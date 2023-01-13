FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5601 пост • 1257 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Психиатр, который очень любил людей

Психиатр, который очень любил людей

Автор:
13 января 2023 20:06
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Кащенко   Прошлое   биография   интересное   история   психиатрия   факты   
1364
11
Ассоциации, которые вызывает имя Петра Петровича Кащенко, обычно не самые радужные. "Дурка", которую воспел Высоцкий, да и выражение вроде "тебе пора в Кащенко" прочно вошло в обиход. Кащенко напоминает о всей советской психиатрии, включая карательную.
Между Московским и Казанским университетом у него было несколько лет ссылки в Ставрополе, где будущий психиатр преподавал в женской гимназии пение.
В Казанском определилась будущая специализация Кащенко и во многом на это решение повлиял преподаватель - доктор медицины Лев Рогозин, который также был директором Казанской психиатрической лечебницы. Это был абсолютно безупречный человек, на которого хотелось равняться.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Жизнь   Кащенко   Прошлое   биография   интересное   история   психиатрия   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Альберт 24 минуты назад
Из всего курса психиатрии я понял две вещи: лечения заболеваний такого рода не существует в принципе, поскольку никто не знает, как устроен и работает наш мозг, а главное это то, что «ненормальным» можно признать любого человека, если хорошенько к нему присмотреться.
Впоследствии мне не раз приходилось встречаться с психически больными людьми. Общаясь с ними, я усвоил одно правило: никогда не пытайтесь с ними спорить или переубеждать их.
Это БЕСПОЛЕЗНО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
63k
doker 4 минуты назад
Жаль, но если бы Кащенко родился на 100 лет позже, то на сколько меньше проблем было бы сегодня...

Министр труда шьёт рукавицы, руководитель Сколково - строгает буратинов, министр военных дел отливает оловянных солдатиков и т. д. и т. п.

Во жизнь была бы, без психически нездоровых людей на воле!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Вишенка Крокодилова 7 минут назад
Какую храбрость (или глупость?) надо иметь, чтобы взять в семью психа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Сергей 21 минуту назад
Современная медицина шагнула еще дальше - теперь психически больного человека если он сам лично не признает себя больным нельзя поместить на лечение в психиатрическую больницу. даже агрессивного. Так и говорят - когда кого нибудь убьет тогда и заберем, сейчас оснований нет...Столкнулся с этим сам два года назад...Хорошо что этот [мат] сам помер прежде чем кого то топором порубить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Михаил Полчаса назад
Самая большая ошибка цивилизации это лечить психически больных людей. От них нужно избавляться при первых признаках и симптомах. Потому что псих, шизофреник это человек, который временно выглядит вменяемым, но внезапно может сорваться и натворить бед, от которых страдают невинные люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
HUBLOT 45 минут назад
Да, уж, прочно вошло в обиход... В каждом регионе РФ есть дурдом им. Кащенко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32267



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«У вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские хипстеры и переколотые ботоксом дамы»: известный шоумен «наехал» на Ивана Урганта
«У вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские...
"Теперь это мой дом": коты, которые бесцеремонно вторглись к людям
"Теперь это мой дом": коты, которые бесцеремонно вторглись к людям
Набирающие популярность в сообществах
Как Хрущев Жукова на пенсию отправил
Как Хрущев Жукова на пенсию отправил
Нейросеть показала, как выглядели бы персонажи любимых мультиков, будь они людьми
Нейросеть показала, как выглядели бы персонажи любимых мультиков, будь они людьми
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как пришельцы видят Землю в современных фильмах

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#автомир#факты#Украина#Приколы#Мемы#улыбнуло#шоу бизнес
#Юмор#животные#автомобили#подборка#люди#забавно#авто аварии#Прошлое#Ynews#кот
#интересно#Прикол#дтп#аварии#позитив#картинки#в мире#США#Фотографии#красота
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Почему Наполеон запрещал своей жене мыться Почему Наполеон запрещал своей жене мыться Чем сейчас занимаются короли диско Чем сейчас занимаются короли диско Отвратительные вещи, которые в Викторианскую эпоху считались нормой Отвратительные вещи, которые в Викторианскую эпоху считались нормой Почему жёны солдат царский армии имели право на измену Почему жёны солдат царский армии имели право на измену Безумие матери Тургенева, которую он ненавидел Безумие матери Тургенева, которую он ненавидел

На что жалуетесь?

Вернуться