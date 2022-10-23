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Люди, которым надоело смотреть на своё бесформенное тело и они подкачались

Люди, которым надоело смотреть на своё бесформенное тело и они подкачались

Автор:
23 октября 2022 09:09
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   было стало   мышцы   подкачался   тело   фигура   фото   
1579
18

Несмотря на то, что лето уже прошло и дело близится к зиме, это вовсе не означает, что нужно отращивать жирок и укутавшись в тёплое одеяло есть печеньки (хотя звучит довольно неплохо).

Люди, которые хотят изменить свою жизнь, начав с преображения своего тела, не ищут отговорок вроде времени года, наступления праздников или ожидания очередного заветного понедельника, они просто берут и делают всё возможное, чтобы приблизиться к заветной цели. Так и люди из нашей статьи решили плотно заняться фитнесом, чтобы стать лучшей версией себя и у них это, кстати, довольно неплохо выходит!

 

«Я набрал 22 килограмма, но выгляжу только лучше, чем раньше»

×
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«Мне потребовалось шесть месяцев, чтобы достичь этого. Я знаю, что проделала долгий путь, но мне предстоит пройти ещё больше»

 

Полугодовая трансформация

 

«2,5 года назад (86 кг), 1 год назад (65 кг) и сегодня (63 кг)»

 


 

«Первая фотография была сделана 21 мая 2019 года, я стал немного больше из-за самоизоляции и, наконец, начал заниматься в зале в августе 2020 года

 

«Ещё не качок, но, тем не менее, я прошла долгий путь»

 

«Мне предстоит ещё многое, но я горжусь своим прогрессом. Этого результата я добился за 1,5 года»

 

Вау, какая форма!

 


 

Разница между этими фото 4 года

 

«Четыре года тяжелой атлетики»

 

Август 2020 г. — май 2022 г.

«Я добился этого результата благодаря дефициту калорий, высокому потреблению белка, силовым тренировкам 6 дней в неделю, 15-30 минутам кардиозанятий после тренировок и 8-часовому сну».

 

«Трансформация за 17 месяцев (113 кг ➡️ 79 кг)»

 


 

Эта женщина похудела на 45 кг и приобрела красивую форму

 

«4 года трансформации тела и разума»

 

«Мой 3-летний путь к преображению»

 

Изменения, которых добился этот парень за 5 лет

 

«Я в 16 лет и в 21 год»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   было стало   мышцы   подкачался   тело   фигура   фото   
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16  комментариев
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10k
insaider 3 часа назад
Проблема в том,что люди зачастую из крайности в крайность бросаются. Сначала жрут всё в пределах досягаемости,потом бегут в зал. А скинуть нажранное за всю жизнь за пол года нереально,и тут они подсаживаются на фарму. Шило на мыло меняют.
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5k
Компьютер DELL монитором 9 минут назад
Из крайности в крайность ...
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12k
VM Varga 10 минут назад
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314
стеклоВАТА 14 минут назад
на последней фотке адский пипец)))
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7k
GROMOZEKA Полчаса назад
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35
Юрий 45 минут назад
Комментарий к фото
на первом фото, та которая "до", лучше!
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35
Юрий 48 минут назад
Комментарий к фото
ну не знаю, мне больше нравится та которая "до" ( 1е фото).
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29k
Volga_34 Час назад
Были милашками - стали животными..
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29
uid-cf57ud6n Час назад
Пожрал анаболиков и красавчик!
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7k
Шурави 2 часа назад
Некоторые страшнее стали
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4k
Горожанин 2 часа назад
Инфантилизм мозгов ищет выхода из собственной пустоты и никчемности жизни. Итог - жир и физическая слабость и бег от жира и физической слабости. Белки в колесе. И радуются. Бывает.
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195
Johnny Espoleto 2 часа назад
Эта женщина похудела на 45 кг и приобрела красивую форму. И страшное лицо.
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5k
Copycat 2 часа назад
Красавчики
Уважаю таких людей
просто по тому что сам знаю на сколько тяжело в моральном плане такое делать, это надо себя реально дисциплинировать и заставлять выполнять упражнение, очень великий соблазн поддавать разным отмазкам, типа "сегодня плохая погода", "это не имеет смысла у меня природой заложено такое телосложение", "если один раз пропущу ниче не будет, я же две недели не пропускал"
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GoodNeon

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