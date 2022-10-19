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Гранатомёт, автомат, бронежилет: патриотический урок в детском саду Королёва

Гранатомёт, автомат, бронежилет: патриотический урок в детском саду Королёва

Автор:
19 октября 2022 13:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Оружие   ветеран   дети   детский сад   интересное   патриотизм   фото   
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Директор и завуч из сада №31 решили “напомнить о том, какие качества выделяют настоящего защитника Отечества”. На патриотический урок мужчина принёс в детский сад целую кучу оружия: несколько автоматов, гранатомёт, снаряжение и другая военная экипировка.

На всё это дошкольники смотрели с интересом. Провел урок участник прокремлевского движения “Боевое братство” Павел Фирсов. Мужчина принёс в детский сад целый арсенал, показывая его детям.

На сайте “Боевого братства” Фирсова называют ветераном боевых действий. В каком конфликте он участвовал, не уточняется. Фотографии с мероприятия вызвали неоднозначную реакцию.

Многие возмутились, что какой-то мужик вот так просто пришёл в детский сад с целым арсеналом оружия.

"Правильно поняла, что в детский сад Крепыш участник боевых действий принес автомат и огнемет?"

В Общественной палате в беседе с Telegram-каналом «Подъем» объяснили, что мероприятие было полностью согласовано с родителями воспитанников, а также добавили, что детям показывали не оружие, а игрушки.

«Комиссия подготовила минут на 20 рассказ о профессии военного, в данном случае о разведчике, о его экипировке. Слова «оружие» в наших контекстах категорически нет. Ну, как можно рассказывать о профессии военного, не имея в руках пластмассовую игрушку? Игрушку! Это даже не макет», — пояснила председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Оружие   ветеран   дети   детский сад   интересное   патриотизм   фото   
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45  комментариев
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8k
Shtoppi 4 часа назад
Это правильно. Я бы еще в школы НВП вернул.
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939
Nick Z 2 минуты назад
В детстве у каждого пацана лет 6-12 был как минимум нож и патрон от калаша или ПМ. 70-80е годы. А уж про строительные патроны и мелкашку даже молчу. Все готовы были мочить фашистов.
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3k
* You All 12 минут назад
учить решать всё мирно и жить в мире...нет,нахуя оно вам,берите валыну с самого детства и вперёд!
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4k
40bbazziggo 39 минут назад
А ещё было бы отлично ввести в школе уроки финансовой грамотности, основы законодательства, оказание первой помощи т.д.
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29k
Ashabad 40 минут назад
А что не так? Я когда был мелкий, был бы в восторге.
Главное соблюдать технику безопасности.
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4k
40bbazziggo 41 минуту назад
В детский сад это перебор, а вот в школу в старшие классы было бы отлично.
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412
Kra 45 минут назад
ну, не в детских же сад?..
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7k
vitenok 55 минут назад
Мой был бы доволен.
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5k
Котэ 2 часа назад
ну вобщем то ни чего плохого, но логично было бы приглашать раз в неделю повара, биолога, гаишника, сисадмина, рыбака - которые рассказывали о своей профессии, и говорили о том, что настоящий мужчина - это набор личных качеств, а не владелец оружия
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2k
Pogost 3 часа назад
То есть детские игрушки (автоматы,пистолеты и т.д) автора не смущают???
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917
Жирный бот 3 часа назад
Почему нет? Я за опыт Израиля или Кавказских республик, где мужчин с детства готовят быть защитниками.
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16k
Booka1a 3 часа назад
нормально, почему бы и не показать детям, как выглядит оружие?
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118
Feto13 4 часа назад
Зато не впутывают в политику.
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122
Sata33 4 часа назад
И зачем это в детском саду ?
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122
Sata33 Гур 54 минуты назад
Если ты не шутишь, то это страшно ...
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122
Sata33 Гур 48 минут назад
Да уж ...
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122
Sata33 Андрей 21 минуту назад
что и чего исключает ?
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6k
Roman 4 часа назад
Главное, не как у соседей: "В Чернигове от взрыва РПГ на выставке оружия пострадали четверо детей и женщина"

https://www.gazeta.ru/army/2022/09/03/15397507.shtmlhttps://www.gazeta.ru/army/2022/09/03/15397507.shtml
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49k
dima423 4 часа назад
Крутяк вообще я бы прям счастлив был в детстве от такого урока, и детям моим думаю было бы реально интересен такой урок) Дети вообще с мелкого возраста играют в солдатики, с военной техникой, в войнушку с игрушечным оружием и тд...а тут все настоящее, офигенно)
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