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Кто-то слишком много ест: грызун забрался в птичью кормушку и застрял

Кто-то слишком много ест: грызун забрался в птичью кормушку и застрял (5 фото)

Автор:
22 ноября 2020 15:30
Сообщество : Животные
Метки: грызуны   животные   животный мир   забавно   застрял   обожратушки   поведение животных   соня   
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Мышевидная соня - это лесной грызун, который ведет ночной образ жизни. Так что увидев в своем саду это создание среди бела дня, жительница острова Уайт (Великобритания) Шэрил Хьюинс была немало удивлена! К тому же соня явно пострадала от жадности - она залезла в кормушку для птиц, а выбраться из нее не смогла...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: грызуны   животные   животный мир   забавно   застрял   обожратушки   поведение животных   соня   
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