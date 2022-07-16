Поспать да поесть: настоящие воплощения лени в животном мире

Ну и закончим ящерицей, известной как карликовый синеязыкий сцинк. Именно она лучше всего подошла бы тем, кто хочет домашнее животное, но совсем не желает за ним ухаживать. Конечно, они не спят по 20 часов, но при этом подолгу могут не двигаться, ожидая пока пища или вода сама попадёт на язык. Вероятно, некоторые люди явно позавидовали бы такой способности этой экзотической рептилии.