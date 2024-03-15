Проект вышел в 2021 году и на какое-то время влетел в ТОПы самых популярных сериалов Netflix. О нём говорили из каждого утюга, поэтому многим он набил оскомину.

Но сильней всего «Игра» разозлила одну корейскую даму.

Она посмотрела сериал, увидела там престарелого актёра, и побежала в полицию. Там заявила, что в 2017 году где-то пересеклась с дедушкой О Ён Су, а этот «негодяй» обнял её и поцеловал в щёку. Больше ничего не делал - только поцелуй и объятия, как у подростков.

Этого оказалось достаточно для обвинений в сексуальных домогательствах и расследования. Оно шло несколько месяцев и закончилось ничем - в апреле 2022-го дело закрыли.