Зачем американцы посреди болот построили огромную взлётно-посадочную полосу?

Регион Эверглейдс, находящийся в американской Флориде, богат карстовыми воронками, болотами, крокодилами и змеями. По сути, здесь ничего больше и нет. Если не считать взлетно-посадочной полосы длиной более трех километров. Примерно такая же протяженность, кстати, у ВПП международных аэропортов Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Что она делает в этой глуши?
Это все, что осталось от провальной затеи по строительству крупнейшей на планете воздушной гавани – с шестью ВПП и даже монорельсовой железной дорогой, соединяющей все города восточного побережья США. Здесь должно было помещаться одновременно 300 самолетов. Планировалось построить роскошные терминалы – с ресторанами, гостиницами и, естественно, залами ожидания.
Зачем строить огромный аэропорт посреди болот и лесов?
Предпосылки для этого и в самом деле были. После Второй мировой войны в южной части Флориды началась стремительная урбанизация, и власти крупнейшего её города, Майами, стали изучать возможность строительства новой воздушной гавани, которая позволила бы извлечь максимальную выгоду от набирающих силу туристических потоков. Обсуждения начались в эпоху, когда пассажирские самолеты летали со скоростью не более 800 км/ч, и аэропорты строились поблизости от крупных населенных пунктов.
Но затем самолеты стали летать быстрее скорости звука. Авиакомпании и производители увидели в этом возможность, как тогда декларировалось, «сделать мир меньше». «Боинг» начал разработку модели «2707», европейцы – «Конкорда», а СССР – «Ту-144». Однако у этих летательных аппаратов был серьезнейший врожденный недостаток – им приходилось преодолевать звуковой барьер. Всякий раз это сопровождалось страшным грохотом и ударной волной, последствия которых ощущались даже на земле, в километрах от происходящего события.
За период, когда авиаконструкторы испытывали свои сверхзвуковые детища, Федеральное управление гражданской авиации США получило около 40000 жалоб. Пострадавшие американцы сообщали о том, что в их жилищах ломаются стекла, а на животноводческих предприятиях гибнет скот. Про перепуганных детей и говорить не приходится. Все это привело к тому, что в 1973 году переход на сверхзвук над поверхностью суши в США был официально запрещен.
Как бы то ни было, в какой-то момент чиновникам из Флориды показалось, что за сверхзвуковой авиацией будущее, поэтому они начали искать точку местности, где адский грохот и ударная волна не тревожили бы местное население. Таковая нашлась посреди безлюдных болот на юге штата. Обитающие тут крокодилы вряд ли бы стали жаловаться на неудобства. Взлетая из расположенного здесь аэропорта, самолеты могли менее чем за 3 часа долетать в Южную Америку и Европу.
Однако затем, как это часто бывает, появился ученый и обрушил грандиозный замысел. Доктор Луна Леопольд по заданию государства, которое, собственно, должно было выделить основные деньги на строительство, изучил возможные последствия работы аэропорта для окружающей среды.
Выводы оказались неутешительными. Согласно сделанному заключению, регион Эверглейдс потерял бы свою природную уникальность. В результате тогдашний министр внутренних дел наложил вето на финансирование данного проекта.
Без федеральных денег возведение амбициозного сооружения было невозможно. К 1970 году на средства прочих инвесторов была построена только одна взлетно-посадочная полоса. Через некоторое время «Боинг» отказался доводить до ума свой проект самолета «2707», и это окончательно убедило большинство американских авиакомпаний в нежизнеспособности концепции сверхзвуковых полетов.
Все, в принципе, так и получилось. «Ту-144» смогли выполнить всего 55 пассажирских рейсов, и уже в 1978 году перестали использоваться с этой целью. «Конкорды» летали через Атлантический океан до 2003-го, но тоже канули в лету.
Взлетно-посадочная полоса в Эверглейдс так и не приняла ни один сверхзвуковой самолет, но без дела не осталась. Здесь проводились соревнования по драг-рейсингу, а сегодня тут находится учебный авиационный центр, помогающий будущим пилотам отрабатывать взлеты и посадки.
На объекте трудятся всего четыре человека. Они ютятся в некоем подобии трейлера и общаются с ограниченным количеством военных и гражданских летчиков. Джунгли, окружающие аэропорт, так и норовят вторгнуться на его территорию и отвоевать её навсегда. Когда-то предполагалось, что ВПП может использоваться для аварийной посадки шаттлов, но, к несчастью, от этих космических кораблей тоже в свое время пришлось отказаться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Серьёзно! Если что шлёпнется, то не на города.
А если представить что от туда нитями уходила бы ЖД, то очень неплохой проект.
Открываю Гугл Карты и линейкой получается длина полосы 750 метров. Кажется что автор сильно наврал. Или по поводу расположения аэропорта, или по поводу всей истории. Не будет никто строить аэропорт в такой жопе - туда тупо не доехать ни на чем. Кого тогда возить?
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Да, идеальное место для учебного аэродрома. Если и упадет какой самолет,то чтобы наверняка в болото, а там людишек доедят змеи да аллигаторы.....
По бразильской системе.