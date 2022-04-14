Истинное значение слова «сачковать»

В соответствии с первой из них, он пришёл в язык из мореходного сленга. Раньше у моряков в ходу были подвесные кровати, напоминавшие гамаки. Морские волки называли их сачками. И товарищей, которые не были заняты делом, а просто бесцельно болтались в них, отлёживая бока, называли тоже сачками. И действие – сачкованием.

Работа для ленивых

Вторая версия тоже связана с морем. Рыболовная снасть сак – это большой сетчатый мешок, закреплённый на обруче с ручкой. Раньше выплата портовым рабочим осуществлялась исходя из объема загруженных или выгруженных на судно ёмкостей – мешков, бочек, ящиков и т.д.

Чтобы не запутаться в подсчетах и, соответственно, выплатах, они ставили одного с саком и кидали в него по камешку за каждый перенесённый мешок или тюк. Работа была более чем непыльной по сравнению с другими. Поэтому счетовода называли сакующими или сачкующим.