Тухлая вода, червивые сухари, солонина и потаж, как венец морской кухни ушедших эпох

Драккары викингов. Именно на таких судах они, как считается, смогли первыми открыть Америку

В древнем мире и цивилизации той эпохи практически все плавания были исключительно каботажными. Это значит, что корабли двигались вдоль берегов, зачастую причаливая каждый вечер. В таких условиях кухня экипажа корабля мало чем отличалась от той, что была на суше, и возможно, была лишь чуть более разбавлена рыбой.

Пожалуй, одними из первых мореплавателей, которые довольно далеко ушли от каботажного плавания, стали скандинавы. Доподлинно известно, что они задолго до эпохи Великих географических открытий достигли берегов Америки и основали там несколько поселений. По историческим сведениям, они брали на борт живых животных, забивая их по мере необходимости. Таким образом, мясо долго оставалось не подверженным суровым морским условиям. Конечно, размеры их кораблей были ограничены, а животные занимали немало места, так что такой способ имел ряд ограничений. Именно викинги «подарили» миру лабскаус — мелко нарубленную солонину, то есть до предела просоленное для сохранности мясо, и небольшое количество овощей. Считается, что его название произошло от норвежского выражения «легко глотаемое». Дело было в том, что в дальних походах питались твердым мясом, сухарями и рыбой. Очень быстро развивалась цинга, при которой жевать что-то твёрдое становилось просто невозможно.

В эпоху Великих географических открытий идеи о питании в морских походах, которые пришли из средних веков и викингских походов, получили развитие. Сушёный хлеб, который использовался ранее, окончательно превратился в сухари, настолько твёрдые, что для того, чтобы их разгрызть, требовалось сначала вымочить в воде или несколько раз с силой ударить о стол. Солонина — различного вида мясо, просоленное до такой степени, что оно приобретало почти чёрный цвет и не годилось для прямого употребления. Его, как и сухари, сначала следовало размочить, чтобы хоть как-то отбить вкус соли.