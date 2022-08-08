FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4656 постов • 1026 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Зачем американцы посреди болот построили огромную взлётно-посадочную полосу?

Зачем американцы посреди болот построили огромную взлётно-посадочную полосу?

Автор:
08 августа 2022 10:09
Сообщество : Факты
Метки: болото   интересно   познавательно   посадочная полоса   факты   фото   
2165
3

Регион Эверглейдс, находящийся в американской Флориде, богат карстовыми воронками, болотами, крокодилами и змеями. По сути, здесь ничего больше и нет. Если не считать взлетно-посадочной полосы длиной более трех километров. Примерно такая же протяженность, кстати, у ВПП международных аэропортов Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Что она делает в этой глуши?

Это все, что осталось от провальной затеи по строительству крупнейшей на планете воздушной гавани – с шестью ВПП и даже монорельсовой железной дорогой, соединяющей все города восточного побережья США. Здесь должно было помещаться одновременно 300 самолетов. Планировалось построить роскошные терминалы – с ресторанами, гостиницами и, естественно, залами ожидания.


Зачем строить огромный аэропорт посреди болот и лесов?

Предпосылки для этого и в самом деле были. После Второй мировой войны в южной части Флориды началась стремительная урбанизация, и власти крупнейшего её города, Майами, стали изучать возможность строительства новой воздушной гавани, которая позволила бы извлечь максимальную выгоду от набирающих силу туристических потоков. Обсуждения начались в эпоху, когда пассажирские самолеты летали со скоростью не более 800 км/ч, и аэропорты строились поблизости от крупных населенных пунктов.

Но затем самолеты стали летать быстрее скорости звука. Авиакомпании и производители увидели в этом возможность, как тогда декларировалось, «сделать мир меньше». «Боинг» начал разработку модели «2707», европейцы – «Конкорда», а СССР – «Ту-144». Однако у этих летательных аппаратов был серьезнейший врожденный недостаток – им приходилось преодолевать звуковой барьер. Всякий раз это сопровождалось страшным грохотом и ударной волной, последствия которых ощущались даже на земле, в километрах от происходящего события.

×
×

За период, когда авиаконструкторы испытывали свои сверхзвуковые детища, Федеральное управление гражданской авиации США получило около 40000 жалоб. Пострадавшие американцы сообщали о том, что в их жилищах ломаются стекла, а на животноводческих предприятиях гибнет скот. Про перепуганных детей и говорить не приходится. Все это привело к тому, что в 1973 году переход на сверхзвук над поверхностью суши в США был официально запрещен.

Как бы то ни было, в какой-то момент чиновникам из Флориды показалось, что за сверхзвуковой авиацией будущее, поэтому они начали искать точку местности, где адский грохот и ударная волна не тревожили бы местное население. Таковая нашлась посреди безлюдных болот на юге штата. Обитающие тут крокодилы вряд ли бы стали жаловаться на неудобства. Взлетая из расположенного здесь аэропорта, самолеты могли менее чем за 3 часа долетать в Южную Америку и Европу.

Однако затем, как это часто бывает, появился ученый и обрушил грандиозный замысел. Доктор Луна Леопольд по заданию государства, которое, собственно, должно было выделить основные деньги на строительство, изучил возможные последствия работы аэропорта для окружающей среды.

Выводы оказались неутешительными. Согласно сделанному заключению, регион Эверглейдс потерял бы свою природную уникальность. В результате тогдашний министр внутренних дел наложил вето на финансирование данного проекта.

Без федеральных денег возведение амбициозного сооружения было невозможно. К 1970 году на средства прочих инвесторов была построена только одна взлетно-посадочная полоса. Через некоторое время «Боинг» отказался доводить до ума свой проект самолета «2707», и это окончательно убедило большинство американских авиакомпаний в нежизнеспособности концепции сверхзвуковых полетов.

Все, в принципе, так и получилось. «Ту-144» смогли выполнить всего 55 пассажирских рейсов, и уже в 1978 году перестали использоваться с этой целью. «Конкорды» летали через Атлантический океан до 2003-го, но тоже канули в лету.

Взлетно-посадочная полоса в Эверглейдс так и не приняла ни один сверхзвуковой самолет, но без дела не осталась. Здесь проводились соревнования по драг-рейсингу, а сегодня тут находится учебный авиационный центр, помогающий будущим пилотам отрабатывать взлеты и посадки.

На объекте трудятся всего четыре человека. Они ютятся в некоем подобии трейлера и общаются с ограниченным количеством военных и гражданских летчиков. Джунгли, окружающие аэропорт, так и норовят вторгнуться на его территорию и отвоевать её навсегда. Когда-то предполагалось, что ВПП может использоваться для аварийной посадки шаттлов, но, к несчастью, от этих космических кораблей тоже в свое время пришлось отказаться.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: болото   интересно   познавательно   посадочная полоса   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Совранский Час назад
Где крики про распил бабла и ненужные проекты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
44k
SinigamiRuuk 12 минут назад
Так и отличное же место!
Серьёзно! Если что шлёпнется, то не на города.
А если представить что от туда нитями уходила бы ЖД, то очень неплохой проект.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
sanchesS80 13 минут назад
По сути, здесь ничего больше и нет. Если не считать взлетно-посадочной полосы длиной более трех километров

Открываю Гугл Карты и линейкой получается длина полосы 750 метров. Кажется что автор сильно наврал. Или по поводу расположения аэропорта, или по поводу всей истории. Не будет никто строить аэропорт в такой жопе - туда тупо не доехать ни на чем. Кого тогда возить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergius SPb Час назад
Регион Эверглейдс, находящийся в американской Флориде, богат карстовыми воронками, болотами, крокодилами и змеями. По сути, здесь ничего больше и нет. Если не считать взлетно-посадочной полосы длиной более трех километров.
=========================================================================
Да, идеальное место для учебного аэродрома. Если и упадет какой самолет,то чтобы наверняка в болото, а там людишек доедят змеи да аллигаторы.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1300300



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Братки 90-х: всемогущество, деньги, могила
Братки 90-х: всемогущество, деньги, могила
В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений учеников
В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений...
Набирающие популярность в сообществах
Художник Филипп Филбек
Художник Филипп Филбек
Вопрос по вахтовой жизни
Вопрос по вахтовой жизни
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Жидкость, погруженная в тело, через семь лет пойдет в школу

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#картинки#фотографии#позитив#познавательно#фильм#Ynews#Разное#Украина
#Юмор#история#люди#в мире#сарказм#подборка#роль#интересное#Жизнь#Интересные
#факты#прикол#СССР#кино#сатира#Россия#животные#новости#Девушка#съемка
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Хрустальный дворец в Лондоне, который вместо года простоял 85 лет Хрустальный дворец в Лондоне, который вместо года простоял 85 лет Война за гуано между Чили и Боливией Война за гуано между Чили и Боливией Зачем мужчины в Китае раньше носили косички на выбритой голове? Зачем мужчины в Китае раньше носили косички на выбритой голове? 10 отвратительных фактов о средневековом Лондоне 10 отвратительных фактов о средневековом Лондоне "Поцелуй смерти": развенчиваем мифы вокруг известной барселонской скульптуры "Поцелуй смерти": развенчиваем мифы вокруг известной барселонской скульптуры

На что жалуетесь?

Вернуться