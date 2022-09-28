Необычная судьба героя Советского Союза, который ушёл в монастырь

В интервью СМИ Бурков рассказывал, что на боевые задания ходил вместе с мотострелками и десантниками, часто нёс на себе рацию весом больше чем в 20 кг и часто был на волосок от смерти. Подразделение Валерия наводило на цели советские авиагруппы.

В апреле 1984 года в районе Пандешерского ущелья, недалеко от места гибели отца, у пещеры, оказавшейся складом оружия моджахедов, разведчик Бурков наступил на мину. Правая нога была оторвана полностью, а левая раздроблена. Осколок ранил руку. Буркова госпитализировали.

Ноги пришлось ампутировать. Но после того, как Валерий Бурков адаптировался после ранения, он окончил военно-воздушную академию. Служил в Главном штабе ВВС РФ и его воинское звание - полковник.