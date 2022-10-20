FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кулинарные рецепты 13198 постов • 794 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты
Полгода на сэндвич своими руками - эксперимент Энди Джорджа

Полгода на сэндвич своими руками - эксперимент Энди Джорджа

Автор:
20 октября 2022 23:17
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: youtube   Сэндвич   Энди Джордж   блогеры   интересно   кулинария   своими руками   эксперимент   ютуб   
1424
3

Насколько сильно вы готовы заморочиться, чтобы съесть сэндвич? Дойти до ближайшего супермаркета или оформить доставку на дом ваш максимум?

Сколько времени и денег вы готовы потратить, дабы вкусить заветный бутерброд? А вот автор YouTube-канала «Как сделать все» (How to Make Everything) Энди Джордж реально заморочился и решил приготовить сэндвич "с нуля" в буквальном смысле.

×
×

Парень сам добывал соль из морской воды, доил корову (а из молока делал сыр и масло), собирал мёд, выращивал пшеницу, чтобы потом смолоть ее муку и выращивал овощи.

Даже курицу он вырастил и убил самостоятельно. Весь путь он публиковал на Ютубе и создал целый сериал о создании сэндвича. Этот эксперимент стал настоящим вызовом самому себе и занял полгода. Затраты Энди оценил в полторы тысячи долларов.

Получив не малый отклик зрителей, парень решил не останавливаться и самостоятельно сшить костюм, так же рассказывая обо всех этапах производства (от добычи хлопка и стрижки овец, до получения готового изделия). Из всей этой истории, помимо того, что у парня действительно много свободного времени и терпения, есть один вопрос к Ютубу - как он пропустил убийство курицы и дойку коров. Хотя, может быть эти пункты парень сознательно опустил и не рассказывал подробности этих этапов.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кулинарные рецепты"
Метки: youtube   Сэндвич   Энди Джордж   блогеры   интересно   кулинария   своими руками   эксперимент   ютуб   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
doker Час назад
Так сначала надо изготовить молоток, пилу и гвозди, построить сарай, сделать нож и ведро. Ах, да... научиться добывать огонь.

И всей жизни не хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
694
гоша гога 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям Полчаса назад
А в у врат св.Петра будет следующий диалог:
- Ты прожил 100 лет, что ты сделал за свою жизнь?
- 1 бутерброд, 1 кирпич и десяток видосиков...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MPEG-8 Полчаса назад
" ... есть один вопрос к Ютубу - как он пропустил убийство курицы и дойку коров. ..."

Убийство курицы понятно, что зрелище не из приятных, но дойка коровы. чем смущает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Час назад
А почему бы и не пропустит ютуб убийство курицы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34320



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Логика, ты это, давай, до свидания
Логика, ты это, давай, до свидания
Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!
Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!
Набирающие популярность в сообществах
В Париже управляющий выгнал украинок из ресторана фразой «Да здравствует Путин!»
В Париже управляющий выгнал украинок из ресторана фразой «Да здравствует Путин!»
Как украсить дом к Хэллоуину и до смерти напугать соседей
Как украсить дом к Хэллоуину и до смерти напугать соседей
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Старайтесь лучше!

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#подборка#в мире#автомобили#США#забавно#космос#Спорт
#интересно#факты#люди#дтп#фильм#авто аварии#природа#истории#сарказм#актеры
#Юмор#животные#кино#история#аварии#автомир#роль#комментарии#СССР#съемка
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть 18 крутых идей, что можно сделать из поддонов своими руками 18 крутых идей, что можно сделать из поддонов своими руками В стране, где придумали футбол решили его модернизировать В стране, где придумали футбол решили его модернизировать Суицид ради правосудия: история истинного адвоката Суицид ради правосудия: история истинного адвоката Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба» Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба» 13 умельцев, которые ни за что не выбросят вещь, если ее можно своими руками переделать 13 умельцев, которые ни за что не выбросят вещь, если ее можно своими руками переделать

На что жалуетесь?

Вернуться