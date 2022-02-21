На эти загадки так до сих пор и не нашли ответ

26 октября 1984 года в три часа ночи примерно в ста километрах от его дома в кювете был найден Volkswagen Golf I, который принадлежал Гюнтеру Столль.

Не было свидетелей ДТП, но двое водителей грузовиков, которые проезжали мимо, рассказали полиции, что рядом с разбитым авто стоял некий мужчины в белой куртке.

После того как патруль приехал на место владелец машины был найден внутри нее. Он был абсолютно голым, пристегнут к автокреслу и в создании. Полицейский спросил его, что же случилось и Столль рассказал, что с ним было четверо людей, которые все сбежали. На вопрос, были ли эти четверо его друзьями, Гюнтер отрицательно покачал головой. По дороге в больницу мужчина скончался.

Началось расследование и начали всплывать новые факты. Гюнтер не мог погибнуть от травм, полученных после вылета его машины с трассы. Повреждения на его теле указывали на то, что Столль был сбит машиной в другом месте, а потом его посадили в автомобиль, чтобы создать ощущение, что он попал в аварию.

И что же это за слово "YOGTZE", написанное им перед смертью? Так никто и не знает до сих пор, что же оно означает. Кто такие "они", о которых постоянно твердил Гюнтер? Возможно, когда-нибудь, мы об этом узнаем.