22 животных-альбиноса, которые интересны своей уникальностью

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Животные-альбиносы, у которых полностью отсутствует пигмент меланин, встречаются чрезвычайно редко. К сожалению, альбинизм — это генетическое заболевание, имеющее свои осложнения: проблемы со зрением, чувствительность к солнцу, проблемы с выживанием в дикой природе... Однако эти животные, безусловно, красивы и внушают благоговейный трепет.
1. Львица
Эта львица попала в наш список, хотя на самом деле она не альбинос. У нее лейцистический синдром, который похож на альбинизм, но не такой тяжёлый. У животных с лейкизмом сниженное количество пигмента, а не полное его отсутствие. Тем не менее, они так же красивы и редки, как настоящие животные-альбиносы.
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2. Зебра
Эта зебра тоже не совсем альбинос, иначе у нее вообще не было бы полосок и были бы красные глаза. Эта тот же лейкизм.
3. Северный олень
Этот белоснежный северный олень явно выделяется на фоне скалы, что делает его более легкой добычей для волков по сравнению с его сестрой обычного цвета, что стоит слева от него. Однако отсутствие пигмента может быть и преимуществом в зимние месяцы, когда на земле лежит снег.
4. Аллигатор
Этот красивый белый аллигатор — настоящий альбинос. Обратите внимание на красный цвет его глаз. Скорее всего, он обитает в зоопарке или заповеднике, так как в дикой природе такое животное слишком заметно и вряд ли может с успехом охотиться.
6. Горбатый кит
Удивительно, что этого кита не убили, когда он был детенышем (косатки, например). Этот кит всегда будет очень заметен в воде. Но то, что подвергало его опасности в юности, делает его чрезвычайно красивым.
7. Семейство оленей
Ген альбинизма в этом стаде должен быть чрезвычайно сильным, раз в нем столько животных, лишенных пигмента.
8. Лев
От этого прекрасного льва просто захватывает дух. Однако хорошо, что он живет в неволе, потому что в дикой природе он не преуспеет. Знаете ли вы, что чем темнее грива, тем сильнее лев? Черная грива означает, что лев никогда не проигрывал бой, и это может отпугнуть его потенциальных соперников-самцов и защитить прайд. Как только он проиграет бой, его грива станет более светлой... А этот белогривый лев словно кричит другим львам, что он слаб — даже если это не так.
9. Павлин
Этот павлин просто великолепен! Однако он наверняка такой же отвратительно шумный, как и его более яркие собратья.
10. Черепаха
Известно, что черепахи могут жить более 100 лет. Пожелаем этой маленькой черепахе-альбиносу долгих лет жизни.
11. Еж
Этот ёжик-альбинос — очень застенчивое животное. Жаль, что его окрас привлечет к нему массу внимания!
12. Горилла
Гориллы — крупнейшие приматы, у которых много сходных черт с людьми. Среди них встречаются как особи с лейкизмом, так и альбиносы.
13. Доберман-пинчер
Этот белый доберман-пинчер страдает лейцизмом, так как глаза у него голубые, а не чисто белые. Тем не менее, это великолепная собака!
15. Кенгуру
Малыш кенгуру-альбинос выглядит очень милым. Но, учитывая тот факт, что кенгуру могут быть чрезвычайно опасны, лучше любоваться ими на расстоянии.
16. Носорог
По всей видимости, это один из 5 белых носорогов, живущих в мире, и все они находятся в неволе, по понятным причинам.
18. Енот
Белый енот выглядит как пушистый ангелочек, неизвестно как затесавшийся в компанию сущих бандитов, но, возможно, он и есть вожак стаи.
19. Дымчатый лягушкорот
Теперь вы знаете не только о том, что существуют дымчатые лягушкороты, но и о том, что среди них встречаются альбиносы. Эти птицы родом из Австралии, и их часто путают с совами.
20. Тигр
Тигры очень красивы благодаря своим узорам. Но и лейцистический тигр без узоров выглядит очень внушительно.
21. Колибри
В этом случае, увы, нельзя сказать, что колибри-альбинос чем-то очень уж привлекает. Яркая и переливающаяся всеми цветами радуги птица гораздо симпатичнее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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