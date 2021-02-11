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Россия 2020 — стратегия успеха

Россия 2020 — стратегия успеха (11 фото)

Автор:
11 февраля 2021 13:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   достижения   подборка   политика   прикол   сарказм   успех   
1545
11

2020-й год прошёл. Ещё три месяца назад была хоть какая-то надежда, на то, что неожиданно реализуется Стратегия-2020... Но нет, облом. Хотите посмотреть на глубину этого "облома"?

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Метки: Россия   достижения   подборка   политика   прикол   сарказм   успех   
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26  комментариев
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4k
Пепелац 2 часа назад
Просто следак...
Нам стали известны подробности уголовного дела в отношении следователя 12-го отдела ГСУ ГУ МВД по Москве Александра Артемьева, который в конце декабря 2020 года был арестован за получение взятки.
В ходе ОРМ было установлено, что Артемьев обладает наличными средствами в размере не менее 5 млн долларов, домом в Майами и 5-ю квартирами в Москве.
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10k
alexis Минуту назад
21 млн. домов в США не имеют канализации. В 550 тыс. домов нет ванны и туалет на улице.

https://zen.yandex.ru/media/observer24/21-mln-domov-v-ssha-ne-imeiut-kanalizacii-v-550-tys-domov-net-vanny-i-tualet-na-ulice-5eba43b20bd3a10518a56c90https://zen.yandex.ru/media/observer24/21-mln-domov-v-ssha-ne-imeiut-kanalizacii-v-550-tys-domov-net-vanny-i-tualet-na-ulice-5eba43b20bd3a10518a56c90
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10k
alexis 5 минут назад
22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации (С)
Городское население 74,66 %, сельское 25,34 % (2020).
Автор проведёт в каждую деревеньку централизованную канализацию?
И не забудь про очистные сооружения и водопровод.
Есть много тем, где Россия отстаёт, но автор выбрал какие-то сомнительные. Надо думать хоть немного.
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28k
LEPA 22 минуты назад
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1k
Павел Полчаса назад
Ну что тут сказать, Россия-очень плохая страна для жизни. Поэтому и поговорка даже родилась "Хорошо там, где нас нет". Наверное потому что действительно где угодно лучше, чем здесь) Кстати росстат забыл указать, что в России еще очень не хилый отток населения. Не только потому, что у нас смертность превышает рождаемость. Наша страна каждый год терят по 300-350 тысяч человек, кто уезжает нахрен отсюда на ПМЖ)) конечно кремлевская пропаганда, Соловьевы, кремлеботы и т.д. очень хорошо отрабатывают свои 30 серебренников, населению качественно внушили, что там везде плохо, а у нас хорошо, но...людям все равно глаза не закроете) те кто может, уезжает из страны, туда где лучше по всем параметрам, те кто не может- остаются тут и тихо ненавидят всю эту действительность. Есть правда еще третья группа, это маленькие жалкие людишки, которые радуются каждой хлебной крошке, верят всему что говорят по зомбоящику и априори не видят ничего дальше своего носа и не способны анализировать и мыслить. Таких становится все больше, вместе с тем, страна медленно превращается в Северную Корею и мы с женой и детьми уже давно копим деньги на домик в Таиланде.
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13k
Ligov Павел 14 минут назад
Нет стран непригодных для проживая, есть правители, делающие страны таковыми...
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941
rustemmedved Павел 5 минут назад
До свидания!
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4k
Бу Полчаса назад
А де Путинюгенды?)
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Бу 9 минут назад
Надеюсь, что статью прочитали думающие люди. Отрицать очевидное не возможно.
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10k
Иван Васильевич 48 минут назад
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
8k
827
Денис Федоров Час назад
отличные результаты)Умеем можем практикуем...
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3k
Владимир Час назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
54k
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
4k
Пепелац Bill Час назад
А чего не по Ингушетии?
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40k
Andrey 2 часа назад
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6k
Ноутбуки Накомоде Andrey 9 минут назад
Обязательно будет. Эти шакалы во главе с плешивым обмылком разворуют страну и обанкротят ее лет через 5-10. Затем кто куда, благо недвижимость и счета за рубежом у них есть. А мы останемся на обломках разгребать.
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5k
Majul 2 часа назад
И все ссылки на РБК, BBC и Ведомости, а написано Росстат.
Дайте ссылки на Росстат, а не упоминание его во всяких интернет-изданиях.
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954k
Никифоридис Автор поста Majul 2 часа назад
Неа
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3k
Dikkiy Majul 43 минуты назад
Достаточно оглядеться вокруг!
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41k
Хельги Majul Полчаса назад
Дело в том, что по Росстату о бедности судить и ни щите - абсолютно бесполезно.
Картинка выйдет такая, как будто мы все здесь в России живем как в центре Лоса-Анджелеса.
Прям Апокалипсис и вокруг не новые теплые дома, не автомобильные пробки потому как даже в новых домах с парковкой негде поставить авто уже давно, а таки да - пейзаж центра Лос-Анджелиса.

