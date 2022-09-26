Почему "кюрасю" заменили на "нофелет"

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Фильмография Геральда Бежанова не такая большая: самые известные это "Где находится нофелет?" и "Самая обаятельная и привлекательная".
В фильме про "нофелет" 40-летний сотрудник НИИ Павел Голиков, который вместо того, чтобы перебороть в себе неуверенность и подойти к той, что понравилась пытается использовать для знакомства с девушками способ двоюродного брата - фразочку "Где находится нофелет?".
Идея фильма родилась благодаря другу сценариста Анатолия Эйрамджана, бакинца Яника, который использовал такой способ знакомства на улицах Москвы. Он подходил к девушкам на улицах и спрашивал: "Вы не подскажете, где находится кюрасю?"
"И пока Яник говорил, что сам не знает, что это такое, показывал бумажку, на которой было записано это странное слово, доверчиво смотрел им в глаза, начинал шутить и в конце концов записывал их телефон или предлагал вместе провести вечер. И промахов у него почти не было. Мы стояли неподалеку с открытыми ртами и следили за новым гениальным методом охмурежа женского пола", – рассказывал эту историю Эйрамджан.
А "кюрасю" было просто искажённым названием карибского острова Кюрасао.
"И пока Яник говорил, что сам не знает, что это такое, показывал бумажку, на которой было записано это странное слово, доверчиво смотрел им в глаза, начинал шутить и в конце концов записывал их телефон или предлагал вместе провести вечер. И промахов у него почти не было. Мы стояли неподалеку с открытыми ртами и следили за новым гениальным методом охмурежа женского пола", – рассказывал эту историю Эйрамджан.
А "кюрасю" было просто искажённым названием карибского острова Кюрасао.
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Сценарий фильма написали за восемь дней, но вот слово "кюрасю" Бежанову не нравилось очень. Искали замену в словарях, пока кому-то не пришло в голову писать "телефон" наоборот. Если что, у советского писателя Валентина Берестова есть даже стихотворение "Кто такой Нофелет":
Каким ученым Федя стал!
Кто б мог сравниться с Федею?
Он лето целое листал
Тома энциклопедии.
Людей известных, например,
Он знает всех… до буквы Р. – А ну-ка, Федя, дай ответ:
А кто такой был Нофелет? – Кто? Нофелет? Ах, Нофелет…
Скажу я вам на это,
Что стыдно людям ваших лет
Не знать про Нофелета!
Жил в древнем Риме
Нофелет –
Не то мудрец, не то поэт. – Откуда только знает он
Такого мудреца?
Мы просто слово «те-ле-фон»
Прочли ему с конца.
А получился Но-фе-лет –
Не то мудрец, не то поэт.
Каким ученым Федя стал!
Кто б мог сравниться с Федею?
Он лето целое листал
Тома энциклопедии.
Людей известных, например,
Он знает всех… до буквы Р. – А ну-ка, Федя, дай ответ:
А кто такой был Нофелет? – Кто? Нофелет? Ах, Нофелет…
Скажу я вам на это,
Что стыдно людям ваших лет
Не знать про Нофелета!
Жил в древнем Риме
Нофелет –
Не то мудрец, не то поэт. – Откуда только знает он
Такого мудреца?
Мы просто слово «те-ле-фон»
Прочли ему с конца.
А получился Но-фе-лет –
Не то мудрец, не то поэт.
Идея с нофелетом дала возможность режиссёру внести изменение в сценарий: герой быстро "научился" читать наоборот любые слова.
С самого начала режиссёр хотел видеть в фильме Александра Панкратова-Чёрного, который пробовался на обе главные роли - Паши и Гены. Решили в итоге, что Панкратов-Чёрный будет играть инженера, а на роль нагловатого брата пригласили Андрея Миронова. Тот, узнав, что снова нужно будет играть ловеласа, отказался, а вот роль Павла Голикова ему понравилась. Вот так и решили поменять актёров ролями и Миронов уехал на гастроли в Ригу. А уже 16 августа 1987 года он скоропостижно скончался. Ну а потом выяснилось, что его не утвердил худсовет.
