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Истинное значение слова «сачковать»

Истинное значение слова «сачковать» (3 фото)

Автор:
14 апреля 2022 15:37
Сообщество : RealFishki
Метки: версия   объяснение   появление   происхождение   сачковать   слово   язык   
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«Вот, хитрюга, да он сачкует самым наглым образом!» Так часто говорят, имея в виду человека, отлынивающего от работы, который при этом ещё и прибегает к хитроумным уловкам.

Это сегодня. Между тем как этот глагол изначально имел совершенно другой смысл. И есть сразу несколько версий его происхождения.


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В соответствии с первой из них, он пришёл в язык из мореходного сленга. Раньше у моряков в ходу были подвесные кровати, напоминавшие гамаки. Морские волки называли их сачками. И товарищей, которые не были заняты делом, а просто бесцельно болтались в них, отлёживая бока, называли тоже сачками. И действие – сачкованием.

Работа для ленивых

Вторая версия тоже связана с морем. Рыболовная снасть сак – это большой сетчатый мешок, закреплённый на обруче с ручкой. Раньше выплата портовым рабочим осуществлялась исходя из объема загруженных или выгруженных на судно ёмкостей – мешков, бочек, ящиков и т.д.

Чтобы не запутаться в подсчетах и, соответственно, выплатах, они ставили одного с саком и кидали в него по камешку за каждый перенесённый мешок или тюк. Работа была более чем непыльной по сравнению с другими. Поэтому счетовода называли сакующими или сачкующим.


Большинство артиллеристов считает, что это их профессиональный сленговый термин. Версия вполне правдоподобная, поскольку очень старая. На заре оружейного дела для выстрела из пушки нужно было воткнуть в её запальное отверстие предварительно раскалённый стержень. После выстрела его следовало быстро отыскать, дабы он не попал куда не следует и не спровоцировал взрыв. Эта работа была довольно опасной и ответственной. Но при этом не имела отношения к бою как таковому и поручалась «сачку» – ловцу трубок.

Новинка в боеприпасах

В соответствии со следующим объяснением, в конце 40-х патроны 7,62 мм только начали использоваться и на тот момент ещё считались секретными. Все гильзы после стрельб в связи с этим надлежало собрать, дабы не оставлять следов. Для этого предприимчивые солдаты придумали специальное приспособление, похожее на сачок. Один военный стрелял, а второй собирал гильзы – сачковал.

О, спорт!

И последняя версия гласит, что своим появлением глагол «сачковать» обязан гребле. Новичков, только осваивающих технику, обучали пользоваться вёслами с помощью специального приспособления из проволоки – сачка, форма которого напоминала весло. И когда спортсмен переходил на следующий уровень, тренеры могли пристыдить его за лень, требуя прекратить сачковать, то есть вести себя как новичок, неопытный юнец или ленивец.

А какое объяснение кажется вам наиболее правдоподобным?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: версия   объяснение   появление   происхождение   сачковать   слово   язык   
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1  комментарий
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Serg2001 53 минуты назад
Уверенно можно сказать только одно, что однозначно с сачком связано... )
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