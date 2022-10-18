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Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!

Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!

Автор:
18 октября 2022 14:49
Метки: Россия   Сделано у нас   достижения   
2010
18
1
Друзья, с этой политикой мы стали забывать о своей стране. Сколько чего и как построено, произведено и выпущено. Представляю некоторые достижения за последнее время.

И это лишь малая толика...

Источник:

АНТИФИШКИ
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18  комментариев
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779
Дмитрий 2 часа назад
Весы и платная дорога особенно понравились.
Срамота.
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378
Kra 20 минут назад
Наконец-то стали писать о созидании. Это радует!
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3k
мозгOFF Полчаса назад
Хорошая подборка, только "терзают смутные сомнения", что колумбийцы таими обьёмами качать собрались?)
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7k
evenSeven 39 минут назад
А чего так все к весам прицепились? Это же не одни конкретные весы, что на фотке модернизировали, а сотворили процесс, что все старые весы можно теперь не менять целиком, а доработать.
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20k
Will2006 42 минуты назад
А кто мне скажет про объезд Владимира? Там же еще с конца 90х была магистраль, это её сделали платной или таки дублёр построили?
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2k
andy Час назад
Кстати, про Аурус... ну, отвезли несколько машин арабам. А сколько их купили? сколько еще заказов?!!
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2k
andy Час назад
про количество сыра говорить не буду. Понятно, что мы снова скатываемся в воем хвастовстве к старой совковой валовой методе. Это ж в Гейропе на вкус в первую очередь внимание обращают. Мы возьмем не качеством, но завалим всех количеством...
А вот насос с аббревиатурой ABB, это сильно... снова освоили отверточную сборку. И, наверняка, вся управляющая электроника как раз АВВ принадлежит...
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123
Тамара Витальевна Час назад
У нас достижения поскромнее,В городе делают придворовые дороги и ремонтируют капитально пятиэтажки. С крышами, фасадами и с заменой окон по всему дому. да "порт в Лавне строят.
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26k
SerGProS Час назад
А где большая толика?
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1k
rgubaev Час назад
У меня два вопроса:
1. Какого хрена на "отечественном нефтяном насосе" лейбл ABB.
2. И нахрена вагон для забайкалья в габарите RIC.
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−88
пысы 2 часа назад
хахахаха..
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7k
Том Джоуд 2 часа назад
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1k
ChePaev 2 часа назад
про модернизацию 30 тонных автомобильных весов -это действительно сильно))
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