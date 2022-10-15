Советская сметана в пачках, которую резали ножом

Официально, в советской товарной номенклатуре значился довольно широкий ассортимент молочной продукции, и сметаны - в частности. Так, например, в зависимости от добавок и уровня жирности, сметана подразделялась на несколько видов: "Белковая", "Ацидофильная", "Обыкновенная", "Жирная", "Детская", "Студенческая", "Крестьянская", "Особая", "Столовая", "Любительская" и пр.
На деле, конечно, дела обстояли несколько иначе: в универсамах крупных городов сметану можно было встретить и развесную, и фасованную в стеклянные баночки, и упакованную в пластиковые стаканы или коробочки с крышечкой из цветной фольги. В регионах сметана чаще встречалась либо на развес (и как правило, основательно разведенная), либо в обменной таре - стеклянных банках.
Но существовал еще один вид сметаны, который то появлялся в продаже, то исчезал почти до полной неуловимости - сметана в брикетах, внешне очень похожая на сырковую массу. Эта сметана носила название "Любительская" и была довольно дорогим продуктом - пачка весом 100 г обходилась "любителям" в 2 руб. 60 коп.- это даже дороже, чем килограмм "Молочной" вареной колбасы.
Высокая стоимость этой сметаны объяснялась ее повышенной жирностью. Если у, допустим, "Обыкновенной" или "Детской" жирность доходила до 30 %, причем, иногда сюда добавлялось некоторое количество и растительного жира - как в случае с "Детской", то у "Любительской" этот показатель был 40%.
Для приготовления такой сметаны очень жирные сливки пастеризовали, причем, за это время они приобретали легкий ореховый привкус, затем охлаждали и отправляли в гомогенизатор, где жировые шарики дробились и за счет этого равномерно распределялись по всей массе. После этого сливки сквашивали и часов через 12-15 на выходе получалась густая
однородная сметана.
Продукт отправляли на автоматическую линию, где сметана фасовалась в брикеты, после чего отправлялась в холодильник для дозревания - в ходе этого процесса она становилась настолько плотной, что ее можно было резать ножом и намазывать на хлеб.
Кстати, многие так и поступали - "бутерброд" со сметаной и различными добавками - посыпанный сверху зеленью, рубленным чесноком или политый вареньем был настолько сытным, что легко заменял собой традиционные утренние бутерброды с колбасой или сыром.
Также "Любительскую" добавляли в супы и борщи, как и обычную сметану нормальной жирности, только в меньшем количестве, или же - что было очень удобно, можно было отрезать от брикета некоторое количество продукта и развести его молоком, чтобы получить традиционную жидкую сметану.
Вот только в продаже такую сметану удавалось застать нечасто, и если в Москве она еще встречалась - Останкинский молочный комбинат в 60-е годы взял на себя обязательство выпускать "Любительскую" до 5 т в сутки, то уже в Подмосковье, не говоря уж о более отдаленных регионах, о сметане в брикетах многие даже не слышали.
А вам приходилось пробовать такую сметану?
Источник:
АНТИФИШКИ
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-может быть и верно. Потому как нах"я моим родителям было покупать сметану в магазине, если у бабушки всегда была своя. Настоящая, ложку не провернёшь. Бабушка никогда ни сепарированные сливки ни молоко не продавала.
Так что сметана, ,сливки, масло и молоко у нас были всегда свои.
А магазинное разбодяженное нечто- это и не сметана вовсе
Терпеть ненавижу кетчупы-майонезы. Со сметаной, ем все что можно. Особенно с домашней