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13 постыдных историй, которые доказывают, что мгновенная карма существует

13 постыдных историй, которые доказывают, что мгновенная карма существует

Автор:
20 октября 2022 21:17
Сообщество : Юмор
Метки: Мгновенная карма   Прикол   истории   карма   отношения   по заслугам   
3461
14

Некоторые не верят в существование кармы. Однако она каждый раз доказывает, что все-таки существует. Перед вами истории от пользователей, которые уже на себе проверили ее действие.

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А с вами случались подобные ситуации?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мгновенная карма   Прикол   истории   карма   отношения   по заслугам   
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4  комментария
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5k
Умница-красавица Час назад
Девка действительно сучка, имея свое кольцо заложить бабушкино.
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Igor Stetsenko Полчаса назад
Какая редкостная хрень, да половина еще и пиндосские приколы, слабо увязываемые с нашим менталитетом.
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8k
Billi_Bons 59 минут назад
Мгновенная КАРА!!! Карма - это совсем другое.
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Спелая кукурузинка

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