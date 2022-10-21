Алексей Стаханов: что с ним стало

В 1927 году Стаханов приехал в Кадиевку и начал там работу на шахте "Центральная-Ирмино" - он хотел заработать на лошадь. Какое-то время он был землекопом, а потом коногоном под землёй. Землекопом Стаханов за один день вывозил из карьера примерно 450 тачек грунта, что было просто невероятным результатом.

А на шахту "Центральная Ирмино" его изначально наняли работать тормозным. Когда в шахте катятся по уклону вагонетки, их нужно было оттормаживать, вставляя дубовые палки в колёса. Когда убедились, что молодой парень старательный работоспособный, то перевели на коногонную работу. Со своей лошадкой по кличке Букет они вместе несколько лет слаженно работали. Но Алексея Григорьевича тянуло туда, в лаву, где можно было показать себя на все 100%. И он добился своего.