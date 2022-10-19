Гранатомёт, автомат, бронежилет: патриотический урок в детском саду Королёва

Директор и завуч из сада №31 решили “напомнить о том, какие качества выделяют настоящего защитника Отечества”. На патриотический урок мужчина принёс в детский сад целую кучу оружия: несколько автоматов, гранатомёт, снаряжение и другая военная экипировка.
На всё это дошкольники смотрели с интересом. Провел урок участник прокремлевского движения “Боевое братство” Павел Фирсов. Мужчина принёс в детский сад целый арсенал, показывая его детям.
На сайте “Боевого братства” Фирсова называют ветераном боевых действий. В каком конфликте он участвовал, не уточняется. Фотографии с мероприятия вызвали неоднозначную реакцию.
Многие возмутились, что какой-то мужик вот так просто пришёл в детский сад с целым арсеналом оружия.
"Правильно поняла, что в детский сад Крепыш участник боевых действий принес автомат и огнемет?"
В Общественной палате в беседе с Telegram-каналом «Подъем» объяснили, что мероприятие было полностью согласовано с родителями воспитанников, а также добавили, что детям показывали не оружие, а игрушки.
Давайте посмотрим на "игрушки"
«Комиссия подготовила минут на 20 рассказ о профессии военного, в данном случае о разведчике, о его экипировке. Слова «оружие» в наших контекстах категорически нет. Ну, как можно рассказывать о профессии военного, не имея в руках пластмассовую игрушку? Игрушку! Это даже не макет», — пояснила председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Главное соблюдать технику безопасности.
Не хочешь убить - не берись за оружие. Это, кажется, из "Хагакуре".
https://www.gazeta.ru/army/2022/09/03/15397507.shtmlhttps://www.gazeta.ru/army/2022/09/03/15397507.shtml
Поймал себя на мысли что если бы я узнал о таком мероприятии я бы сам к своим детям в детсад пришёл посмотреть на подобное занятие