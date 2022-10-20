Полгода на сэндвич своими руками - эксперимент Энди Джорджа

Парень сам добывал соль из морской воды, доил корову (а из молока делал сыр и масло), собирал мёд, выращивал пшеницу, чтобы потом смолоть ее муку и выращивал овощи.

Даже курицу он вырастил и убил самостоятельно. Весь путь он публиковал на Ютубе и создал целый сериал о создании сэндвича. Этот эксперимент стал настоящим вызовом самому себе и занял полгода. Затраты Энди оценил в полторы тысячи долларов.