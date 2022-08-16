Какой была няня Пушкина на самом деле

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Мало кто сходу скажет как звали маму Александра Пушкина, а вот то, что няня у него была Арина Родионовна знает, пожалуй, каждый.
Обычная крепостная, которая оказала на поэта колоссальное влияние, вдохновила его на множество сказок. Ей он посвятил не одно стихотворение. Но какая же была милая старушка-сказочница из Лукоморья на самом деле?
Иринья/Арина
Она родилась в селе Суйда Копорского уезда Санкт-Петербургской губернии 21 апреля 1758 года. Отцом её был крепостной крестьянин Родион Яковлев, а мамой крепостная крестьянка Лукерья Кириллова.
Девочку назвали Иринья, что со временем преобразовалось в разговорную форма - Арина. В подушной книге она значилась как крепостная подпоручика лейб-гвардии Семёновского полка графа Фёдора Апраксина. Но через год граф продал село Суйда вместе со всеми его жителями известному Абраму Петровичу Ганнибалу (прадеду Александра Пушкина).
Девочку назвали Иринья, что со временем преобразовалось в разговорную форма - Арина. В подушной книге она значилась как крепостная подпоручика лейб-гвардии Семёновского полка графа Фёдора Апраксина. Но через год граф продал село Суйда вместе со всеми его жителями известному Абраму Петровичу Ганнибалу (прадеду Александра Пушкина).
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У Арины было обычное крестьянское детство - помощь родителям в деревне, собирала в лесу ягоды и грибы, служила у господ.
Девушка выросла миловидной, дородной, однако в девках пришлось засидеться. Только в 1781 году, когда ей исполнилось целых 23 года, Арина вышла замуж за крестьянина Фёдора Матвеева. Муж был из села Кобрино, которое принадлежало уже деду А.С. Пушкина, Осипу Абрамовичу Ганнибалу. Арину отпустили в село к мужу.
Девушка выросла миловидной, дородной, однако в девках пришлось засидеться. Только в 1781 году, когда ей исполнилось целых 23 года, Арина вышла замуж за крестьянина Фёдора Матвеева. Муж был из села Кобрино, которое принадлежало уже деду А.С. Пушкина, Осипу Абрамовичу Ганнибалу. Арину отпустили в село к мужу.
Но семейная жизнь у Арины не удалась. Фёдор любил выпить, по хозяйству от него помощи не было, а детей, которых у них было четверо, игнорировал.
Семья держалась только на доброте и трудолюбии Арины. Именно эти качества крепостной и заметила бабушка Пушкина Мария Алексеевна Ганнибал и пригласила девушку воспитывать барского сынка Алексея.
Через год Мария Алексеевна подарила няне отдельную избу в Кобрино и крестьянка стала для семьи Ганнибалов незаменимой. Она воспитала не только Александра Пушкина, но и его маму Надежду Осиповну, а потом и его сестру Ольгу.
Семья держалась только на доброте и трудолюбии Арины. Именно эти качества крепостной и заметила бабушка Пушкина Мария Алексеевна Ганнибал и пригласила девушку воспитывать барского сынка Алексея.
Через год Мария Алексеевна подарила няне отдельную избу в Кобрино и крестьянка стала для семьи Ганнибалов незаменимой. Она воспитала не только Александра Пушкина, но и его маму Надежду Осиповну, а потом и его сестру Ольгу.
Пушкина няня растила практически с самого рождения. На тот момент Арине Родионовне был 41 год.
Известно, что родная мама поэта была довольно холодна к нему и больше любила других детей. Материнское тепло и заботу Саша получил от своей любимой няни, которая заботилась о мальчике, угощала его разными вкусностями, рассказывала ему сказки. Мальчик нежно называл её "мамушка".
В 1811 году 12-летнего Сашу отправляют в лицей, а Арина Родионовна переключилась на воспитание младшего брата поэта Льва.
Известно, что родная мама поэта была довольно холодна к нему и больше любила других детей. Материнское тепло и заботу Саша получил от своей любимой няни, которая заботилась о мальчике, угощала его разными вкусностями, рассказывала ему сказки. Мальчик нежно называл её "мамушка".
В 1811 году 12-летнего Сашу отправляют в лицей, а Арина Родионовна переключилась на воспитание младшего брата поэта Льва.
В 1825 году Пушкин был отправлен в ссылку в Михайловское. Граф Воронцов обвинил поэта в безбожии, но настоящей причиной были ухаживания поэта за женой Воронцова.
В глухой деревне от хандры Пушкина спасало только общение с няней, ведь Арина Родионовна была единственным человеком, которая была там с ним в ссылке. Долгими зимними вечерами она рассказывала Пушкину сказки, которые знала из детства. Те самые, которые поэт, пропустив через свое восприятие, подарил миру.
В глухой деревне от хандры Пушкина спасало только общение с няней, ведь Арина Родионовна была единственным человеком, которая была там с ним в ссылке. Долгими зимними вечерами она рассказывала Пушкину сказки, которые знала из детства. Те самые, которые поэт, пропустив через свое восприятие, подарил миру.
Те немногие друзья, что гостили в Михайловском, отмечали, что Арина Родионовна была не только заботливой няней, но и "весёлой собутыльницей".
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Да, поэт и няня не чурались выпить алкоголя и она не была такой, знаете, истово верующей трезвенницей, как её часто пытаются представить. Арина Родионовна была умной, весёлой и доброй старушкой, которая никогда не отказывалась поддержать застолье. В меру.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Да, поэт и няня не чурались выпить алкоголя и она не была такой, знаете, истово верующей трезвенницей, как её часто пытаются представить. Арина Родионовна была умной, весёлой и доброй старушкой, которая никогда не отказывалась поддержать застолье. В меру.
Последний раз Александр Сергеевич видел няню 14 сентября 1827 года. Когда ссылка в Михайловском была окончена поэта захватила литературная деятельность. И конечно же Пушкин наслаждался долгожданной свободой и обществом.
В мае 1827 года поэт приехал в Михайловское, где начал свою работу над романом "Арап Петра Великого". Но няни в селе уже не было: её забрала в Петербург Ольга Пушкина.
В городе 70-летняя женщина заболела.
А 31 июля 1828 года Арины Родионовны не стало.
В мае 1827 года поэт приехал в Михайловское, где начал свою работу над романом "Арап Петра Великого". Но няни в селе уже не было: её забрала в Петербург Ольга Пушкина.
В городе 70-летняя женщина заболела.
А 31 июля 1828 года Арины Родионовны не стало.
Источник:
АНТИФИШКИ
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