Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!

1.
В Подмосковье в «Сырной долине» начался выпуск продукции
После выхода предприятия на проектные мощности регион будет получать 5,4 тыс. т в год продукции собственного производства. После запуска работы всех пяти резидентов кластера ожидается увеличение производства сыров в регионе на 25%. Резиденты кластера займутся производством пармезана, чечила, сулугуни, камамбера и других сортов сыра.
В целом, в Московской области 50 больших заводов. где производят сыра и 31 фермерская сыроварня. В прошлом году они вместе произвели 81 тыс. тонн сыра.
2.
Пермское предприятие «Новомет» поставило в Колумбию партию насосных установок
"В 2021 году «Новомет» выиграл тендер на поставку данного оборудования, и специалисты приступили к работе. Заказчику требовался насос, способный перекачивать 13 650 м³ в сутки при напоре 850 метров. Необходимо было не только разработать проект с высокими характеристиками в части эффективности, мощности, общих габаритах агрегата и цене, но и провести полный цикл работ. Это освоение, изготовление, стендовые испытательные работы для подтверждения данных", — говорится в сообщении.
Сборку установок производили в Перми, а испытывали оборудование в Москве, в подразделении по разработкам ОКБ «Коннас». Испытания показали, что коэффициент полезного действия насосов составляет 81% при норме в 80%. Улучшение показателя поможет сэкономить на электричестве, а значит, сократить выбросы вредных веществ. В результате было собрано четыре новых насоса, которые поставлены предприятию-заказчику в Колумбию. Монтаж и ввод в эксплуатацию запланированы на октябрь 2022 года.
3.
Третье краболовное судно спустил на воду Находкинский судоремонтный завод
Третьим по счёту на воду был спущен краболов «Капитан». Промысел он будет вести на Севере и Дальнем Востоке.
Напомним, спуск первого судна «Капитан Хазан» состоялся 8 сентября 2022 года, второе краболовное судно «Дмитрий Коноплев» спустили 28 сентября 2022 года.
4.
«КАМАЗ» закрыл контракт на поставку партии автобусов в Иркутск
Техника, приобретённая в лизинг, поступила в автопарк МУП «Иркутскавтотранс». Кроме того, в сентябре на городские маршруты уже вышли 34 новые машины НЕФАЗ 5299-40-52, поставленные «КАМАЗом» в конце лета. Это рекордное число транспорта, полученное «Иркутскавтотрансом» за последние годы.
5.
Новые вагоны для организации регионального пригородного сообщения поступили на ЗабЖД
6.
В страны Персидского залива приехала партия российских Aurus
Как замечают журналисты, своего рода рекламу российским лимузинам ранее сделал президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян. Во время своего визита в Санкт-Петербург 11 октября для переговоров с президентом Путиным шейх передвигался на бронированном лимузине Aurus.
Al Mayadeen также отмечает, что поездка президента ОАЭ на седане Aurus из аэропорта Пулково, а также прибытие на этом автомобиле на встречу с президентом России в Константиновский дворец в Стрельне, возможно, была увязана с тем, что в Эр-Рияде открывается первый салон по продаже российских премиальных автомобилей Aurus. Ранее первая партия экспортных машин была уже отправлена в ОАЭ.
7.
«Красная поляна» и «Роза Хутор» — летний отдых в горах Сочи
Жизнь кипит на горнолыжных курортах не только зимой — летом здесь тоже много туристов. Склоны не работают, но это не мешает отдыхать и использовать летние виды развлечений. Многим нравится приезжать на курорты «Красная Поляна» и «Роза Хутор» именно летом — гулять, дышать свежим горным воздухом, кататься на родельбане и наслаждаться природой
8.
Полная модернизация советских 30 тонных автомобильных весов
9.
Новый корпус со стационаром открыли в калужском Эндохирургическом центре
Это новый этап в работе Эндохирургического центра и калужской медицины. За семь лет существования учреждения его услугами воспользовались более 200 тысяч человек. Это говорит качестве медицинского обслуживания и степени доверия жителей региона. Теперь с началом эксплуатации трехэтажного корпуса возможности центра только расширятся.
10.
«Росэлектроника» начала серийно производить защищенные роутеры
11.
Три участка федеральных трасс в Сибири и на Урале открыты для движения
Масштабные работы проходили в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также после капитального ремонта открыто движение по 15-километровому обновленному отрезку Р-242 в Свердловской области.
12.
Лёгкая ракета «Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк
Источник:
Это третий космический пуск на этой неделе и шестнадцатый в этом году (не считая Сармата)
13.
Открыта дорога к международному аэропорту Казани
Реконструкция автомобильной дороги к аэропорту Казани позволила повысить её пропускную способность более чем в два раза и обеспечить проезд транспортного потока с более высокой средней скоростью.
Работы по реконструкции стартовали в 2020 году. Общая стоимость объекта составила 4,7 миллиарда рублей.
14.
Во Владимирской области открыли первый участок платной трассы М‑12
Въезд на платный дублер будет безбарьерный. Система «Свободный поток» считывает номера машин с помощью камер, установленных по ходу движения. Плату снимут автоматически с транспондера. Если у автомобилиста нет этого устройства, тогда нужно будет внести плату через сайт «Автодора».
15.
Омский НПЗ запустил новый комплекс глубокой переработки нефти
О запуске нового комплекса рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия-24». Дюков подчеркнул, что производственный комплекс оборудован цифровыми системами управления. Более 60% оборудования комплекса Омского НПЗ изготовлено российскими предприятиями. Инвестиции компании в этот проект превысили 160 млрд рублей.
16.
«Росэлектроника» начала продажи приложения «Колибри-SIP» для мобильных устройств
17.
На ВАСО отгружен первый комплект мотогондолы для двигателя ПД-8
18.
В Адыгее введён в эксплуатацию завод по производству домокомплектов
На заводе два производственных корпуса площадью 864 м2 и 648 м2, площадка для стоянки грузовых автомобилей и открытый склад занимают 2 900 м2.
На заводе производятся домокомплекты и осуществляется их последующий монтаж на стройплощадках по технологии МСБК (каркас из металлоконструкций). Данная технология создана и запатентована в России, что имеет ряд преимуществ, в особенности на фоне санкций. При монтаже домокомплектов используются только отечественные материалы.
19.
На ЕВРАЗ ЗСМК введен в опытно-промышленную эксплуатацию миксер-гигант
Работы по замене миксера начались в октябре 2020 года и велись в условиях действующего производства. Старое оборудование было полностью демонтировано и заменено на современное: смонтированы новые опорно-ходовая часть и корпус. Для ввода в эксплуатацию агрегата установили более 260 тонн металлоконструкций, для футеровки потребовалось более 400 тонн огнеупоров.
И это лишь малая толика...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Срамота.
А вот насос с аббревиатурой ABB, это сильно... снова освоили отверточную сборку. И, наверняка, вся управляющая электроника как раз АВВ принадлежит...
1. Какого хрена на "отечественном нефтяном насосе" лейбл ABB.
2. И нахрена вагон для забайкалья в габарите RIC.
2 автор прилепил то что было