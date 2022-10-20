Полгода на сэндвич своими руками - эксперимент Энди Джорджа

Насколько сильно вы готовы заморочиться, чтобы съесть сэндвич? Дойти до ближайшего супермаркета или оформить доставку на дом ваш максимум?
Сколько времени и денег вы готовы потратить, дабы вкусить заветный бутерброд? А вот автор YouTube-канала «Как сделать все» (How to Make Everything) Энди Джордж реально заморочился и решил приготовить сэндвич "с нуля" в буквальном смысле.
Парень сам добывал соль из морской воды, доил корову (а из молока делал сыр и масло), собирал мёд, выращивал пшеницу, чтобы потом смолоть ее муку и выращивал овощи.
Даже курицу он вырастил и убил самостоятельно. Весь путь он публиковал на Ютубе и создал целый сериал о создании сэндвича. Этот эксперимент стал настоящим вызовом самому себе и занял полгода. Затраты Энди оценил в полторы тысячи долларов.
Получив не малый отклик зрителей, парень решил не останавливаться и самостоятельно сшить костюм, так же рассказывая обо всех этапах производства (от добычи хлопка и стрижки овец, до получения готового изделия). Из всей этой истории, помимо того, что у парня действительно много свободного времени и терпения, есть один вопрос к Ютубу - как он пропустил убийство курицы и дойку коров. Хотя, может быть эти пункты парень сознательно опустил и не рассказывал подробности этих этапов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И всей жизни не хватит.
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Убийство курицы понятно, что зрелище не из приятных, но дойка коровы. чем смущает?