Россия страна где если в ней не жить - то ты всегда будешь писать херь, как ботофермы с Киева или с не чужого для меня Даугавпилса.

Прямой пример Росстата и моей семьи.
У моей жены в училище РЖД им. Лапочкина закончился контракт в январе 2020 года.
Я ей сказал: ну нах... не переподписывай ,разве что за БОЛЬШИЕ деньги и то ну нах... Так как я Живу в селе на выезде из Орла в сторону Москвы, а учебный корпус училища - на Химмаше, это надо весь Орел ехать, минимум 1,5 часа в одну сторону. Чай не Москва, чтоб на такие жертвы идти.
И жена моя до ноября 2020 года отдыхала, спокойно разместила объявление на hh.ru и не спешила, мое условие было - до работы не более 30 минут и неполный рабочий день, но полная ставка.
Результаты: была зп 20 к, стала зп 30 к. Было 1,5 часа до работы, теперь 30 минут и туча транспорта.
Но в связи с тем, что получается моя жена почти год была безработной в Росстате она уже пошла по категории бедной живущей в сельской местности (от моего дома до ул. Московское шоссе метров 30, дом многоквартирный но уже считается село :)).
Вот так и появляется миф о повальной нищете в деревнях и селах Орловской области как раз тиражируемой РОССтатом. Ибо это еще одно удивительная штука в СГА (сша) считают доход домохозяйства, а у нас все домохозяйки - это как бы нищенки.

А и да - если брать квартплату и мясо в России с 2014 года падение ВВП в баксе от 3-х до 10 раз. Все просто:
Орел: моя квартира квартплата в 2014 году - 100 баксов, интернет 50 Мгб 600 руб - 20 баксов, свинина мякоть 350 руб - 11, 5 баксов.
Орел 2020 - квартплата -40 баксов, интернет 100Мбт - 300 руб - 4 бакса, Мясо свинина 300 руб кг - 4 бакса..
Т.е. если ты бот нерусский и не знаешь реалий - Россия ГЫБНЕТ В БАКСЕ ОСОБЕННО СИЛЬНО.
Ежели ты реальный житель такого мухосранчика, как например мой Орел, то ты знаешь, что у твоей мамы пенсия в 2014 году была 8500, а сейчас 19500, а квартира с субсидией как была 1500, так и осталась 1500.
А и проезд был в 2014 - 15 руб, а теперь аж 17 руб, т.е. и тут ВВП в баксе - ппц как упало.

Так что - для бота мы однозначно все прям в центре Лос-Анджелеса, обдолбанные нищие наркоманы живущие в палатках.
Для живущего в обычном городе России картинка мягко сказать другая.
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4k
Пепелац Хельги 14 минут назад
Манипулируете Вы или нет, каждый решит сам.
Проезд в 14 году.
Согласовать предложенные администрацией города Орла тарифы на разовый проезд и провоз багажа в размере 12,00 рублей с 6-00 до 20-00 часов и 15,00 рублей с 20-00 до 6-00 часов во всех транспортных средствах, независимо от вида и вместимости, для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 г. Орла.
Проезд в 2020г
Все категории
Наличный способ оплаты проезда
Разовый проезд, провоз багажа (кроме дачных маршрутов)
20 рублей
Безналичный способ оплаты проезда
Разовый проезд, провоз багажа (кроме дачных маршрутов)
17 рублей
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36
PaBLoS Хельги 3 минуты назад
Какой красавчег, а у меня в Питере кв плата поднялась на 900 руб за месяц сейчас 6900 за 2к квартиру без света итд , а зп моя была в2014 35к-1тыс$ а теперь 60к 800$, рост прям нереальный не знаю куда богатства прятать.
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