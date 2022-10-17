6 ошибок во время уборки в квартире, которые делают ее только грязнее

Мыть стиральную машину обязательно. Со временем кожные клещи, грязь, отмершие клетки кожи, оседая в трубах и фильтрах, приводят к неприятному запаху одежду, полотенец и простыней. Банный день для стиралки устроить легко, достаточно промыть машинку и запустить процесс стирки с максимальной температурой.

А какие у вас хитрости во время уборки, чтобы квартира дольше оставалась чистой?