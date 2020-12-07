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5 вещей в квартире, которые выдают нечистоплотных хозяев

5 вещей в квартире, которые выдают нечистоплотных хозяев (6 фото)

Автор:
07 декабря 2020 10:41
Метки: гости   нечистоплотные   полезно   советы   уборка   
1812
6
Во время пандемии люди стали реже ходить по заведениям, чаще начали собираться тесным кругом в квартирах. Домашние посиделки - это всегда хорошо, однако к приходу гостей всегда надо готовиться. Принимающая сторона обычно накрывает поляну и делает уборку. Однако не все готовы генералить перед приходом гостей, поэтому делают поверхностную уборку, которая может выдать нечистоплотность хозяев.
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Метки: гости   нечистоплотные   полезно   советы   уборка   
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Алексей 43 минуты назад
Если прибраться перед приходом гостей, то есть риск, что они припрутся снова.
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Артемыч 10 минут назад
Пыль на смесителях. ))))
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