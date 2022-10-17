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6 ошибок во время уборки в квартире, которые делают ее только грязнее

6 ошибок во время уборки в квартире, которые делают ее только грязнее

Автор:
17 октября 2022 13:03
Метки: инструкция   квартира   клининг   клининговая   лайфхаки   полезно   советы   уборка   
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Порой мы ведемся на рекламу какого-то средства или покупаем разрекламированную швабру, на деле же советы от маркетологов и производителей оказываются настоящей чепухой. Мы составили небольшой список того, что лучше не делать и не использовать во время уборки.

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Несмотря на то, что пипидастр часто рекламировали как эффективное средство избавления от пыли, на деле же это не так. С помощью такого устройства можно только растащить всю грязь по квартире. Вместо сухой уборки лучше выбрать влажную с салфеткой из микрофибры.


Казалось бы, зачем чистить фильтр пылесоса, если емкость заполнена лишь наполовину. Начнем с того, что пыль и грязь, которая лежит в специальном отсеке, нужно регулярно выбрасывать. Если убираться с наполненным контейнером, можно разнести старые частицы пыли, воздух станет грязным. Да и всасывание ухудшается с каждым разом. Важно чистить пылесос после каждой уборки.


Губки - одни из самых грязных кухонных принадлежностей в доме. Их, как и тряпочки из микрофибры, нужно либо часто менять, после каждой уборки, либо очищать в специальных растворах. Иначе старые микробы будут всюду по квартире.



Уборку важно проводить по принципу сверху вниз. Не нужно сначала мыть пол, а затем приступать к мытью сервизов или полостей вентилятора. Тогда крошки и пыль со столов и шкафов не придется убирать снова.



Чистящее средство, хоть в инструкции может быть написано, что стоит распылять сразу на поверхность, но лучше наносить на тряпку. Так можно избежать и липких пятен, и разводов, переборщив с количеством.



Мыть стиральную машину обязательно. Со временем кожные клещи, грязь, отмершие клетки кожи, оседая в трубах и фильтрах, приводят к неприятному запаху одежду, полотенец и простыней. Банный день для стиралки устроить легко, достаточно промыть машинку и запустить процесс стирки с максимальной температурой.


А какие у вас хитрости во время уборки, чтобы квартира дольше оставалась чистой?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: инструкция   квартира   клининг   клининговая   лайфхаки   полезно   советы   уборка   
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5  комментариев
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6k
Roman 23 минуты назад
Люстру хрустальную ламп на шесть чистить влажной салфеткой?
Месье знает толк в извращениях!
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6k
ГГалка 6 минут назад
пипидастр просто необходим! хотя бы ради названия!)
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1k
Шурман 21 минуту назад
Интересно как чистить стиральную машинку ? моя старая проработала 13 лет без проблем , в субботу ее вывез на помойку . Начались сбои в мозгах , купил новую и пол вечера подключал ее в WIFI :)
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