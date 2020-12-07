5 вещей в квартире, которые выдают нечистоплотных хозяев

Во время пандемии люди стали реже ходить по заведениям, чаще начали собираться тесным кругом в квартирах. Домашние посиделки - это всегда хорошо, однако к приходу гостей всегда надо готовиться. Принимающая сторона обычно накрывает поляну и делает уборку. Однако не все готовы генералить перед приходом гостей, поэтому делают поверхностную уборку, которая может выдать нечистоплотность хозяев.
Говорят, что лучше каждый день немного прибираться, поддерживая чистоту квартиры, чем захламлять жилье неделями, а затем делать генеральную уборку. Вы за какой вариант? Давайте выясним, на какие же вещи и комнаты стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы не прослыть грязнулями?
1. Полотенца
Если не успели сделать генеральную уборку к приходу гостей, то в первую очередь проверьте пыль по углам, а также не забудьте про полотенца в ванной. Мокрые, пахнущие, с грязными следами полотенца сразу дадут понять гостям, что в квартире проживают свинки.
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2. Кнопка слива туалета
Успели быстро пройтись тряпкой перед приходом гостей? Думали, что смели всю пыль и являетесь хитрыми хозяевами? Не тут-то было! Пыль возле кнопки слива унитаза, а также на смесителях, сразу выдаст нечистоплотных хозяев. Вообще ванную комнату надо убрать в первую очередь. Ведь бардак в шкафах или грязь в спальне гости могут не заметить, но вот ванную и туалет точно посетят все. Не забудьте убрать следы от зубной пасты на зеркале или смесителе, если таковые оставляете.
3. Запах
Не знаете, как пахнет у вас в квартире? Выйдите на минуту и снова зайдите. Теперь ощущаете приятный запах или не очень? То же почувствуют и гости, переступив порог. Как бы вы не вылизывали квартиру перед их приходом, все усилия будут напрасны, если в комнатах стоит неприятный запах. Не забывайте включать вытяжку во время готовки, закрывайте дверь в уборную, проветривайте в квартире, чтобы избежать конфуза. А если это не помогает избавиться от неприятных запахов в доме, то зажигайте ароматические свечи или пользуйтесь освежителями, в крайнем случае вскипятите воду, добавьте туда лимоны или апельсины, они маскируют запахи.
4. Расческа
Перед приходом гостей проверьте, все ли расчески, пилочки, ножницы и зубные щетки чистые. Волосы, оставленные в расческе, покрытые пылью, или другие остатки чужой жизнедеятельности, например, подстриженные ногти, это может не только отбить аппетит перед ужином, но и вызвать отвращение к человеку.
5. Посуда
Во время ужина гости сразу поймут, чистоплотные ли хозяева. Кольца внутри чашек, оставшиеся от чая или кофе, засохшие и плохо промытые остатки еды на вилках, тарелки с разводами или стаканы с подтеками. Кому захочется есть из такой посуды? Такое могут простить только члены одной семьи, и то пойдут перемывать грязную посуду, а вот гости никогда больше не придут на ужин.
А вы когда-нибудь приходили к откровенным грязнулям домой?
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Метки: гости нечистоплотные полезно советы уборка
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