6 ошибок во время уборки в квартире, которые делают ее только грязнее

Порой мы ведемся на рекламу какого-то средства или покупаем разрекламированную швабру, на деле же советы от маркетологов и производителей оказываются настоящей чепухой. Мы составили небольшой список того, что лучше не делать и не использовать во время уборки.
Несмотря на то, что пипидастр часто рекламировали как эффективное средство избавления от пыли, на деле же это не так. С помощью такого устройства можно только растащить всю грязь по квартире. Вместо сухой уборки лучше выбрать влажную с салфеткой из микрофибры.
Казалось бы, зачем чистить фильтр пылесоса, если емкость заполнена лишь наполовину. Начнем с того, что пыль и грязь, которая лежит в специальном отсеке, нужно регулярно выбрасывать. Если убираться с наполненным контейнером, можно разнести старые частицы пыли, воздух станет грязным. Да и всасывание ухудшается с каждым разом. Важно чистить пылесос после каждой уборки.
Губки - одни из самых грязных кухонных принадлежностей в доме. Их, как и тряпочки из микрофибры, нужно либо часто менять, после каждой уборки, либо очищать в специальных растворах. Иначе старые микробы будут всюду по квартире.
Уборку важно проводить по принципу сверху вниз. Не нужно сначала мыть пол, а затем приступать к мытью сервизов или полостей вентилятора. Тогда крошки и пыль со столов и шкафов не придется убирать снова.
Чистящее средство, хоть в инструкции может быть написано, что стоит распылять сразу на поверхность, но лучше наносить на тряпку. Так можно избежать и липких пятен, и разводов, переборщив с количеством.
Мыть стиральную машину обязательно. Со временем кожные клещи, грязь, отмершие клетки кожи, оседая в трубах и фильтрах, приводят к неприятному запаху одежду, полотенец и простыней. Банный день для стиралки устроить легко, достаточно промыть машинку и запустить процесс стирки с максимальной температурой.
А какие у вас хитрости во время уборки, чтобы квартира дольше оставалась чистой?
Источник:
АНТИФИШКИ
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