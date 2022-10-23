Факты о граните

№2

Это очень твердый материал. Неполированный гранит имеет твердость по шкале Мооса 8-9 единиц MOHS, а полированый – 5-6 единиц MOHS. Чтобы понимать, насколько неполированный гранит твердый, достаточно сравнить его с алмазом, какой имеет по шкале Мооса 10 из 10 существующих единиц MOHS.

№3

Он представляет собой крупнозернистые магматические породы, в основном состоящие из щелочного полевого шпата, кварца, и плагиоклаза. Он формируется из магмы с высоким содержанием кремнезема и оксидов щелочных металлов, какая медленно застывает под землей.

№4

Если вы придете в строительный магазин за гранитной плиткой, то вы увидите целую палитру разнообразных оттенков. Самые распространённые цвета гранита: черный, розовый, серый. Самый редкий – красный и синий. Стоит также отметить, что абсолютно все плитки, полученные из этой породы не будут одинакового цвета и иметь одинаковый рисунок. Вызвано это тем, что каждая плитка имеет определенный минеральный состав. Например, чем больше кварца в ее структуре, тем она более «молочная» и т.д.

№5

Слово «гранит» происходит от латинского слова «granum», какое дословно переводится как «зерно». Считается, что это название было дано породе из-за ее грубой зернистой структуры. Сегодня термин «гранит» используется для обозначения широкого диапазона крупнозернистых пород, содержащих кварц и полевой шпат. Но, строго говоря, порода может считаться гранитом лишь в том случае, если она содержит в своей структуре от 25% до 60% кварца.

№6

Впервые этот камень был использован в Древнем Египте для строительства огромных обелисков и храмов. Например, из гранита был построен храм Амона-Ра, расположенный в Луксоре и построенный в 1400-х годах до н.э. В этом храме находится обелиск Хатшепсут. Храм Амона-Ра является одним из крупнейших и самых сохранившихся храмовых комплексов древнего Египта. На его создание ушло семь месяцев.

№7

Как вы думаете, какое сооружение из гранита считается самым массивным в мире? Это монастырь Эль-Эскориаль (или Королевский Дворец Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль), расположенный в Испании. ОН является исторической резиденцией короля Испании.

№8

Эта порода считается экологически чистым материалом, так как не выделяет вредных газов и не содержит в себе химических веществ.

№9

Один из самых известных кусков гранита в мире использовался американским скульптором Джоном Гутзоном Борглум и его сыном Линкольном Боргулом. Сегодня этот кусок известен как гора Гора Рашмор (Mount Rushmore). Гора Рашмор – это известнейшая в мире скала президентов и главная туристическая достопримечательность в лесу Блэк-Хиллс. Джон Борглум и его сын Линкольн потратили целых 14 лет, чтобы вырезать в ней головы президентов США Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Франклина Рузвельта.

№10

Если на вашей кухне столешница выполнена из этого материала, то настоятельно рекомендуем не резать на ней овощи или другие продукты. Дело в том, что гранит достаточно твердый материал. Он может затупить любые кухонные ножи, даже самые острые. Поэтому для нарезки продуктов на столе из такого материала нужно обязательно использовать разделочную доску.

№11

Это очень жаростойкая порода. Обычные источники тепла, какие могут возникнуть в доме, в целом, никак не повлияют на гранит. На него можно спокойно ставить горячие кастрюли или сковородки. Но при этом, все же, рекомендуется использовать подставки, так как он может треснуть при температуре 180 градусов по Цельсию. Что же касается температуры его плавления, то она составляет 1215-1260 °C.

№12

Он встречается во всем мире и является одним из самых распространенных минералов, какие можно найти на нашей планете. Тем не менее, сегодня больше всего этой породы добывается в таких странах как Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Бразилия, Норвегия, Индия, Испания и Соединенные Штаты Америки.

№13

Как и другие природные камни, он радиоактивен, так как содержит в своей структуре небольшое количество радиоактивных элементов: уран, торий и калий-40. Но при этом, не стоит опасаться этой породы. Как мы уже отметили ранее, это экологически чистый продукт. Естественное излучение гранита класса А (используется в строительстве жилых и общественных домов) не превышает 0.05 мкЗв/час, что в разы меньше той радиации, какую человек получает регулярно.