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Какой была няня Пушкина на самом деле

Какой была няня Пушкина на самом деле

Автор:
16 августа 2022 18:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   история   пушкин   факты   
4504
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Мало кто сходу скажет как звали маму Александра Пушкина, а вот то, что няня у него была Арина Родионовна знает, пожалуй, каждый.
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У Арины было обычное крестьянское детство - помощь родителям в деревне, собирала в лесу ягоды и грибы, служила у господ.
Девушка выросла миловидной, дородной, однако в девках пришлось засидеться. Только в 1781 году, когда ей исполнилось целых 23 года, Арина вышла замуж за крестьянина Фёдора Матвеева. Муж был из села Кобрино, которое принадлежало уже деду А.С. Пушкина, Осипу Абрамовичу Ганнибалу. Арину отпустили в село к мужу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   история   пушкин   факты   
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13  комментариев
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18k
Corvus Corax 5 часов назад
"бабушка Пушкина Мария Алексеевна Ганнибал и пригласила девушку воспитывать барского сынка Алексея"

И чей же это был сынок? У четы Ганнибал было двое детей, Николай (умер во младенчестве) и Надежда, будущая мать А.С.Пушкина.
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5k
Дмитрий 2 часа назад
А человек то видимо был хороший. Как не крути. Да и все знают благодаря "воспитаннику". Даже школьники нынешние. А много ли народу знает наша школота?
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2k
cascha68 2 часа назад
А это кто?
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871
Nick 3 часа назад
Я шоколадный Пушкин, я выпьем где же кружкин, я нянин на все сто, о о о ...
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Сергей 3 часа назад
Не имеет отношения к статье, но есть подозрения. Что не пост, 2 - всегда. Либо обиженки, либо вечно не довольные пидрасы.
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6k
HUBLOT 3 часа назад
Няня бухала. Водка сгубила её.
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Сергей Салем HUBLOT 2 часа назад
А тебя сгубит твой дебилизм.
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