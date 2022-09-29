25 примеров забавной и крутой упаковки

Время от времени каждому из нас в магазине попадается на глаза яркая упаковка, которая тут же привлекает к себе внимание и словно нашептывает: "Купи меня, купи". Порой она настолько хороша, что уже даже плевать, что за товар там внутри! Вот примеры таких упаковок и продуктов, способных влюбить в себя с первого взгляда.