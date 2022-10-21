Росрезерв, «закрома Родины»⁠⁠ и ответственное хранение

Когда промышленность России выпускает новый вид вооружения или военной техники, мы об этом сразу же узнаем из газет или программ по телевизору, но за внешней мишурой мы забываем, что эта техника будет бесполезным куском железа во время чрезвычайных ситуациях, если ее не обеспечить топливом, запчастями и обслуживанием людей, которые также хотят кушать и должны быть обеспечены всем необходимым.
За надводной и видимой частью айсберга мы не замечаем его подводную часть, которая во много раз больше и важнее. Про эту подводную часть нам почти ничего не рассказывают. Что же мы знаем об этой, скрытой от нас загадки?
Когда промышленность России выпускает новый вид вооружения или военной техники, мы об этом сразу же узнаем из газет или программ по телевизору, но за вненшней мишурой мы забываем, что эта техника будет бесполезным куском железа во время чрезвычайных ситуациях, если ее не обеспечить топливом, запчастями и обслуживанием людей, которые также хотят кушать и должны быть обеспечены всем необходимым. За надводной и видимой частью айсберга мы не замечаем его подводную часть, которая во много раз больше и важнее. Про эту подводную часть нам почти ничего не рассказывают. Что же мы знаем об этой, скрытой от нас загадки?
Девизом Росрезерва стала цитата из текста «Наказной памяти о хранении хлебных запасов», написанной в 1629 году царем и великим князем всея Руси Михаилом Федоровичем Романовым оскольскому воеводе Д. М. Яблочкову: "К запасам береженье держать великое."
История создания государственных запасов в России имеет давние корни. Еще в XV веке на Руси строили житные приказы для хранения государственного зерна. К XVII веку были созданы специальные денежные и хлебные приказы для сбора хлеба на случай войны. Особенно много внимания уделял этому вопросу Петр, который учредил «Провиантский приказ» ( Эта структура по задачам вполне похожа на современный Росрезерв.
Государственный резерв является особым федеральным (общероссийским) запасом материальных ценностей.
Государственный резерв предназначен для:
- обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации;
- обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- оказания государственной поддержки различным отраслям экономики, организациям, субъектам Российской Федерации в целях стабилизации экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими видами сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольствия в случае возникновения диспропорций между спросом и предложением на внутреннем рынке;
- оказания гуманитарной помощи;
- оказания регулирующего воздействия на рынок.
О существовании в России резерва основных продуктов, товаров и техники общественность вспоминает только в дни бедствий. В нашей стране существует такое ведомство, как Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв). Оно ведет свою историю с 17 октября 1931 года, когда по распоряжению Сталина был создан Комитет резервов при Совете Труда и Обороны.
Нужно просто хранить для страны запас всего необходимого, «на 10 лет ядерной войны», как шутили в СССР. На 10 лет войны запасов, конечно, не хватит, но по нормативам, все 143 млн россиян можно обеспечивать из резервов целых 3 месяца (по некоторым данным 6 мес). Их запасы рассчитаны на 90 суток для нужд армии и (если такая возможность будет) населения. Срок установлен исходя из конверсии производства, то есть, будь то война или большой катаклизм регионального значения - предприятия за этот срок должны увеличить производство или наладить под нужды армии и населения.
Сами базы хранения, или, на профессиональном языке, — комбинаты Росрезерва, создавались в период холодной войны, задумывались как неуязвимые системы, рассчитывались таким образом, чтобы выдержать ядерные удары, землетрясения и наводнения, и поэтому строились вдали от населенных пунктов.
В продовольственных хранилищах хранятся товары первой необходимости: крупы, мясные и молочные консервы, масло и многое другое. Имеются медикаменты, сырье, техника и так далее. Те же нефтепродукты хранятся не только в привычных цистернах на поверхности, но и под землей в специальных шахтных выработках.
В госрезерве много уникального. Например, часть резервного запаса сырья для очень важного производства хранится на дне одного из сибирских озер. В госрезерве есть также комплекты специальных наплавных мостов для обеспечения надежных переправ через все крупные реки страны. Их можно развернуть в течение нескольких суток, причем пригодны они и для железнодорожных перевозок.
А вот для снабжения промышленности стратегические запасы сырья могут потребоваться и в мирное время. Особенно сейчас, когда стране постоянно грозят санкциями. Нечто подобное уже происходило в 1950-х годах, когда Китай в одностороннем порядке прекратил поставки в СССР олова, сурьмы и металлоконцентратов. Десятки ведущих предприятий оказались на грани остановки. Но благодаря резервам целые отрасли смогли продолжить работу до тех пор, пока не были найдены новые поставщики.
Сегодня в промышленности, и в первую очередь оборонной, задействованы самые прогрессивные технологии, требующие не только высокоточной техники, но и уникальных материалов. Недавно вице-премьер Дмитрий Рогозин поставил задачу создания в государственном резерве специального фонда редкоземельных металлов, необходимых для стабильного производства военной и гражданской продукции. А это значит, что будут созданы условия для стабильной работы нашего ВПК в будущем, не зависящей от срыва поставок.
В хранилищах Росрезерва находятся тысячи наименований различных товаров: продовольствие, средства спасения и жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях, сырье, горючее для техники, да и сама техника, включая автобусы, подъемные краны и самосвалы. Здесь есть палатки, одеяла, тепловые пушки и электрогенераторы - все, что может понадобиться нуждающимся в помощи людям. Перечень хранящейся продукции постоянно обновляется. После аварии на Фукусиме было принято решение закупить новейшие средства радиационного мониторинга. А после прошлогоднего наводнения на Дальнем Востоке выяснилось, что необходимо дополнительно запастись водоналивными дамбами, способными остановить бурлящие потоки паводков. Все это оборудование аккуратно складируется в хранилищах и готово поступить в зоны бедствия в считанные часы.
