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"Я заработал 40 миллиардов работая из дома! Узнай у меня как!": сын Трампа высмеял Зеленского за способность выпрашивать деньги

"Я заработал 40 миллиардов работая из дома! Узнай у меня как!": сын Трампа высмеял Зеленского за способность выпрашивать деньги

Автор:
20 октября 2022 11:18
Сообщество : Юмор
Метки: Зеленский   Трамп   Юмор   деньги   интересное   мем   политика   штука   
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Помните пресловутую рекламу про мамочек в декрете, которые из дома зарабатывают деньги, имея всего лишь ноутбук? Сын Дональда Трампа решил пошутить над Зеленским и опубликовал на своей странице забавный мем.

Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в "Телеграме" мем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дональд высмеял политика за способность выпрашивать деньги у других.

"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!" — гласит текст подписи к фотографии.


Таким образом Трамп-младший высмеял Зеленского, который постоянно просит у других государств поддержки, финансирования и вооружение.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Зеленский   Трамп   Юмор   деньги   интересное   мем   политика   штука   
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23k
Serg2001 47 минут назад
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17k
Топпер Харли 20 секунд назад
Главный бенефициар оценил)
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3k
Daimos Полминуты назад
Воевать не своими людьми всегда стоит денег.
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2k
Pioner76 7 минут назад
Хохлы со своим президентом надоели всему миру. Только продажные власти их терпит.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
ну, евреи профи по разводу на бабло...цыгане курят в сторонке)
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−70
Ослик и я Полчаса назад
Вот если бы Россия взяла Киев, я б тоже поинтересовался куда Зеленский деньги потратил. А так то всё ясно.
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7k
GROMOZEKA 37 минут назад
Не заработал а - ОТСТИРАЛ.
Заработал все же поменьше, но тем не менее
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8k
Shtoppi 38 минут назад
В могилу все-равно забрать не получится, а там он окажется очень скоро.
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7k
vitenok 40 минут назад
Зеле уже можно в инфоцыгане податься. Кстати, алгоритмы Гугла всерьёз восприняли эту статью как продающий курс по заработку в интернете. У меня теперь от рекламы различных чудо-курсов фишки тупят не по детски.
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5k
Copycat 48 минут назад
смешно по тому что правда как говорится)
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WhiteRat

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