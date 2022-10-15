Советская сметана в пачках, которую резали ножом

На деле, конечно, дела обстояли несколько иначе: в универсамах крупных городов сметану можно было встретить и развесную, и фасованную в стеклянные баночки, и упакованную в пластиковые стаканы или коробочки с крышечкой из цветной фольги. В регионах сметана чаще встречалась либо на развес (и как правило, основательно разведенная), либо в обменной таре - стеклянных банках.

Но существовал еще один вид сметаны, который то появлялся в продаже, то исчезал почти до полной неуловимости - сметана в брикетах, внешне очень похожая на сырковую массу. Эта сметана носила название "Любительская" и была довольно дорогим продуктом - пачка весом 100 г обходилась "любителям" в 2 руб. 60 коп.- это даже дороже, чем килограмм "Молочной" вареной колбасы.