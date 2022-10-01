Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, взяв с собой дочь

Марина Овсянникова, та самая, которая так любит появляться на публике с плакатами провокационного содержания, в ночь на 1 октября сбежала из-под домашнего ареста, захватив с собой 11-летнюю дочку и скрылась в неизвестном направлении, рассказал бывший муж журналистки.
Игорь Овсянников говорит, что не знает, где может находиться его жена. С апреля 2022 года у бывших супругов идут судебные разбирательства из-за детей. Их 17-летний сын уже заявил о том, что хочет жить с отцом, но ещё весной 2022 года Овсянникова заявляла, что хочет забрать за границу дочь — ради этого она даже вернулась в Россию, чтобы выиграть суд. Но ее муж предусмотрительно наложил запрет на вывоз ребенка — тем более у девочки нет загранпаспорта. Об этом пишет Readovka.
11 августа Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по делу о распространении фейков про российскую армию. По решению Басманного суда Москвы женщина должна была находиться дома до 9 октября.
Однако, ночью 1 октября Марина Овсянникова исчезла изз дома вместе с ребёнком.
Как пишет телеграм-канал Медиастанция, - "Судя по всему, мотивом Марины послужил страх потерять опеку над детьми, так как ранее её экс-супруг подал иск с требованием забрать у журналистки их сына и дочь. Теперь, благодаря действиям Марины, у отца есть все шансы получить полную опеку, а у неё получить куда более суровую меру ограничения".
Источник:
АНТИФИШКИ
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А у нас тирания, деспотия и олигархия в самых ужасных формах! Потому, безалаберность приводит к тому, что браслеты нафиг не взрываются, прикованные к ногам цепи рвутся, осуждённые убегают из под надзора бесследно и другие безобразия... Вот до чего тиран Путин довел страну!
Последние дни, смотря на нынешние постоянные проё#бы в политике, военном деле и экономике России, появляются мысли - Сталина зря называют тираном по отношению к генералам, политикам и чиновникам нашей страны в его годы руководства .
Страна, при его жёсткой дисциплине, из аграрной провинции, менее, чем за 30 лет, превратилась в индустриально-промышленную и сильнейшую державу Мира, которую ВСЕ боялись за рубежом и о которой сегодняшние т.н. патриоты России (навальновцы, ходорковцы и т.д.) плохо говорили бы только шёпотом, укрывшись под одеялом + Россия вернула часть наших исконных территорий, проданных до него Лениным .
Да, например отправиться сидеть в комнату с мягкими поверхностями в принудительном порядке. По ходу у тети крышенька совсем потекла.