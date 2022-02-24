Как сейчас выглядят бодибилдеры, которые завязали со спортом

Он с самого детства занимался разными видами спорта, но в какой-то момент понял, что создан только для бодибилдинга. Жан Пьер достаточно быстро набирал мышечную массу и стремился к победе. Его колено, вместе с карьерой погубила штанга весом в 310 кг, когда он упал вместе с ней во время приседаний.

Спортсмен ушел в бизнес и до сих пор справляется с последствиями этой роковой травмы.