22 животных-альбиноса, которые интересны своей уникальностью

От этого прекрасного льва просто захватывает дух. Однако хорошо, что он живет в неволе, потому что в дикой природе он не преуспеет. Знаете ли вы, что чем темнее грива, тем сильнее лев? Черная грива означает, что лев никогда не проигрывал бой, и это может отпугнуть его потенциальных соперников-самцов и защитить прайд. Как только он проиграет бой, его грива станет более светлой... А этот белогривый лев словно кричит другим львам, что он слаб — даже если это не так.