Люди, которым надоело смотреть на своё бесформенное тело и они подкачались

Несмотря на то, что лето уже прошло и дело близится к зиме, это вовсе не означает, что нужно отращивать жирок и укутавшись в тёплое одеяло есть печеньки (хотя звучит довольно неплохо).
Люди, которые хотят изменить свою жизнь, начав с преображения своего тела, не ищут отговорок вроде времени года, наступления праздников или ожидания очередного заветного понедельника, они просто берут и делают всё возможное, чтобы приблизиться к заветной цели. Так и люди из нашей статьи решили плотно заняться фитнесом, чтобы стать лучшей версией себя и у них это, кстати, довольно неплохо выходит!
«Я набрал 22 килограмма, но выгляжу только лучше, чем раньше»
«Мне потребовалось шесть месяцев, чтобы достичь этого. Я знаю, что проделала долгий путь, но мне предстоит пройти ещё больше»
Полугодовая трансформация
«2,5 года назад (86 кг), 1 год назад (65 кг) и сегодня (63 кг)»
«Первая фотография была сделана 21 мая 2019 года, я стал немного больше из-за самоизоляции и, наконец, начал заниматься в зале в августе 2020 года
«Ещё не качок, но, тем не менее, я прошла долгий путь»
«Мне предстоит ещё многое, но я горжусь своим прогрессом. Этого результата я добился за 1,5 года»
Вау, какая форма!
Разница между этими фото 4 года
«Четыре года тяжелой атлетики»
Август 2020 г. — май 2022 г.
«Я добился этого результата благодаря дефициту калорий, высокому потреблению белка, силовым тренировкам 6 дней в неделю, 15-30 минутам кардиозанятий после тренировок и 8-часовому сну».
«Трансформация за 17 месяцев (113 кг ➡️ 79 кг)»
Эта женщина похудела на 45 кг и приобрела красивую форму
«4 года трансформации тела и разума»
«Мой 3-летний путь к преображению»
Изменения, которых добился этот парень за 5 лет
«Я в 16 лет и в 21 год»
Источник:
АНТИФИШКИ
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Уважаю таких людей
просто по тому что сам знаю на сколько тяжело в моральном плане такое делать, это надо себя реально дисциплинировать и заставлять выполнять упражнение, очень великий соблазн поддавать разным отмазкам, типа "сегодня плохая погода", "это не имеет смысла у меня природой заложено такое телосложение", "если один раз пропущу ниче не будет, я же две недели не пропускал"