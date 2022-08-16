Какой была няня Пушкина на самом деле

Но семейная жизнь у Арины не удалась. Фёдор любил выпить, по хозяйству от него помощи не было, а детей, которых у них было четверо, игнорировал.

Семья держалась только на доброте и трудолюбии Арины. Именно эти качества крепостной и заметила бабушка Пушкина Мария Алексеевна Ганнибал и пригласила девушку воспитывать барского сынка Алексея.

Через год Мария Алексеевна подарила няне отдельную избу в Кобрино и крестьянка стала для семьи Ганнибалов незаменимой. Она воспитала не только Александра Пушкина, но и его маму Надежду Осиповну, а потом и его сестру Ольгу.