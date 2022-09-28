Необычная судьба героя Советского Союза, который ушёл в монастырь

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Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, штурман, лётчик и... православный монах. Валерий Бурков в Афганистане потерял обе ноги и в монастыре передвигается на протезах.
До 2016 года Бурков жил в миру, был профессиональным военным. Отец его служил в авиации штурманом. Сам Валерий учился в музыкальном училище, даже в группе играл, но отец настоял на продолжении семейной традиции. Бурков окончил Челябинское авиационное училище штурманов и оказался на службе в Дальнем Востоке.
Отец Валерия в начале 1980-х командовал оперотделом ВВС Уральского округа и полетел в Афганистан в 1981 году. Сын страдал от туберкулёза, но к моменту командировки болезнь отступила и он сделал всё, что мог, чтобы поехать туда же. Отец Буркова погиб в результате Пандшерской операции, когда его Ми-8 сбили моджахеды. Валерию было отказано в афганской командировке и его отправили служить на Урал.
Через год после гибели Буркова-старшего в часть младшего пришла разнарядка, что в Афганистане нужен авиационный наводчик. С огромным трудом он добился отправки в ДРА.
Через год после гибели Буркова-старшего в часть младшего пришла разнарядка, что в Афганистане нужен авиационный наводчик. С огромным трудом он добился отправки в ДРА.
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В интервью СМИ Бурков рассказывал, что на боевые задания ходил вместе с мотострелками и десантниками, часто нёс на себе рацию весом больше чем в 20 кг и часто был на волосок от смерти. Подразделение Валерия наводило на цели советские авиагруппы.
В апреле 1984 года в районе Пандешерского ущелья, недалеко от места гибели отца, у пещеры, оказавшейся складом оружия моджахедов, разведчик Бурков наступил на мину. Правая нога была оторвана полностью, а левая раздроблена. Осколок ранил руку. Буркова госпитализировали.
Ноги пришлось ампутировать. Но после того, как Валерий Бурков адаптировался после ранения, он окончил военно-воздушную академию. Служил в Главном штабе ВВС РФ и его воинское звание - полковник.
В апреле 1984 года в районе Пандешерского ущелья, недалеко от места гибели отца, у пещеры, оказавшейся складом оружия моджахедов, разведчик Бурков наступил на мину. Правая нога была оторвана полностью, а левая раздроблена. Осколок ранил руку. Буркова госпитализировали.
Ноги пришлось ампутировать. Но после того, как Валерий Бурков адаптировался после ранения, он окончил военно-воздушную академию. Служил в Главном штабе ВВС РФ и его воинское звание - полковник.
Дважды Бурков был советником Президента - РСФСР (по делам инвалидов) и России. Именно он предложил идея провозглашения Международного дня инвалидов, который празднуется с декабря 1992 года. Первый раз он стал советником до августовского путча, а второй раз - после подписания Указа Михаила Горбачёва о присвоении в октябре 1991 года Валерию Буркову звания Героя Советского Союза.
До 2916 года Бурков занимался политикой, писал и исполнял бардовские песни об афганской войне. Женился он ещё во время учёбы, в браке родился сын.
До 2916 года Бурков занимался политикой, писал и исполнял бардовские песни об афганской войне. Женился он ещё во время учёбы, в браке родился сын.
Бурков рассказывал, что долго восстанавливался после ранения, учился жить на протезах. В 1994 году по настоянию тёти крестился. Потом пять лет пил. Сильно пил. И лишь к концу нулевых полностью изменил своё отношение к жизни - духовник игумен Пантелеймон в долгих разговорах наставил отставного полковника на православный путь.
С 2011 года Валерий Бурков начал ходить на богословские курсы. С того же времени он стал отдаляться от семьи - от сына Андрея и жены Ирина. В 2016 бывшего военного благословили на постриг в монахи, нарекли иноком Киприаном и "изъяли из прежнего мира".
Сегодня он служит в монастыре одного из городов Кыргызстана. Интересно, что духовный отец Макарий дозволил носить Киприану звезду Героя Советского Союза на монашеской одежде, так как "нужно проповедовать и подвиг, и монашество".
Сегодня он служит в монастыре одного из городов Кыргызстана. Интересно, что духовный отец Макарий дозволил носить Киприану звезду Героя Советского Союза на монашеской одежде, так как "нужно проповедовать и подвиг, и монашество".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Удивительно светлый человек. Имел счастье с ним общаться, когда рядом с монастырем в хорошем особняке проживала Людмила Путина.
Сам её не видел.
Места там прекрасные.