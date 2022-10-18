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В США 14-летнюю волейболистку осудили за то, что она пожаловалась на трансгендера в женской раздевалке

В США 14-летнюю волейболистку осудили за то, что она пожаловалась на трансгендера в женской раздевалке

Автор:
18 октября 2022 14:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: transgender   Вермонт   США   волейбол   девушки   команда   раздевалка   школа   
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Он/она отправился к директору школы, посетовал на притеснения и понеслась.

В штате Вермонт разгорелся скандал. Небинарный персонаж повадился переодеваться в женской раздевалке. Сам-то он считает себя оленем девушкой, но внешне это вылитый парень - со всеми атрибутами.

В той же раздевалке в полном составе переодевалась волейбольная команда. Одной из девушек не понравилось, что их голыми рассматривает какой-то накрашенный паренек и она попросила его уйти. Он обиделся и побежал жаловаться директору школы.

А потом начался настоящий цирк - дошло до того, что сделавшую замечание девушку обвинили в харрасменте и притеснениях.

«Школьная система не на стороне волейболисток. Они ставят нужды учеников-трансгендеров выше наших, когда речь идёт об одном человеке против 14 других в команде. Это не вина трансгендеров – здесь куда больше виновата школьная система. Руководство не пытается помочь, а устраивает проблемы.

В нашей раздевалке был мужчина, когда девушки-волейболистки переодевались. Я попросила его уйти, но он этого не сделал. Потом он смотрел на девушек без футболок, и многим было неловко, у многих было ощущение, что в их частную жизнь вторглись. Я в панике как можно скорее оттуда вышла.

Это раздевалка именно для девушек, и то, что там находится мужчина с пенисом, выглядело неправильно. Когда я попыталась пожаловаться руководителям школы, они просто заткнули мне рот и сказали, что есть закон и ничего с этим поделать нельзя, а мне нужно идти в какое-то другое место, если я чувствую себя некомфортно.

В итоге мне предъявили обвинения в харассменте и запугивании. Но я рада, что высказалась, потому что этот закон нуждается в корректировке. Новость о случившемся в нашей школе приобрела государственный масштаб. Трансгендер имел право войти в раздевалку, но после того, как мы сказали, что нам некомфортно, он должен был уйти.

Я бы не хотела, чтобы другие девушки испытывали дискомфорт. У всех должна быть возможность переодеваться в той раздевалке, которая подходит тебе по биологии. Если ты родился девочкой, то можешь зайти в женскую раздевалку. Всё должно быть просто, но теперь это не так».

Теперь девчонки переодеваются в сортире, а трансгендер занял женскую раздевалку.

Источник:

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Метки: transgender   Вермонт   США   волейбол   девушки   команда   раздевалка   школа   
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52  комментария
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3k
Денис 3 часа назад
Для таких недоделанных/переделанных должна быть третья раздевалка.
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3k
Хрюн 3 минуты назад
Отрежьте ему )(уй и пусть ходит в женскую без проблем.
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4k
perekrestok 6 минут назад
Скоро там для входа в туалет или раздевалку надо будет половой орган предъявлять. Или давать себя пощупать. Иначе не разобраться - на лбу ведь печати в виде букв М или Ж (ну или как там у них там с языком) нет.
А тут чувак с членом объявляет себя женщиной. Интересно по каким признакам?
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264
Кристофер Робин 14 минут назад
Парень просто гений, нашел способ легально наблюдать обнаженными своих ровестниц. :-)
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5k
Losterdin 15 минут назад
откуда там понятие раздевалка женская, мужская...
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1k
ФЫВАПРОЛ 16 минут назад
Отдельную раздевалку для заднеприводных не судьба сделать?))) Американы (именно так, хотел сказать д...бы, но тут ругаться запрещено), у вас с разумом тяжело)))
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5k
Vladimir Полчаса назад
Боже, храни Америку и дальше.
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2k
Thyme Полчаса назад
Наша страна к этому какое отношение имеет? Зачем эти новости тут? Пусть со своим говном сами разбираются. А у нас своего хватает. Тащат всякую заразу сюда. Вредители...
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16k
Vital Idol 39 минут назад
надо было его просто отпи*здить всей командой! под любым предлогом!
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24k
Михаил Сметанкин 40 минут назад
Представляю как это выглядит. Заходят девушки в раздевалку, а там стоит одна, и такая "Девчонки! Хотите верталетик покажу"? )))
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1k
Linusya 40 минут назад
хорошо так устроились, решил попялиться на голых женщин, провозгласил себя трансом. В спорте особо никаких успехов не показываешь, опять же транс, соревноваться то с заведомо более слабыми легче. И никто ничего не скажет
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2k
Pioner76 45 минут назад
Куда катимся?
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2k
Pravda 47 минут назад
Педофилы и извращенцы америки нашли законный способ удовлетворять свои интересы. Молодцы, чо. Живите теперь с этим. Не жалко.
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4k
Babangdida 52 минуты назад
Может хоть эта станет думать за кого голосовать через 7 лет? Хотя... венесуельским машинам всё равно.
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3k
* You All 54 минуты назад
ОНО бл+ть,а не он. хватит новостей про всю эту нечисть
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1k
alex 54 минуты назад
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9k
Григорий Бабкин 58 минут назад
За что боролись, на то и напоролись. Ни разу не жалко. Чем хуже им, тем лучше всем нормальным людям. Пиндосы сами себя в говно загнали, пусть там и сидят.
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482
Mrak OBOY Час назад
как только очередной мутень определил себя как создание небинарной сущности, сразу лишать его ненужных половых признаков... без наркоза!!! ведь рождаемся мы в боли, значит и перерождение должно быть таковым!!!
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26k
SerGProS Час назад
Запугала тем, что вежливо попросила удалиться?
Жесткий харасмент,буллинг и полный абьюз.
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23k
Serg2001 Час назад
Закончится всё тем, что любой изврат будет иметь законное право птийти к тебе домой, лечь в постель и по настроению трахнуть либо хозяина, либо хозяйку... И хрен чего скажешь, ведь иначе харрасмент... Раз у них, по словам деда Бидона, самая педирастическая администрация за всю историю США, то к этому [мат] и ведут... С чем США и поздравляю!... )
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23k
Serg2001 Час назад
Пусть готовятся... Он к ним и в сортир припрется... Какие проблемы?... )
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