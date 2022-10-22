История одного предательства: как побег лётчика Беленко на МиГ-25П помог СССР заработать?

В 1976 году советский лётчик Виктор Беленко угнал самолёт МиГ-25П и отправился в Японию, где сдался американским властям. До сих пор до конца неясны все нюансы этого предательства, однако СССР смог обернуть его в выгодное для себя русло. Но как?
Главная проблема кражи МиГ-25П была в том, что он был прототипом нового МиГ-31, и поэтому на момент угона борт был битком набит секретной аппаратурой. Самолёт, конечно, вернули Советскому Союзу, правда, в весьма издевательской форме.
США передавали его по частям, показав, что изучили самолёт со всех сторон. Более того, сам Беленко открыто писал, что охотно рассказал ЦРУ не только все тонкости МиГ-25П, но и то, как проходил служба советских лётчиков.
Почему же Беленко пошёл на этот шаг – остаётся загадкой. Лётчик не проявлял интереса к Западу и, как показало расследование, не был завербован их спецслужбами. При этом его сослуживцы замечали в нём изменения, вроде повышенной нервозности, но связывали это с тем, что присуждение очередного воинского звания затягивалось.
Но чтобы его не устраивало при жизни, решением проблем он выбрал именно предательство. Причём предал он не только СССР, но и свою семью, оставив мачеху, супруга и ребёнка. Так что о каком-то моральном облике Беленко особо и говорить нечего, ведь за него всё сказал поступок.
Но каких бы шкурных интересов он не придерживался, конец его ждал тот же, что и всех предателей, считающих, что почитать их будут до конца дней. В 2006 году, скитающийся по мотелям в поисках работы, Беленко скончался от обширного инфаркта.
Интересно, как бы его предательство восприняли те, кто в годы Великой Отечественной войны томился в немецком плену, но отказывался сотрудничать с нацистским режимом? Например, военный учёный-инженер Дмитрий Карбышев, который не только сам не поддался искушению, но и отговаривал собратьев идти на сотрудничество, пока не был казнён в 1943 году спустя два года плена.
Ответ очевиден.
Но как же СССР смог заработать на этом предательстве? Конечно, государству не был нужен такой доход, но другого выхода не было. Как только все технологии утратили свою секретность, Советский Союз принял единственное разумное в этой ситуации решение: начать продажу новых самолётов другим странам. Проблем с этим не было, поскольку за ними сразу выстроилась очередь, особенно среди ближневосточных стран.
По итогу, Беленко ждала типичная участь предателя, тогда как СССР смог заработать на этом свыше 10 млрд долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Хитрость против технологий: как фольга вогнала немцев в ступор в годы Второй мировой войны
- «Россию не победить никому»: что стало с фельдмаршалом Паулюсом после войны
- Как цыган и евреев в СССР пытались заманить в колхозы
- Неповторимый дизайн автобусных остановок советской эпохи
- Я в шпионы бы пошёл: чем завершилась шпионская карьера Медиума?
Уже тогда было ясно, что он тот ещё пиарас!
_____________
Вот и объяснение: питарас!
1. Пришлось полностью менять систему (не только аппаратуру) опознавания "свой-чужой", в том числе алгоритмы кодировки и прочее;
2. На самолетах появилась так называемая "кнопка Беленко"-принудительная разблокировка вооружения при ответе самолета противника "я свой".
И потратить километр денег на изменение системы "свой-чужой"...
В остальном Вики пи*дит во всем
Зеленский, байден и к примеру трасс, в корне не согласны с этим
Сам Беленко оказался никому не нужен, потому что он не представлял интереса для инженеров - он не мог рассказать больше, чем специалисты "выпотрошили" из самолета. Он оказался "мулом", на языке накроторговцев.
Старая система была так себе, но действовала, и вряд ли бы кто-то стал очень утруждаться и тратиться на разработке новой, если бы не этот угон.
А вот как этот жареный петух в попку клюнул, так сразу взялись, и сделали систему с запредельной надёжностью и взломостойкостью.
Невскрываемая она теперь у нас)