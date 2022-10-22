Шоколад с насекомыми, смерть от гусей и клоуна и другие любопытные факты обо всём на свете

Наконец, наступили выходные, а значит, настало время разгрузиться и занять свою голову чем-то интересным и полезным. А лучше всего в этом поможет очередная подборка любопытных фактов и историй обо всём на свете.
Наверняка, многие знакомы со словарём Даля. А знаете ли вы, как он описывает язык? По его мнению, это мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки пищи зубам.
Довольно символично, что Бенедикт Камбербэтч сыграл Шерлока Холмса в одноимённом сериале. Оказывается, что он является одним из потомков самого Артура Конан Дойля, являющегося автором романов о детективе.
Знаете ли вы, как быстро и эффективно удалить запах пота с той или иной вещи, если нет времени на стирку? Оказывается, достаточно положить её в морозилку, где низкая температура убьет бактерии, воспроизводящие тот самый неприятный запах.
До 1956 года во французских школах были весьма интересные будни, ведь в учебных заведениях столицы детям полагалось выдавать по пол-литра вина, сидра или пива на выбор.
При создании сырного соуса для начос используется цитрат натрия. Довольно символично, что его формула выглядит следующим образом: Na₃C₆H₅O₇.
Как известно, в «Кока-Колу» добавляли листья коки, содержавшие действующие вещества. Сейчас они также добавляются, правда, перед этим из этих самых листьев извлекают кокаин, используемый в медицинских целях.
Аллергия на какао, содержащееся в шоколаде далеко не редкость. Однако действительно эта самая аллергия на него? Во всей шоколадкой продукции из-за невозможности полностью очистить какао-бобы содержатся фрагменты хитинового покрова насекомых. Это говорит о том, что аллергические процессы может вызывать именно хитин.
Работает ли эффект плацебо? Да, причём даже тогда, когда пациент прекрасно знает, что принял то самое плацебо вместо настоящего лекарства.
Существует мнение о том, что сладкое пробуждает в детях гиперактивность. Однако всё это не более, чем миф. На самом деле на эту тему было проведено лишь одно исследование в 1974 году, которое так и не было доказано. Тем не менее, оно плотно прижилось в обществе.
Оказывается, что большинство современных детей проигрывают по физическому развитию своим родителям. Согласно проведённому исследованию, текущее поколение в беге на дистанции до 3 км тратят на 15% больше времени, чем тратили их папы и мамы в тот же возрастной период.
Ну и закончим историей о самой нелепой массовой смерти, произошедшей в 1845 году. Тогда при обрушении моста погибло 79 человек. А произошло всё из-за того, что на нём собралось слишком много желающих посмотреть, как 4 гуся тянут вверх клоуна, сидящего в ванной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Cахар даёт энергию и бодрит, этот факт доказан и изучен миллионы раз. Вот слово гиперактивность, и правда очень сложный филологический вопрос, можно ли назвать естественные признаки молодости, таким пафосно-бессмысленным словом