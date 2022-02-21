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На эти загадки так до сих пор и не нашли ответ

На эти загадки так до сих пор и не нашли ответ (8 фото)

Автор:
21 февраля 2022 15:34
Сообщество : RealFishki
Метки: в мире   загадки   интересное   история   преступления   тайна   
1558
8
Человеческое любопытство - это то, на чем стоит этот мир. В нем очень много тайн и некоторые их них были раскрыты, а вот на некоторые так и не разгаданы...
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Метки: в мире   загадки   интересное   история   преступления   тайна   
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9  комментариев
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10k
Касьян Пуздой 47 минут назад
главная загадка - это - почему эта очевидная дебилятина является для кого-то загадкой.
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10k
kaboza 19 минут назад
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12k
Голос Вселенной Полчаса назад
Есть такая загадка, кто разгадает....
"Бреет ли себя цирюльник, если цирюльник бреет только тех, кто не бреется сам?"
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2k
Алексей 38 минут назад
---Они все были найдены в одинаковых позах - открытый рот и вытаращенные глаза---
__________________________________
Похоже на отравление продуктами горения. Дым из трюма тоже говорит в пользу этой версии.
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6k
BenderRodriguez 42 минуты назад
Звиздеж и провокация.
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480
Faithless 46 минут назад
Х.у.и.т.а то какая, х.у.и.т.а.!
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