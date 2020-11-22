Кто-то слишком много ест: грызун забрался в птичью кормушку и застрял

Кэтрин Холдер рассказала, что сони обычно не заходят в сады, а если и заходят, то ночью. Она подтвердила по фотографии, что это действительно соня, и нужно осторожно вытащить ее и отнести поближе к траве, туда, где она сможет спрятаться.