Наверное, скоро начнут сажать за один лишь взгляд на женщину.
О Ён Су - корейский актёр, известный по роли шустрого дедушки из сериала «Игра в кальмара».
Проект вышел в 2021 году и на какое-то время влетел в ТОПы самых популярных сериалов Netflix. О нём говорили из каждого утюга, поэтому многим он набил оскомину.
Но сильней всего «Игра» разозлила одну корейскую даму.
Она посмотрела сериал, увидела там престарелого актёра, и побежала в полицию. Там заявила, что в 2017 году где-то пересеклась с дедушкой О Ён Су, а этот «негодяй» обнял её и поцеловал в щёку. Больше ничего не делал - только поцелуй и объятия, как у подростков.
Этого оказалось достаточно для обвинений в сексуальных домогательствах и расследования. Оно шло несколько месяцев и закончилось ничем - в апреле 2022-го дело закрыли.
Но потерпевшую это не устроило и она настояла на повторном следствии. И оно уже привело к приговору: 79-летнего деда осудили на восемь месяцев тюрьмы с отсрочкой применения наказания на два года, а также обязали пройти 40-часовую программу для сексуальных преступников. Говоря проще - актёр получил условный срок. Если за эти два года не совершит никаких правонарушений, то в тюрьму не сядет. Это обычная практика для Южной Кореи.
О Ён Су с приговором категорически не согласен и будет подавать апелляцию. Корейским Жераром Депардье, которого женщины обвиняют во всех смертных грехах, он становиться не собирается.
Напомним: почти два десятка женщин обвинили Депардье в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Одной из дам было уже за шестьдесят, но суда она не дождалась и покончила с собой. Позже выяснилось, что у неё были серьёзные проблемы с психикой. Скандал с изнасилованиями в самом разгаре, во Франции актёра уже «отменили».
Источник:
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PokemonKa аж 6 февраля уже это выложила:
В 2017 году О Ен Су насильно обнял и поцеловал женщину.