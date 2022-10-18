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22 животных-альбиноса, которые интересны своей уникальностью

22 животных-альбиноса, которые интересны своей уникальностью

Автор:
18 октября 2022 17:20
Сообщество : Животные
Метки: альбинизм   животные   животные-альбиносы   животный мир   лейкизм   меланин   пигментация   уникальные животные   
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Животные-альбиносы, у которых полностью отсутствует пигмент меланин, встречаются чрезвычайно редко. К сожалению, альбинизм — это генетическое заболевание, имеющее свои осложнения: проблемы со зрением, чувствительность к солнцу, проблемы с выживанием в дикой природе... Однако эти животные, безусловно, красивы и внушают благоговейный трепет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: альбинизм   животные   животные-альбиносы   животный мир   лейкизм   меланин   пигментация   уникальные животные   
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2  комментария
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Sam 5 часов назад
Белая белка, это нормально, это название белки и получили от некогда преобладающего цвета в их популяции. А потом белых выбили из-за красивого цвета шкурок, зато расплодились рыжие, серые, даже чёрные - искусственный отбор во всей красе
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