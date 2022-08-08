Зачем американцы посреди болот построили огромную взлётно-посадочную полосу?

Это все, что осталось от провальной затеи по строительству крупнейшей на планете воздушной гавани – с шестью ВПП и даже монорельсовой железной дорогой, соединяющей все города восточного побережья США. Здесь должно было помещаться одновременно 300 самолетов. Планировалось построить роскошные терминалы – с ресторанами, гостиницами и, естественно, залами ожидания.

Зачем строить огромный аэропорт посреди болот и лесов?

Предпосылки для этого и в самом деле были. После Второй мировой войны в южной части Флориды началась стремительная урбанизация, и власти крупнейшего её города, Майами, стали изучать возможность строительства новой воздушной гавани, которая позволила бы извлечь максимальную выгоду от набирающих силу туристических потоков. Обсуждения начались в эпоху, когда пассажирские самолеты летали со скоростью не более 800 км/ч, и аэропорты строились поблизости от крупных населенных пунктов.

Но затем самолеты стали летать быстрее скорости звука. Авиакомпании и производители увидели в этом возможность, как тогда декларировалось, «сделать мир меньше». «Боинг» начал разработку модели «2707», европейцы – «Конкорда», а СССР – «Ту-144». Однако у этих летательных аппаратов был серьезнейший врожденный недостаток – им приходилось преодолевать звуковой барьер. Всякий раз это сопровождалось страшным грохотом и ударной волной, последствия которых ощущались даже на земле, в километрах от происходящего события.