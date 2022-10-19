Гранатомёт, автомат, бронежилет: патриотический урок в детском саду Королёва

«Комиссия подготовила минут на 20 рассказ о профессии военного, в данном случае о разведчике, о его экипировке. Слова «оружие» в наших контекстах категорически нет. Ну, как можно рассказывать о профессии военного, не имея в руках пластмассовую игрушку? Игрушку! Это даже не макет», — пояснила председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.