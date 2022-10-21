Росрезерв, «закрома Родины»⁠⁠ и ответственное хранение





За надводной и видимой частью айсберга мы не замечаем его подводную часть, которая во много раз больше и важнее. Про эту подводную часть нам почти ничего не рассказывают. Что же мы знаем об этой, скрытой от нас загадки?

Когда промышленность России выпускает новый вид вооружения или военной техники, мы об этом сразу же узнаем из газет или программ по телевизору, но за вненшней мишурой мы забываем, что эта техника будет бесполезным куском железа во время чрезвычайных ситуациях, если ее не обеспечить топливом, запчастями и обслуживанием людей, которые также хотят кушать и должны быть обеспечены всем необходимым. За надводной и видимой частью айсберга мы не замечаем его подводную часть, которая во много раз больше и важнее. Про эту подводную часть нам почти ничего не рассказывают. Что же мы знаем об этой, скрытой от нас загадки?

Девизом Росрезерва стала цитата из текста «Наказной памяти о хранении хлебных запасов», написанной в 1629 году царем и великим князем всея Руси Михаилом Федоровичем Романовым оскольскому воеводе Д. М. Яблочкову: "К запасам береженье держать великое."

История создания государственных запасов в России имеет давние корни. Еще в XV веке на Руси строили житные приказы для хранения государственного зерна. К XVII веку были созданы специальные денежные и хлебные приказы для сбора хлеба на случай войны. Особенно много внимания уделял этому вопросу Петр, который учредил «Провиантский приказ» ( Эта структура по задачам вполне похожа на современный Росрезерв.



