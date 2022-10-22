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История одного предательства: как побег лётчика Беленко на МиГ-25П помог СССР заработать?

История одного предательства: как побег лётчика Беленко на МиГ-25П помог СССР заработать?

Автор:
22 октября 2022 12:46
Сообщество : Истории
Метки: Виктор Беленко   СССР   миг-31   предатель   предательство   советский летчик   
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В 1976 году советский лётчик Виктор Беленко угнал самолёт МиГ-25П и отправился в Японию, где сдался американским властям. До сих пор до конца неясны все нюансы этого предательства, однако СССР смог обернуть его в выгодное для себя русло. Но как?

Главная проблема кражи МиГ-25П была в том, что он был прототипом нового МиГ-31, и поэтому на момент угона борт был битком набит секретной аппаратурой. Самолёт, конечно, вернули Советскому Союзу, правда, в весьма издевательской форме.

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США передавали его по частям, показав, что изучили самолёт со всех сторон. Более того, сам Беленко открыто писал, что охотно рассказал ЦРУ не только все тонкости МиГ-25П, но и то, как проходил служба советских лётчиков.

Почему же Беленко пошёл на этот шаг – остаётся загадкой. Лётчик не проявлял интереса к Западу и, как показало расследование, не был завербован их спецслужбами.  При этом его сослуживцы замечали в нём изменения, вроде повышенной нервозности, но связывали это с тем, что присуждение очередного воинского звания затягивалось.


Но чтобы его не устраивало при жизни, решением проблем он выбрал именно предательство. Причём предал он не только СССР, но и свою семью, оставив мачеху, супруга и ребёнка. Так что о каком-то моральном облике Беленко особо и говорить нечего, ведь за него всё сказал поступок.

Но каких бы шкурных интересов он не придерживался, конец его ждал тот же, что и всех предателей, считающих, что почитать их будут до конца дней. В 2006 году, скитающийся по мотелям в поисках работы, Беленко скончался от обширного инфаркта.

Интересно, как бы его предательство восприняли те, кто в годы Великой Отечественной войны томился в немецком плену, но отказывался сотрудничать с нацистским режимом? Например, военный учёный-инженер Дмитрий Карбышев, который не только сам не поддался искушению, но и отговаривал собратьев идти на сотрудничество, пока не был казнён в 1943 году спустя два года плена.

Ответ очевиден.

Но как же СССР смог заработать на этом предательстве? Конечно, государству не был нужен такой доход, но другого выхода не было. Как только все технологии утратили свою секретность, Советский Союз принял единственное разумное в этой ситуации решение: начать продажу новых самолётов другим странам. Проблем с этим не было, поскольку за ними сразу выстроилась очередь, особенно среди ближневосточных стран.


По итогу, Беленко ждала типичная участь предателя, тогда как СССР смог заработать на этом свыше 10 млрд долларов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Виктор Беленко   СССР   миг-31   предатель   предательство   советский летчик   
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21  комментарий
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6k
Алексей 2 часа назад
"оставив мачеху, супруга и ребёнка."
Уже тогда было ясно, что он тот ещё пиарас!
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4k
Убийца Прохиндеев 6 минут назад
Не было никакого предателя Беленко, был кадровый американский разведчик, что доказано фактами.
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22k
Евгений 7 минут назад
Причём предал он не только СССР, но и свою семью, оставив мачеху, супруга и ребёнка.
_____________

Вот и объяснение: питарас!
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5k
REDFOXY 10 минут назад
Напомню два момента:
1. Пришлось полностью менять систему (не только аппаратуру) опознавания "свой-чужой", в том числе алгоритмы кодировки и прочее;
2. На самолетах появилась так называемая "кнопка Беленко"-принудительная разблокировка вооружения при ответе самолета противника "я свой".
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71k
Доктор Джонс 11 минут назад
"...тогда как СССР смог заработать на этом свыше 10 млрд долларов"
И потратить километр денег на изменение системы "свой-чужой"...
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16k
Роберт Шекли 20 минут назад
Заработать - это громко сказано. Скорее выручить хоть что-то, поскольку использовать оставшиеся самолеты без существенной доработки крайне опасно
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12k
Kostick 21 минуту назад
странн, статья лживая. и не помер он, да и бабла рубил, что не удивительно. предатель? да! разумеется. но зачем паскудить факты, которые общедоступны? или по оруэллу, министерство правды работает?) ась, аффтор?
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61
Сергей Полчаса назад
"и отправился в Японию, где сдался американским властям" собственно все что нужно знать о независимости "демократического мира")
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4k
Денис Час назад
Вики пздит? Он , судя по статье в вики, жив и здравствует, гнида
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8k
Shtoppi Час назад
какол и обиженка, которому захотелось сладкой жизни и признания его никчемности за бугром путем предательства.
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14k
Алан★Z★ Час назад
А всегда всё гавно оканчивается на "о"?
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8k
ron 2 часа назад
Советскому Союзу пришлось полностью заменить систему опознавания "свой-чужой"не только в ВВС, но и В ПВО и в ВМФ.
Сам Беленко оказался никому не нужен, потому что он не представлял интереса для инженеров - он не мог рассказать больше, чем специалисты "выпотрошили" из самолета. Он оказался "мулом", на языке накроторговцев.
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Антибиотик
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