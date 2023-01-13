Психиатр, который очень любил людей

В 1889 году 30-летнего Кащенко распределили в Нижний Новгород, в местную психиатрическую лечебницу. Задача была нелёгкой - больница работает, но использует старые методы, поэтому нужна реформация.

В целом, это даже не была больница - просто психиатрическое отделение Мартыновской больницы. Старший врач Д. Венский говорил про неё так: "не только не способно вылечивать больных, но и содержит в себе все данные для окончательного умственного убийства человека".

У Кащенко к тому моменту был не только диплом врача, но и опыт работы психиатром в первой в стране психиатрической больнице-колонии, которая была в селе Бурашово, под Тверью. Колонией руководил один из самых передовых людей того времени - М.П. Литвинов.

Пациенты жили не в ужасных палатах, а в милых деревянных домиках. Сами себя обслуживали и свободно гуляли по территории.