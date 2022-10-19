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Неповторимый дизайн автобусных остановок советской эпохи

Неповторимый дизайн автобусных остановок советской эпохи

Автор:
19 октября 2022 16:08
Сообщество : СССР
Метки: Кристофер Хервиг   СССР   Советская эпоха   автобусные остановки   архитектура   архитектура СССР   бывшие республики СССР   свобода творчества   фотоальбом   
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В Западной Европе и Америке автобусные остановки в большинстве своем выглядят однотипно и скучно: пластик, реклама, никаких архитектурных излишеств. Канадский фотограф Кристофер Хервиг заметил, что на территории бывшего СССР дело обстоит иначе. Преодолев расстояние от Черного моря до казахских степей, Хервиг обнаружил огромное количество автобусных остановок, демонстрирующих художественные способности советских архитекторов и художников.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кристофер Хервиг   СССР   Советская эпоха   автобусные остановки   архитектура   архитектура СССР   бывшие республики СССР   свобода творчества   фотоальбом   
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7  комментариев
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2k
Pioner76 45 минут назад
Прибалты сейчас начнёт сносить, потому что Советское... сарказм.
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Snork Snorkoff 13 минут назад
У прибалтийских скорее отсутствие дизайна почти у всех
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412
Kra 14 минут назад
По мне, так все какие-то страшные...)
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1k
ekolog67 14 минут назад
кыргызы рулят!
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0
Юрий Скаржинский Полчаса назад
Как я понял, до России фотограф не доехал.
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22k
Алексей 46 минут назад
Объяснение всему этому очень простое - всё это дипломные работы выпускников "архитектурных" ВУЗов. Самой распространенной темой тогда была "Малые архитектурные формы".
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25k
Федор Час назад
Некоторые смотрятся прямо как ..........ээээээээ........ как караван сарай))))) или как отхожая будка)) Самые эпичные однозначно в Абхазии, лично видел не единыжды))
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