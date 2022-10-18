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Неуловимое чудовище в обличье аристократа

Неуловимое чудовище в обличье аристократа

Автор:
18 октября 2022 10:29
Сообщество : Криминал
Метки: Вероника Лукан   Джон Лукан   аристократ   граф   криминал   няня   преступление   убийство   
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Это происшествие перевернуло представления об аристократах британского общества. Впрочем, не первый раз.

Он оказался диким безумным монстром. Так охарактеризовала своего исчезнувшего супруга Вероника Лукан, проживавшая в доме по Лоуэр-Белгрейв-стрит. Женщина получила серьезные травмы вечером 7 ноября 1974 года. А няне семьи Сандре Риветт повезло еще меньше: несчастную лишили жизни.

А ведь пара была просто загляденье: высокий Джон Лукан, словно сошедший со страниц романа (к тому же еще и с графским титулом) и нежная очаровательная невеста Вероника.

Но общество не верило, что Счастливчик (так за глаза называли аристократа) остепенится и сможет построить счастливую семью. Девушка же была из простой семьи, работала секретаршей. И свадьба для нее была билетом в счастливую жизнь, сродни сказке про Золушку.

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Вскоре после бракосочетания Лукан получил неплохое наследство. Но гораздо меньшее по сравнению с тем, на которое рассчитывал. Ведь в планах было содержание яхты, покупка породистых лошадей и не только. Будучи по природе азартным, мужчина сделал эту особенность характера своим профессиональным делом и заработком. И если порой удача улыбалась ему, то нередко и погружала в пучины, граничащие с нищетой. Супругу он в известность о своих пристрастиях к играм не ставил.

Вероника не была дурой и догадывалась, чем промышляет суженый. В 1972 году пара разъехалась по причине непреодолимых разногласий. А ведь в семье подрастало уже трое детей: дочки 8 и 2 лет и пятилетний сын.

Леди Лукан погрузилась в пучины серьезной депрессии. Лорд считал, что в таком состоянии она не способна нормально воспитывать детей, их нужно забрать, чтобы Вероника занялась здоровьем. Бывшей жене категорически не нравилась игровая зависимость, ведь наследники могут перенять вредную привычку от отца-игромана. Суд оставил право опеки за Вероникой, но проблем это не решило.

В помощь она наняла няню. Бывший муж начал злоупотреблять и во всеуслышание грозил расправой. Между некогда влюбленными летали искры. И гроза все же разразилась.

Женщина рассказала, что в тот вечер няня уложила детей и предложила ей выпить чаю. Вероника согласилась. Но Сандры все не было, и она решила пойти на кухню и проверить, все ли нормально. В темноте на лестнице на нее напал мужчина, в котором по голосу она опознала бывшего мужа. Он признался, что расправился с няней. Когда мужчина отошел в ванную, то Вероника бросилась из дома за помощью.

Прибывшие полицейские обнаружили только тело несчастной Сандры, которую насмерть забили обрезком трубы. Известно, что после инцидента с убийством и нападением Лукан связывался с родными. Которым изложил свою версию: проезжая мимо дома жены, он услышал ее крики, забежал внутрь и увидел, как та отбивается от какого-то мужчины. Он бросился на помощь, и нападавший бежал. Но, понимая, что все подозрения падут на него, он предпочел скрыться с места преступления.

Прибывшие полицейские обнаружили только тело несчастной Сандры, которую насмерть забили обрезком трубы. Известно, что после инцидента с убийством и нападением Лукан связывался с родными. Которым изложил свою версию: проезжая мимо дома жены, он услышал ее крики, забежал внутрь и увидел, как та отбивается от какого-то мужчины. Он бросился на помощь, и нападавший бежал. Но, понимая, что все подозрения падут на него, он предпочел скрыться с места преступления.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вероника Лукан   Джон Лукан   аристократ   граф   криминал   няня   преступление   убийство   
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3  комментария
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8k
ron Полчаса назад
крайне запутанное дело, и как только удалось установить истину!

понравился художественный приём повторения последнего абзаца. Видимо, для тех, до кого не дошло с первого раза.
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9k
antonium Полчаса назад
Шутка сказанная дважды, не становится смешнее
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