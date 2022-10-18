В США 14-летнюю волейболистку осудили за то, что она пожаловалась на трансгендера в женской раздевалке

Он/она отправился к директору школы, посетовал на притеснения и понеслась.
В штате Вермонт разгорелся скандал. Небинарный персонаж повадился переодеваться в женской раздевалке. Сам-то он считает себя оленем девушкой, но внешне это вылитый парень - со всеми атрибутами.
В той же раздевалке в полном составе переодевалась волейбольная команда. Одной из девушек не понравилось, что их голыми рассматривает какой-то накрашенный паренек и она попросила его уйти. Он обиделся и побежал жаловаться директору школы.
А потом начался настоящий цирк - дошло до того, что сделавшую замечание девушку обвинили в харрасменте и притеснениях.
«Школьная система не на стороне волейболисток. Они ставят нужды учеников-трансгендеров выше наших, когда речь идёт об одном человеке против 14 других в команде. Это не вина трансгендеров – здесь куда больше виновата школьная система. Руководство не пытается помочь, а устраивает проблемы.
В нашей раздевалке был мужчина, когда девушки-волейболистки переодевались. Я попросила его уйти, но он этого не сделал. Потом он смотрел на девушек без футболок, и многим было неловко, у многих было ощущение, что в их частную жизнь вторглись. Я в панике как можно скорее оттуда вышла.
Это раздевалка именно для девушек, и то, что там находится мужчина с пенисом, выглядело неправильно. Когда я попыталась пожаловаться руководителям школы, они просто заткнули мне рот и сказали, что есть закон и ничего с этим поделать нельзя, а мне нужно идти в какое-то другое место, если я чувствую себя некомфортно.
В итоге мне предъявили обвинения в харассменте и запугивании. Но я рада, что высказалась, потому что этот закон нуждается в корректировке. Новость о случившемся в нашей школе приобрела государственный масштаб. Трансгендер имел право войти в раздевалку, но после того, как мы сказали, что нам некомфортно, он должен был уйти.
Я бы не хотела, чтобы другие девушки испытывали дискомфорт. У всех должна быть возможность переодеваться в той раздевалке, которая подходит тебе по биологии. Если ты родился девочкой, то можешь зайти в женскую раздевалку. Всё должно быть просто, но теперь это не так».
Теперь девчонки переодеваются в сортире, а трансгендер занял женскую раздевалку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А тут чувак с членом объявляет себя женщиной. Интересно по каким признакам?
Теперь вопрос, почему забота о больном человеке противопоставляется безопасности других граждан?
Жесткий харасмент,буллинг и полный абьюз.