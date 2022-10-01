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Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, взяв с собой дочь

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, взяв с собой дочь

Автор:
01 октября 2022 20:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   домашний арест   дочь   марина овсянникова   побег   ребёнок   
8282
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Марина Овсянникова, та самая, которая так любит появляться на публике с плакатами провокационного содержания, в ночь на 1 октября сбежала из-под домашнего ареста, захватив с собой 11-летнюю дочку и скрылась в неизвестном направлении, рассказал бывший муж журналистки.

Игорь Овсянников говорит, что не знает, где может находиться его жена. С апреля 2022 года у бывших супругов идут судебные разбирательства из-за детей. Их 17-летний сын уже заявил о том, что хочет жить с отцом, но ещё весной 2022 года Овсянникова заявляла, что хочет забрать за границу дочь — ради этого она даже вернулась в Россию, чтобы выиграть суд. Но ее муж предусмотрительно наложил запрет на вывоз ребенка — тем более у девочки нет загранпаспорта. Об этом пишет Readovka.

11 августа Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по делу о распространении фейков про российскую армию. По решению Басманного суда Москвы женщина должна была находиться дома до 9 октября.

Однако, ночью 1 октября Марина Овсянникова исчезла изз дома вместе с ребёнком.

Как пишет телеграм-канал Медиастанция, - "Судя по всему, мотивом Марины послужил страх потерять опеку над детьми, так как ранее её экс-супруг подал иск с требованием забрать у журналистки их сына и дочь. Теперь, благодаря действиям Марины, у отца есть все шансы получить полную опеку, а у неё получить куда более суровую меру ограничения".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   домашний арест   дочь   марина овсянникова   побег   ребёнок   
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68  комментариев
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1k
Сергей День назад
им же вроде ставят браслет и если сбегаешь, браслет должен взрываться, отрывая ногу по ботинок?
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83
Константин Вичужанин 2 часа назад
а никому не приходит в голову, что она к этому побегу тщательно подготовилась: нашла конспиративную квартиру, провела манипуляции с банковскими картами, чтобы случайно не засветиться, возможно даже изменила внешность. И сейчас сидит и ждёт, когда скинут Путина. Я очень за неё переживаю. Дай бог, чтобы у неё всё получилось.
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18k
anpetrof 4 часа назад
Ошейник надо надевать со взрывчаткой, а не браслет
...
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10k
Dmitry 8 часов назад
Да вывезли бы е на границу и запретили возвращаться. Задолбало уже про эту контуженную читать.
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2k
Дон Перец 10 часов назад
Ума- нет, считай калека.
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−48
есть_кто-дома? 11 часов назад
Нафига идти против системы, когда ты баба-дура. Но жалко тетку. Просто сломала жизнь.
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59
Сергей Клейстер 12 часов назад
теперь наконец-то сядет.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−43
Комментарий удален. Причина: флуд
−43
853
Иван 14 часов назад
У ней, наверное, ещё и банковская карта с собой есть, с которой она может регулярно тратить деньги на свои нужды. И счёт на этой карте постоянно пополняется. Что это за цирк-шапито? Других людей за меньшее объявляли иноагентами, а с этой дамой возятся, как с провинившимся, но любимым ребёнком.
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50k
Олег 14 часов назад
может ногу нужно было заранее прострелить? Теперь эту дуру нужно искать и тратить время спецслужб
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1k
Вадим В. Новоженов 14 часов назад
Вот она путинская "гуманность" ... .
Последние дни, смотря на нынешние постоянные проё#бы в политике, военном деле и экономике России, появляются мысли - Сталина зря называют тираном по отношению к генералам, политикам и чиновникам нашей страны в его годы руководства .
Страна, при его жёсткой дисциплине, из аграрной провинции, менее, чем за 30 лет, превратилась в индустриально-промышленную и сильнейшую державу Мира, которую ВСЕ боялись за рубежом и о которой сегодняшние т.н. патриоты России (навальновцы, ходорковцы и т.д.) плохо говорили бы только шёпотом, укрывшись под одеялом + Россия вернула часть наших исконных территорий, проданных до него Лениным .
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 15 часов назад
Она этим поступком реально доказала что не адекватная.
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132
Alfa Nero 15 часов назад
Кто увидит эту мразь, дайте ей леща! Предатель должен вежду чувствовать себя не комфортно)
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7k
Shtoppi 16 часов назад
<<Теперь, благодаря действиям Марины, у отца есть все шансы получить полную опеку, а у неё получить куда более суровую меру ограничения>>
Да, например отправиться сидеть в комнату с мягкими поверхностями в принудительном порядке. По ходу у тети крышенька совсем потекла.
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Комментарий удален
−1
Комментарий удален
−1
2k
Anatoly Tananykhin 16 часов назад
Это история о том, как в сжатые сроки просрать все - работу, детей, свободу....
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59
Сергей Клейстер zloykoyot 12 часов назад
немцы наверное поняли, что неадекватная и выпнули: кому проблемы нужны, тем более с их законами по защите рабочих мест
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757
probel01 17 часов назад
Вот теперь сядет однозначно.
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304
А Васильев 18 часов назад
Мля!!!!!!!!! Реально у бабы мозгов нет!!! Как она еще редактором каким то работала в голове не укладывается! А, ну да!! Какой канал, такие и редакторы, о чём это я?!
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921
Александр Потёмкин 20 часов назад
Не верю! В Москве даже на "хрущёвках" пятиэтажных на каждом подъезде камера висит, и, что, не могут проследить, куда подевалась? Значит, кому-то это выгодно...
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