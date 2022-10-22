История одного предательства: как побег лётчика Беленко на МиГ-25П помог СССР заработать?

Почему же Беленко пошёл на этот шаг – остаётся загадкой. Лётчик не проявлял интереса к Западу и, как показало расследование, не был завербован их спецслужбами. При этом его сослуживцы замечали в нём изменения, вроде повышенной нервозности, но связывали это с тем, что присуждение очередного воинского звания затягивалось.

Но чтобы его не устраивало при жизни, решением проблем он выбрал именно предательство. Причём предал он не только СССР, но и свою семью, оставив мачеху, супруга и ребёнка. Так что о каком-то моральном облике Беленко особо и говорить нечего, ведь за него всё сказал поступок.