Неповторимый дизайн автобусных остановок советской эпохи

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В Западной Европе и Америке автобусные остановки в большинстве своем выглядят однотипно и скучно: пластик, реклама, никаких архитектурных излишеств. Канадский фотограф Кристофер Хервиг заметил, что на территории бывшего СССР дело обстоит иначе. Преодолев расстояние от Черного моря до казахских степей, Хервиг обнаружил огромное количество автобусных остановок, демонстрирующих художественные способности советских архитекторов и художников.
Кристофер Хервиг несколько лет путешествовал по бывшим советским республикам в поисках самых необычных и креативных автобусных остановок. Он проехал 30 000 км, посетил 14 стран и выпустил книгу, в которую вошли 159 замечательных снимков.
В комментариях к иллюстрациям в этой книге отмечается, что, в отличие от серых и незаметных западных образцов, в СССР строили автобусные остановки, демонстрирующие совершенно фантастический архитектурный вкус.
В комментариях к иллюстрациям в этой книге отмечается, что, в отличие от серых и незаметных западных образцов, в СССР строили автобусные остановки, демонстрирующие совершенно фантастический архитектурный вкус.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Кристофер Хервиг СССР Советская эпоха автобусные остановки архитектура архитектура СССР бывшие республики СССР свобода творчества фотоальбом
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