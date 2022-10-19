Неповторимый дизайн автобусных остановок советской эпохи

Кристофер Хервиг несколько лет путешествовал по бывшим советским республикам в поисках самых необычных и креативных автобусных остановок. Он проехал 30 000 км, посетил 14 стран и выпустил книгу, в которую вошли 159 замечательных снимков.



В комментариях к иллюстрациям в этой книге отмечается, что, в отличие от серых и незаметных западных образцов, в СССР строили автобусные остановки, демонстрирующие совершенно фантастический архитектурный вкус.