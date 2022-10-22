Шоколад с насекомыми, смерть от гусей и клоуна и другие любопытные факты обо всём на свете

Знаете ли вы, как быстро и эффективно удалить запах пота с той или иной вещи, если нет времени на стирку? Оказывается, достаточно положить её в морозилку, где низкая температура убьет бактерии, воспроизводящие тот самый неприятный запах.

До 1956 года во французских школах были весьма интересные будни, ведь в учебных заведениях столицы детям полагалось выдавать по пол-литра вина, сидра или пива на выбор.