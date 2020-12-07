5 вещей в квартире, которые выдают нечистоплотных хозяев

Не знаете, как пахнет у вас в квартире? Выйдите на минуту и снова зайдите. Теперь ощущаете приятный запах или не очень? То же почувствуют и гости, переступив порог. Как бы вы не вылизывали квартиру перед их приходом, все усилия будут напрасны, если в комнатах стоит неприятный запах. Не забывайте включать вытяжку во время готовки, закрывайте дверь в уборную, проветривайте в квартире, чтобы избежать конфуза. А если это не помогает избавиться от неприятных запахов в доме, то зажигайте ароматические свечи или пользуйтесь освежителями, в крайнем случае вскипятите воду, добавьте туда лимоны или апельсины, они маскируют запахи.