Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, взяв с собой дочь

Игорь Овсянников говорит, что не знает, где может находиться его жена. С апреля 2022 года у бывших супругов идут судебные разбирательства из-за детей. Их 17-летний сын уже заявил о том, что хочет жить с отцом, но ещё весной 2022 года Овсянникова заявляла, что хочет забрать за границу дочь — ради этого она даже вернулась в Россию, чтобы выиграть суд. Но ее муж предусмотрительно наложил запрет на вывоз ребенка — тем более у девочки нет загранпаспорта. Об этом пишет Readovka.

11 августа Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по делу о распространении фейков про российскую армию. По решению Басманного суда Москвы женщина должна была находиться дома до 9 октября.