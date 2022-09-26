Почему "кюрасю" заменили на "нофелет"

"Александра Панкратова-Чёрного я видел в роли Гены уже тогда, когда писал сценарий, и, наверное, еще и поэтому эта роль оказалась ему, как говорят портные, в самый раз, – рассказывал Эйрамджан. – И еще именно этим я могу объяснить тот факт, что Андрей Миронов, который тоже пробовался на роль Гены, не был утвержден на эту роль худсоветом после просмотра проб".

А вот на роль Паши актёра найти не получалось долго, пока режиссёр однажды не увидел в буфете Дома кино Владимир Меньшова. Он долго и пристально разглядывал оскароносного режиссёра и Меньшов начал даже нервничать:

"Долго думали, кто из актеров может подойти на роль Павла. И не могли найти подходящей кандидатуры. И вот как-то в Доме кино я пил кофе и обратил вдруг внимание на Владимира Меньшова, мы не были тогда с ним знакомы. Он тоже пил кофе и ел эклеры. Заметив мой пристальный взгляд, он явно почувствовал неудобство, стал то и дело посматривать в мою сторону, чтобы убедиться, что я отстал от него, и в результате неловко откусил пирожное, и крем выпал ему в чашку с кофе. И пока он вылавливал этот крем, я понял, что актер на роль Паши Голикова у нас есть".