С самого начала режиссёр хотел видеть в фильме Александра Панкратова-Чёрного, который пробовался на обе главные роли - Паши и Гены. Решили в итоге, что Панкратов-Чёрный будет играть инженера, а на роль нагловатого брата пригласили Андрея Миронова. Тот, узнав, что снова нужно будет играть ловеласа, отказался, а вот роль Павла Голикова ему понравилась. Вот так и решили поменять актёров ролями и Миронов уехал на гастроли в Ригу. А уже 16 августа 1987 года он скоропостижно скончался. Ну а потом выяснилось, что его не утвердил худсовет.
"Александра Панкратова-Чёрного я видел в роли Гены уже тогда, когда писал сценарий, и, наверное, еще и поэтому эта роль оказалась ему, как говорят портные, в самый раз, – рассказывал Эйрамджан. – И еще именно этим я могу объяснить тот факт, что Андрей Миронов, который тоже пробовался на роль Гены, не был утвержден на эту роль худсоветом после просмотра проб".
А вот на роль Паши актёра найти не получалось долго, пока режиссёр однажды не увидел в буфете Дома кино Владимир Меньшова. Он долго и пристально разглядывал оскароносного режиссёра и Меньшов начал даже нервничать:
"Долго думали, кто из актеров может подойти на роль Павла. И не могли найти подходящей кандидатуры. И вот как-то в Доме кино я пил кофе и обратил вдруг внимание на Владимира Меньшова, мы не были тогда с ним знакомы. Он тоже пил кофе и ел эклеры. Заметив мой пристальный взгляд, он явно почувствовал неудобство, стал то и дело посматривать в мою сторону, чтобы убедиться, что я отстал от него, и в результате неловко откусил пирожное, и крем выпал ему в чашку с кофе. И пока он вылавливал этот крем, я понял, что актер на роль Паши Голикова у нас есть".
А вот на роль Паши актёра найти не получалось долго, пока режиссёр однажды не увидел в буфете Дома кино Владимир Меньшова. Он долго и пристально разглядывал оскароносного режиссёра и Меньшов начал даже нервничать:
"Долго думали, кто из актеров может подойти на роль Павла. И не могли найти подходящей кандидатуры. И вот как-то в Доме кино я пил кофе и обратил вдруг внимание на Владимира Меньшова, мы не были тогда с ним знакомы. Он тоже пил кофе и ел эклеры. Заметив мой пристальный взгляд, он явно почувствовал неудобство, стал то и дело посматривать в мою сторону, чтобы убедиться, что я отстал от него, и в результате неловко откусил пирожное, и крем выпал ему в чашку с кофе. И пока он вылавливал этот крем, я понял, что актер на роль Паши Голикова у нас есть".
Владимир Меньшов любил появляться в эпизодических ролях. За свою жизнь он снял всего 7 фильмов, а вот ролей в фильмах у него - 119. Какие-то совсем небольшие, к примеру в 1986 году он сыграл эпизод в фильме "Курьер", а в 1995 мелькнул в образе президента в своём же фильме "Ширли-мырли". Меньшов согласился стать Голиковым, а родителей его сыграли Николай Парфёнов и Людмила Шагалова. А жену Гены, запомнившуюся фразой "Я тебе понофелетю!" - Ирина Розанова.
Для съёмок нужно было найти девушек и немало. Ассистенты режиссёра перебрали все картотеки и позвали молодых актрис. Роли распределялись с помощью жребия. В эпизодах можно увидеть Ольгу Кабо, Ирину Шмелёву, Елену Цыплакову. И даже жену хоккеиста Вячеслава Фетисова Ладу, которая снималась тайком, потому что муж не одобрял её увлечения кино. После выхода фильма Фетисову дали посмотреть кассету с фильмом и он увидел там свою жену, в костюмчике, который он ей привёз несколько месяцев назад из Финляндии.
При написании сценария подразумевалось, что у Панкратова-Чёрного есть слух и голос, ведь он исполнял куплеты в фильме "Мы из джаза". Его героя наградили хорошими данными и талантом пародиста. В одной из сцен он должен был исполнить две песни Аллы Пугачёвой. И только на съёмках выяснилось, что нет у Панкратова-Чёрного ни слуха, ни голоса - он рассказал, что в "Мы из джаза" за него спел оператор Владимир Шевцик. Вот так, кусок песни из "Кабаре" за него исполнил Михаил Евдокимов, а вторую песню заменили на фокус, который актёру показал Амаяк Акопян.
Источник:
АНТИФИШКИ
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