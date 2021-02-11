Россия 2020 — стратегия успеха

2020-й год прошёл. Ещё три месяца назад была хоть какая-то надежда, на то, что неожиданно реализуется Стратегия-2020... Но нет, облом. Хотите посмотреть на глубину этого "облома"?
До 40% населения России регулярно пользуются водой, которая не соответствует стандартам качества
Всё тот же Росстат сообщил, что в 2019 году число людей с доходами ниже прожиточного минимума выросло за I квартал 2019 г. на 0,5 млн человек до 20,9 млн, сообщил Росстат. Это 14,3% населения страны.
Это уже данные ВОЗ. Примечательно, что россияне-мужчины убивают себя почти в семь раз чаще, чем женщины.
Ситуация с распространением ВИЧ/СПИД в России характеризуется рядом исследователей как эпидемия. По состоянию на 2019 год в России проживало 1,068 млн инфицированных. Источник
В 2019 году Россия заняла 11 место по размеру экономики (номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении)
По числу суперкомпьютеров Россия находится на 16-м месте, разделив его с Австралией, ОАЭ, Тайванем, Швейцарией, Швецией, Индией и Финляндией. У всех стран из этого списка в распоряжении имеется по 2 суперкомпьютера. Для сравнения, в Китае 226 суперкомпьютеров.
Средняя продолжительность жизни мужчин в России составила 67,1 год. При этом возраст выхода на пенсию для мужчин составил 65 лет.
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Нам стали известны подробности уголовного дела в отношении следователя 12-го отдела ГСУ ГУ МВД по Москве Александра Артемьева, который в конце декабря 2020 года был арестован за получение взятки.
В ходе ОРМ было установлено, что Артемьев обладает наличными средствами в размере не менее 5 млн долларов, домом в Майами и 5-ю квартирами в Москве.
https://zen.yandex.ru/media/observer24/21-mln-domov-v-ssha-ne-imeiut-kanalizacii-v-550-tys-domov-net-vanny-i-tualet-na-ulice-5eba43b20bd3a10518a56c90https://zen.yandex.ru/media/observer24/21-mln-domov-v-ssha-ne-imeiut-kanalizacii-v-550-tys-domov-net-vanny-i-tualet-na-ulice-5eba43b20bd3a10518a56c90
Городское население 74,66 %, сельское 25,34 % (2020).
Автор проведёт в каждую деревеньку централизованную канализацию?
И не забудь про очистные сооружения и водопровод.
Есть много тем, где Россия отстаёт, но автор выбрал какие-то сомнительные. Надо думать хоть немного.
Дайте ссылки на Росстат, а не упоминание его во всяких интернет-изданиях.
Картинка выйдет такая, как будто мы все здесь в России живем как в центре Лоса-Анджелеса.
Прям Апокалипсис и вокруг не новые теплые дома, не автомобильные пробки потому как даже в новых домах с парковкой негде поставить авто уже давно, а таки да - пейзаж центра Лос-Анджелиса.
Россия страна где если в ней не жить - то ты всегда будешь писать херь, как ботофермы с Киева или с не чужого для меня Даугавпилса.
Прямой пример Росстата и моей семьи.
У моей жены в училище РЖД им. Лапочкина закончился контракт в январе 2020 года.
Я ей сказал: ну нах... не переподписывай ,разве что за БОЛЬШИЕ деньги и то ну нах... Так как я Живу в селе на выезде из Орла в сторону Москвы, а учебный корпус училища - на Химмаше, это надо весь Орел ехать, минимум 1,5 часа в одну сторону. Чай не Москва, чтоб на такие жертвы идти.
И жена моя до ноября 2020 года отдыхала, спокойно разместила объявление на hh.ru и не спешила, мое условие было - до работы не более 30 минут и неполный рабочий день, но полная ставка.
Результаты: была зп 20 к, стала зп 30 к. Было 1,5 часа до работы, теперь 30 минут и туча транспорта.
Но в связи с тем, что получается моя жена почти год была безработной в Росстате она уже пошла по категории бедной живущей в сельской местности (от моего дома до ул. Московское шоссе метров 30, дом многоквартирный но уже считается село :)).
Вот так и появляется миф о повальной нищете в деревнях и селах Орловской области как раз тиражируемой РОССтатом. Ибо это еще одно удивительная штука в СГА (сша) считают доход домохозяйства, а у нас все домохозяйки - это как бы нищенки.
А и да - если брать квартплату и мясо в России с 2014 года падение ВВП в баксе от 3-х до 10 раз. Все просто:
Орел: моя квартира квартплата в 2014 году - 100 баксов, интернет 50 Мгб 600 руб - 20 баксов, свинина мякоть 350 руб - 11, 5 баксов.
Орел 2020 - квартплата -40 баксов, интернет 100Мбт - 300 руб - 4 бакса, Мясо свинина 300 руб кг - 4 бакса..
Т.е. если ты бот нерусский и не знаешь реалий - Россия ГЫБНЕТ В БАКСЕ ОСОБЕННО СИЛЬНО.
Ежели ты реальный житель такого мухосранчика, как например мой Орел, то ты знаешь, что у твоей мамы пенсия в 2014 году была 8500, а сейчас 19500, а квартира с субсидией как была 1500, так и осталась 1500.
А и проезд был в 2014 - 15 руб, а теперь аж 17 руб, т.е. и тут ВВП в баксе - ппц как упало.
Так что - для бота мы однозначно все прям в центре Лос-Анджелеса, обдолбанные нищие наркоманы живущие в палатках.
Для живущего в обычном городе России картинка мягко сказать другая.
Проезд в 14 году.
Согласовать предложенные администрацией города Орла тарифы на разовый проезд и провоз багажа в размере 12,00 рублей с 6-00 до 20-00 часов и 15,00 рублей с 20-00 до 6-00 часов во всех транспортных средствах, независимо от вида и вместимости, для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 г. Орла.
Проезд в 2020г
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Наличный способ оплаты проезда
Разовый проезд, провоз багажа (кроме дачных маршрутов)
20 рублей
Безналичный способ оплаты проезда
Разовый проезд, провоз багажа (кроме дачных маршрутов)
17 рублей