы не очень похоже на следы отравления продуктами горения, не правда ли?
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Как-то не очень похоже на удары мотыгой.