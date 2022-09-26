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Почему "кюрасю" заменили на "нофелет"

Почему "кюрасю" заменили на "нофелет"

Автор:
26 сентября 2022 16:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Советские актёры   интересное   история   кино   советское кино   факты   
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Фильмография Геральда Бежанова не такая большая: самые известные это "Где находится нофелет?" и "Самая обаятельная и привлекательная".
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Сценарий фильма написали за восемь дней, но вот слово "кюрасю" Бежанову не нравилось очень. Искали замену в словарях, пока кому-то не пришло в голову писать "телефон" наоборот. Если что, у советского писателя Валентина Берестова есть даже стихотворение "Кто такой Нофелет":
Каким ученым Федя стал!
Кто б мог сравниться с Федею?
Он лето целое листал
Тома энциклопедии.
Людей известных, например,
Он знает всех… до буквы Р. – А ну-ка, Федя, дай ответ:
А кто такой был Нофелет? – Кто? Нофелет? Ах, Нофелет…
Скажу я вам на это,
Что стыдно людям ваших лет
Не знать про Нофелета!
Жил в древнем Риме
Нофелет –
Не то мудрец, не то поэт. – Откуда только знает он
Такого мудреца?
Мы просто слово «те-ле-фон»
Прочли ему с конца.
А получился Но-фе-лет –
Не то мудрец, не то поэт.

Источник:

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Метки: Прошлое   Советские актёры   интересное   история   кино   советское кино   факты   
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Андрей Ма-С Час назад
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Саня 23 минуты назад
Музыка Александра Зацепина классная!
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GROMOZEKA 2 часа назад
Шикарное кино
Ссылка m.youtube.com
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