Более половины годового финансового оборота Росрезерва приходится на продовольственные товары, в основном зерно, молочные продукты, растительные масла, консервы — те товары, которые необходимо обновлять раз в 1-2 года. Запасы нефтепродуктов, техники, металлов меняют гораздо реже — например, алюминий хранится около 15 лет. Раз в несколько лет госрезерв формирует новый объем номенклатуры товаров. Более подробной информации не найти — государственная тайна. Известно лишь, что большинство складов расположено в старых шахтах: гипсовых или соляных. Требования к условиям хранения весьма жесткие. Температура плюс 10 градусов должна поддерживаться постоянно. А специальные датчики, установленные в нескольких местах камеры, регистрируют температуру и уровень влажности. Постоянная вентиляция делает воздух свежим, а атмосферу приятной. А чтобы покупатель был спокоен за качество продукции, при ее отгрузке прилагаются сопроводительные документы, подтверждающие соблюдение требований к хранению того или иного вида товара.
Помимо сугубо продовольственных комбинатов, есть десятки и десятки других, например, нефтехранилища или комбинаты смешанного типа хранения, где есть все: от продуктов до мобильных дизель-генераторов и автомобилей, медикаментов и палаток и т.д. и т.п. Как не ухудшить качество всего этого добра? Скажем, бензин, дизельное и авиационное топливо необходимо обновлять строго регулярно. А пищевые резервы – тем более. Даже металлу противопоказано лежать штабелями в слитках десятилетиями. В назначенный срок чугунные или цветные «чушки» уходят в литейные цеха, а продовольствие, топливо, зерно и многое другое – в Минобороны, МВД и, в последние годы, в МЧС, на гуманитарные цели или на случай непредвиденных ситуаций. На профессиональном языке этот процесс называется «освежением». Свежее закупают у аккредитованных предприятий, которые могут иметь дело с гостайной.
На глубине более 120 метров нет никакой живности, даже крыс. Везде стоят контрольные ловушки, специальные фанерные ящички с приманкой. Никто из живности даже мухи, тараканы, жучки в подземелье не живет. Убегают из под земли даже кошки,а люди работают, причем в три смены по 8 часов. Хранилища поделены на камеры хранения, под конкретный тип товара, за каждой камерой хранения закреплен человек, который несет материальную ответственность. За кражу банки тушенки – увольнение. Так что случаев воровства пока не было. Кругом сигнализация. На выходе — проверка. На случай прорыва водных слоёв, каждое подземное хранилище оборудованно мощными насосами которые за считанные минуты должны будут откачать воду в ливневую канализацию, специально для этих целей вырытую за территорией комбината. А 400-мм железные двери призваны надежно оградить все хранимое добро от затопления.
Одной из знаковых операций Росрезерва стала ликвидация последствий наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. Тогда в качестве экстренной помощи пострадавшему населению были выделены 15,3 тыс. тонн различных грузов на общую сумму 826,3 млн рублей. Предметы первой необходимости, продукты, стройматериалы, горючее, техника поступали из хранилищ Росрезерва, расположенных во всех федеральных округах. Тогда государственный резерв выступил еще в одном качестве - как мощный рычаг сдерживания цен на продовольствие. Сразу после наводнения во всем регионе стремительно начали дорожать продукты питания. Чтобы переломить эту негативную тенденцию, по распоряжению правительства агентством были вброшены на рынок более 38 тысяч тонн основных продовольственных товаров. Цены удалось обуздать.
Кстати, впервые схема использования резервов для стабилизации рынка была опробована в 2011 году, когда из-за неурожая свеклы подскочили цены на сахар. Тогда даже небольшой интервенции из запасов государственного резерва оказалось достаточно, чтобы успокоить рынок. Механизм оказался настолько действенным, что в 2013 году правительство утвердило правила использования материальных ценностей государственного материального резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок в форме товарных интервенций. Согласно этому документу, если в том или ином субъекте Федерации цены на продовольствие поднимаются за месяц более чем на 20%, а на нефтепродукты - более чем на 10%, администрация может обратиться в правительство с просьбой о привлечении стратегических запасов для стабилизации рынка.
Благодаря государственным запасам своевременную помощь могут получать целые регионы и люди, попавшие в беду. В 2004 году после штурма захваченной террористами школы в Беслане использовались носилки, аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные репродукторы, предоставленные Росрезервом. После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС агентство в течение нескольких часов обеспечило доставку к месту бедствия электрогенераторов, необходимых для начала восстановительных работ. Во время лесных пожаров 2010-2011 годов отгрузка из государственного резерва бульдозеров и горючего для пожарной авиации позволила бесперебойно вести борьбу с огнем.
Без участия Росрезерва не обходится практически ни одно мероприятие, связанное с обеспечением безопасности населения. Вспышка сибирской язвы в Алтайском крае - Росрезерв мгновенно доставляет партию вакцины. Авария в системе теплоснабжения в Тыве - тепловые пушки и продукты в кратчайшие сроки поступают из стратегического запаса страны. В этом году Росрезерв снабжал продовольствием и другими необходимыми грузами лагеря беженцев с юго-востока Украины
Источник:
АНТИФИШКИ
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