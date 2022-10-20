13 постыдных историй, которые доказывают, что мгновенная карма существует

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Некоторые не верят в существование кармы. Однако она каждый раз доказывает, что все-таки существует. Перед вами истории от пользователей, которые уже на себе проверили ее действие.
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А с вами случались подобные ситуации?
Источник:
АНТИФИШКИ
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