Кто-то слишком много ест: грызун забрался в птичью кормушку и застрял

Мышевидная соня - это лесной грызун, который ведет ночной образ жизни. Так что увидев в своем саду это создание среди бела дня, жительница острова Уайт (Великобритания) Шэрил Хьюинс была немало удивлена! К тому же соня явно пострадала от жадности - она залезла в кормушку для птиц, а выбраться из нее не смогла...
После сытного обеда почему-то оказалось, что кормушка стала немножко тесной. Это ж сколько корма надо было слопать, чтобы так наесть бока!
Несчастное создание два с половиной часа просидело в пластиковом цилиндре, налопавшись проса и семян подсолнечника, и подлетавшие поклевать семечки птицы его совершенно не беспокоили.
Несчастное создание два с половиной часа просидело в пластиковом цилиндре, налопавшись проса и семян подсолнечника, и подлетавшие поклевать семечки птицы его совершенно не беспокоили.
"Я очень удивилась, когда увидела эту пухлую соню в своей кормушке для птиц, - рассказала Шэрил Хьюинс. - Но я рада, что ей понравилась еда".
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Шэрил не знала, что делать в этой ситуации, поэтому обратилась за советом к Кэтрин Холдер, специалисту по грызунам. Она написала ей в Фейсбуке и прислала фотографии застрявшей в кормушке сони. Снимки развеселили всех, кто их видел.
Кэтрин Холдер рассказала, что сони обычно не заходят в сады, а если и заходят, то ночью. Она подтвердила по фотографии, что это действительно соня, и нужно осторожно вытащить ее и отнести поближе к траве, туда, где она сможет спрятаться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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