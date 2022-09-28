FISHKINET
Сообщество RealFishki 792 поста • 59 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Необычная судьба героя Советского Союза, который ушёл в монастырь

Необычная судьба героя Советского Союза, который ушёл в монастырь

Автор:
28 сентября 2022 16:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   Церковь   биография   вера   интересное   
758
6
Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, штурман, лётчик и... православный монах. Валерий Бурков в Афганистане потерял обе ноги и в монастыре передвигается на протезах.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Жизнь   СССР   Церковь   биография   вера   интересное   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
"Глыба! Матёрый человечище!" (С) Смотрел интервью с ним, был впечатлён.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex 23 минуты назад
Мужик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр 49 минут назад
клирик Спасо-Елеазаровского монастыря иерей Герман Горяев. В прошлом служил в 22-й бригаде ГРУ, воевал.
Удивительно светлый человек. Имел счастье с ним общаться, когда рядом с монастырем в хорошем особняке проживала Людмила Путина.
Сам её не видел.
Места там прекрасные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117798



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба»
Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба»
Набирающие популярность в сообществах
Brabus P 900 Rocket Edition — дьявольский пикап мощностью 900 «лошадей»
Brabus P 900 Rocket Edition — дьявольский пикап мощностью 900 «лошадей»
Эти редкие колёса от BMW M1 стоят почти столько же, сколько новый бюджетный автомобиль
Эти редкие колёса от BMW M1 стоят почти столько же, сколько новый бюджетный автомобиль
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мне ко второй

Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#Разное#факты#дтп#сатира#Жизнь#девушки#сарказм
#интересно#фото#интересное#в мире#аварии#люди#шоу бизнес#Россия#Казахстан#улыбнуло
#мобилизация#подборка#история#картинки#автомобили#позитив#автомир#авто аварии#новости#Ynews
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников Армейская кухня: как страны кормят своих защитников Этот баскетболист-гигант был известен на весь мир Этот баскетболист-гигант был известен на весь мир Куда пропала с экранов невеста из фильма "Солдат Иван Бровкин" Куда пропала с экранов невеста из фильма "Солдат Иван Бровкин" Всенародная слава, которая принесла ему только страдания Всенародная слава, которая принесла ему только страдания Олег Даль: играл и жил запоем Олег Даль: играл и жил запоем Первая клоунесса СССР, которая погибла на цирковой арене Первая клоунесса СССР, которая погибла на цирковой арене

На что жалуетесь?

Вернуться