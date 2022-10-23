Люди, которым надоело смотреть на своё бесформенное тело и они подкачались

Люди, которые хотят изменить свою жизнь, начав с преображения своего тела, не ищут отговорок вроде времени года, наступления праздников или ожидания очередного заветного понедельника, они просто берут и делают всё возможное, чтобы приблизиться к заветной цели. Так и люди из нашей статьи решили плотно заняться фитнесом, чтобы стать лучшей версией себя и у них это, кстати, довольно неплохо выходит!

«Я набрал 22 килограмма, но выгляжу только лучше, чем раньше»