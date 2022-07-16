Поспать да поесть: настоящие воплощения лени в животном мире

Несмотря на то, что людей, любящих проводить большую часть времени на диване или в кровати, чаще всего сравнивают с ленивцами, в мире хватает и других животных, являющихся настоящим воплощением лени. Именно о них и пойдёт речь.
И начнём с царей зверей – львов, любящих поспать с по-настоящему королевским размахом. Из-за жарких мест обитания, в которых охота отнимает немало энергии, эти хищники спят по 18-20 часов в среднем. Правда, иногда они просыпают и целые сутки.
Спать в жару предпочитает и ехидна, выбирающаяся на охоту лишь ночью. Стоит австралийскому солнцу взойти, как эти забавные животные тут же отрубаются примерно на 12 часов где-нибудь в тени. Интересно, насколько это безопасно на таком опасном континенте как Австралия.
Несмотря на то, что большинству акул нужно постоянно двигаться, чтобы поддерживать свой дыхательный аппарат, есть среди них вид, далёкий от активности. Речь идёт об акулах-няньках, именуемых так же как «морские домоседы». Они лежат на дне океана по 12 часов, перекачивая воду через жабры. Ночью они добывают себе пищу, правда, охотой это можно назвать с трудом. Ведь весь этот процесс протекает в виде ленивого всасывания чего-нибудь, что попадётся поблизости.
Наравне с ехиднами и акулами-няньками по 12 часов спят и панды. А всему виной бамбук, ведь его чёрно-белым медведям нужно съедать как минимум по 20 кг из-за недостачи в нём питательных веществ. Разумеется, процесс пережёвывания и переваривания таких объёмов еды очень сильно их утомляет.
К бодрствующим по ночам животным так же относятся мирикины. Эти маленькие обезьянки спят по 17 часов, добывая еду только после наступления темноты. Но в этом есть и отличный для них плюс: у них прекрасное зрение. Правда, без возможности различать цвета.
Питоны, хоть и заработали репутацию внушающих страх рептилий, на деле они ленивые увальни, ведь спят по 18 часов в сутки. Как и в случае с пандами, всё из-за траты большого количества энергии, необходимого на переваривание пищи, которую они едят раз в неделю.
Появление здесь бегемотов, учитывая их размеры, не удивляет. Ночью, бродя в поисках пищи, они могут простоять на одном месте около пяти часов и поедать траву. Однако спят эти млекопитающие ещё больше – от 16 до 20 часов. При этом дремлют они где угодно, будь то на земле или в воде.
Конечно, говоря о ленивых животных, невозможно не упомянуть известных своей медлительностью ленивцев. К слову, такой темп передвижения связан с очень медленным метаболизмом. А спят они примерно так же около 20 часов, спускаясь на землю лишь раз в неделю, чтобы сходить в туалет. Именно в этот момент ленивцы могут стать лёгкой добычей для хищников.
Как и в случае со многими упомянутыми животными, коалы мало бодрствуют из-за необходимости большого количества энергии для переваривания пищи. Преимущественно эвкалипта с высоким содержанием клетчатки. Именно поэтому эти небольшие млекопитающие активничают не более 2-4 часов в сутки.
Ну и закончим ящерицей, известной как карликовый синеязыкий сцинк. Именно она лучше всего подошла бы тем, кто хочет домашнее животное, но совсем не желает за ним ухаживать. Конечно, они не спят по 20 часов, но при этом подолгу могут не двигаться, ожидая пока пища или вода сама попадёт на язык. Вероятно, некоторые люди явно позавидовали бы такой способности этой экзотической рептилии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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