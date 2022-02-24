Как сейчас выглядят бодибилдеры, которые завязали со спортом

Сегодня в моде совершенствование тела и в тренажёрных залах полным-полно мужчин и женщин. И большие результаты достигаются большим трудом.
Он с самого детства занимался разными видами спорта, но в какой-то момент понял, что создан только для бодибилдинга. Жан Пьер достаточно быстро набирал мышечную массу и стремился к победе. Его колено, вместе с карьерой погубила штанга весом в 310 кг, когда он упал вместе с ней во время приседаний.
Спортсмен ушел в бизнес и до сих пор справляется с последствиями этой роковой травмы.
Дориан - шестикратный победитель турнира "Мистер Олимпия". Он завершил карьеру профессионального спортсмена в 35 лет. Причиной стала повторная травма, но, даже боль в разорванном трицепсе не помешала ему получить свой последний кубок.
Сегодня Дориан - тренер и частенько выкладывает видео, где тренирует своего сына.
Расцвет его карьеры пришелся на 90-е. Интенсивные нагрузки часто сопровождались травмами, ему приходилось пить тонны антибиотиков и обезболивающих.
34-летний Принс закончил карьеру из-за критического состояния почек.
Сегодня ему 52 года, он дипломированный филолог и бизнесмен и активно ратует за внимательное отношение к своему здоровью, особенно для тех спортсменов, что сидят на стероидах.
Яркий пример звериной силы воли. На самом пике карьеры, после победы в "Олимпии-2000" он угодил в реанимацию.
Причина - почечная недостаточность из-за приема препаратов. Флекс отказался от химии, продолжил тренировки, но через два года хроническую болезнь почек обострил прием протеинов. В 2019 году Уиллер перенес ампутацию ноги, но это не мешает ему продолжать тренировки и выкладывать их в сеть.
Этот канадский мужчина известен своими странноватыми методами тренировок. Гипноз, высоковольтное напряжение, техники, которые помогали достичь состояния аффекта... Все это помогало поднять адреналин и сделать тренировки более эффективными.
Он 13 лет строил свою карьер, но из-за проблем со здоровьем пришлось пойти в тренеры.
Источник:
- Я те сама вдую: и слона на скаку остановят и хобот ему оторвут
- Движение «NormalizeNormalBodies»: девушки публикуют свои снимки без обработки
- "Надо еще": сын "Каменской" вколол парафин, чтобы выглядеть мощнее
- Как сделать талию тонкой и убрать живот
- Марк Уолберг показал, как он трансформировал своё тело для роли
Понравилось91
Результат двухгодичного хождения в зал коту под хвост за неделю... мда.
И Флекс Уиллер уже выглядит совершенно иначе.