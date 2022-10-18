Неуловимое чудовище в обличье аристократа

Он оказался диким безумным монстром. Так охарактеризовала своего исчезнувшего супруга Вероника Лукан, проживавшая в доме по Лоуэр-Белгрейв-стрит. Женщина получила серьезные травмы вечером 7 ноября 1974 года. А няне семьи Сандре Риветт повезло еще меньше: несчастную лишили жизни.

А ведь пара была просто загляденье: высокий Джон Лукан, словно сошедший со страниц романа (к тому же еще и с графским титулом) и нежная очаровательная невеста Вероника.

Но общество не верило, что Счастливчик (так за глаза называли аристократа) остепенится и сможет построить счастливую семью. Девушка же была из простой семьи, работала секретаршей. И свадьба для нее была билетом в счастливую жизнь, сродни сказке про Золушку.