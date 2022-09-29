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25 примеров забавной и крутой упаковки

25 примеров забавной и крутой упаковки

Автор:
29 сентября 2022 21:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   интересно   оригинально   продукты   умный дизайн   упаковка   
241
43

Время от времени каждому из нас в магазине попадается на глаза яркая упаковка, которая тут же привлекает к себе внимание и словно нашептывает: "Купи меня, купи". Порой она настолько хороша, что уже даже плевать, что за товар там внутри! Вот примеры таких упаковок и продуктов, способных влюбить в себя с первого взгляда.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   интересно   оригинально   продукты   умный дизайн   упаковка   
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3  комментария
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5k
yahaomsk 2 часа назад
кто в здравом рассудке будет прикасаться к соусам "поцелуй"?
зацепила только Mini Oliva
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1k
MPEG-8 Полчаса назад
Большинство креативной упаковки делается для саморекламы дизайн-агентств или для фестивалей, в реальной жизни это и дорого, и неудобно.
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8k
Garpia121 50 минут назад
Хочу мини оливки, сердце вина и сигареты.
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