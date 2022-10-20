"Я заработал 40 миллиардов работая из дома! Узнай у меня как!": сын Трампа высмеял Зеленского за способность выпрашивать деньги

Помните пресловутую рекламу про мамочек в декрете, которые из дома зарабатывают деньги, имея всего лишь ноутбук? Сын Дональда Трампа решил пошутить над Зеленским и опубликовал на своей странице забавный мем.
Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в "Телеграме" мем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дональд высмеял политика за способность выпрашивать деньги у других.
"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!" — гласит текст подписи к фотографии.
Таким образом Трамп-младший высмеял Зеленского, который постоянно просит у других государств поддержки, финансирования и вооружение.
Источник:
АНТИФИШКИ
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