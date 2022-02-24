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Как сейчас выглядят бодибилдеры, которые завязали со спортом

Как сейчас выглядят бодибилдеры, которые завязали со спортом (6 фото)

Автор:
24 февраля 2022 09:54
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   бодибилдер   внешность   качок   тело   фигура   фото   
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Сегодня в моде совершенствование тела и в тренажёрных залах полным-полно мужчин и женщин. И большие результаты достигаются большим трудом.

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Он с самого детства занимался разными видами спорта, но в какой-то момент понял, что создан только для бодибилдинга. Жан Пьер достаточно быстро набирал мышечную массу и стремился к победе. Его колено, вместе с карьерой погубила штанга весом в 310 кг, когда он упал вместе с ней во время приседаний.

Спортсмен ушел в бизнес и до сих пор справляется с последствиями этой роковой травмы.

Дориан - шестикратный победитель турнира "Мистер Олимпия". Он завершил карьеру профессионального спортсмена в 35 лет. Причиной стала повторная травма, но, даже боль в разорванном трицепсе не помешала ему получить свой последний кубок.

Сегодня Дориан - тренер и частенько выкладывает видео, где тренирует своего сына.

Расцвет его карьеры пришелся на 90-е. Интенсивные нагрузки часто сопровождались травмами, ему приходилось пить тонны антибиотиков и обезболивающих.

34-летний Принс закончил карьеру из-за критического состояния почек.

Сегодня ему 52 года, он дипломированный филолог и бизнесмен и активно ратует за внимательное отношение к своему здоровью, особенно для тех спортсменов, что сидят на стероидах.

Яркий пример звериной силы воли. На самом пике карьеры, после победы в "Олимпии-2000" он угодил в реанимацию.

Причина - почечная недостаточность из-за приема препаратов. Флекс отказался от химии, продолжил тренировки, но через два года хроническую болезнь почек обострил прием протеинов. В 2019 году Уиллер перенес ампутацию ноги, но это не мешает ему продолжать тренировки и выкладывать их в сеть.

Этот канадский мужчина известен своими странноватыми методами тренировок. Гипноз, высоковольтное напряжение, техники, которые помогали достичь состояния аффекта... Все это помогало поднять адреналин и сделать тренировки более эффективными.

Он 13 лет строил свою карьер, но из-за проблем со здоровьем пришлось пойти в тренеры.

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Метки: Спорт   бодибилдер   внешность   качок   тело   фигура   фото   
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47  комментариев
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2k
Жан Плов Лагман 11 часов назад
Походу я тоже известный бодибилдер, который завязал со спортом
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2k
Peter Griffin 2 часа назад
Очень хотел бы увидеть Нассера Эль Сонбати в старости.Но не судьба.
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575
Blink 7 часов назад
Дориан крутой! Книгу читал, толковый мужик!
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922
DDM 8 часов назад
А как же Александрус Невски?! Или он ещё действующий бодибилдер?
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1k
Сергей Борисов 8 часов назад
Ну молодые все красивые были, даже я.
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39k
Сергей 8 часов назад
Что то в добидолберах от балбесов есть.
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4k
Shurik_aa 8 часов назад
Все мы немножко завязавшие бодибилдеры.
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9k
uehl 8 часов назад
во всём нужна мера
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159
Алексей Весёлкин 8 часов назад
Не понял, как это протеин "добил" почки?
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9k
Андрей Ма-С 8 часов назад
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66k
Доктор Джонс 8 часов назад
Если спорт и физкультура были бы полезны, то в каждой еврейской семье были и штанга, и турник...
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6k
evenSeven 9 часов назад
Без нагрузки мышцы сдуваются пулей. А я тут с ковидом в больничке повалался... 9 дней всего, а мышцы ослабели капитально. Почти до тряпочного состояния. Больше 10кг массы ушло. По началу вообще было, что идешь, а тебя мотает, как пьяного.
Результат двухгодичного хождения в зал коту под хвост за неделю... мда.
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14k
Вася 9 часов назад
Ссылка coub.com
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9k
Dmitry 9 часов назад
Любой кто тесно общался с бодибилдерами, знает что в жизни они выглядят совсем не так как на соревнованиях, перед которыми они занимаются натуральным издевательством над организмом (активной сушкой). Да и просадка организма, в период тренировки, там идет неслабая (здоровьем там и не пахнет).
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9k
Мистер Фикс 10 часов назад
Мой двоюродный брат бросил штангу в 30, когда окончательно посадил почки... через год он стал просто толстым двухметровым шкафом) сейчас ему 53, и он просто сильный упитанный мужик
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5k
soar 10 часов назад
И заметьте, никакой химии, только мюсли и молоко!
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15k
Кархародон 10 часов назад
Ронни Коулман. 8-ми кратный «Мистер Олимпия». Но там большие проблемы с позвоночником. Не без «помощи» спорта, конечно.
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15k
Кархародон 10 часов назад
Автор не совсем в теме. Или это перевод какой-то старой статьи.
И Флекс Уиллер уже выглядит совершенно иначе.

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2k
Диагноз 10 часов назад
По ходу большинство из нас бывшие известные бодибилдеры...
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121k
DeOrio 11 часов назад
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24k
Ваня 11 часов назад
ипанутые - что еще можно сказать...
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