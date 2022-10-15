FISHKINET
Сообщество Еда 1537 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
Советская сметана в пачках, которую резали ножом

Советская сметана в пачках, которую резали ножом

Автор:
15 октября 2022 09:33
Сообщество : Еда
Метки: Еда   СССР   пища   сметана   сметана в пачках   факты   фото   
742
5

Официально, в советской товарной номенклатуре значился довольно широкий ассортимент молочной продукции, и сметаны - в частности. Так, например, в зависимости от добавок и уровня жирности, сметана подразделялась на несколько видов: "Белковая", "Ацидофильная", "Обыкновенная", "Жирная", "Детская", "Студенческая", "Крестьянская", "Особая", "Столовая", "Любительская" и пр.

На деле, конечно, дела обстояли несколько иначе: в универсамах крупных городов сметану можно было встретить и развесную, и фасованную в стеклянные баночки, и упакованную в пластиковые стаканы или коробочки с крышечкой из цветной фольги. В регионах сметана чаще встречалась либо на развес (и как правило, основательно разведенная), либо в обменной таре - стеклянных банках.

Но существовал еще один вид сметаны, который то появлялся в продаже, то исчезал почти до полной неуловимости - сметана в брикетах, внешне очень похожая на сырковую массу. Эта сметана носила название "Любительская" и была довольно дорогим продуктом - пачка весом 100 г обходилась "любителям" в 2 руб. 60 коп.- это даже дороже, чем килограмм "Молочной" вареной колбасы.

×
×

Высокая стоимость этой сметаны объяснялась ее повышенной жирностью. Если у, допустим, "Обыкновенной" или "Детской" жирность доходила до 30 %, причем, иногда сюда добавлялось некоторое количество и растительного жира - как в случае с "Детской", то у "Любительской" этот показатель был 40%.

Для приготовления такой сметаны очень жирные сливки пастеризовали, причем, за это время они приобретали легкий ореховый привкус, затем охлаждали и отправляли в гомогенизатор, где жировые шарики дробились и за счет этого равномерно распределялись по всей массе. После этого сливки сквашивали и часов через 12-15 на выходе получалась густая
однородная сметана.

Продукт отправляли на автоматическую линию, где сметана фасовалась в брикеты, после чего отправлялась в холодильник для дозревания - в ходе этого процесса она становилась настолько плотной, что ее можно было резать ножом и намазывать на хлеб.

Кстати, многие так и поступали - "бутерброд" со сметаной и различными добавками - посыпанный сверху зеленью, рубленным чесноком или политый вареньем был настолько сытным, что легко заменял собой традиционные утренние бутерброды с колбасой или сыром.

Также "Любительскую" добавляли в супы и борщи, как и обычную сметану нормальной жирности, только в меньшем количестве, или же - что было очень удобно, можно было отрезать от брикета некоторое количество продукта и развести его молоком, чтобы получить традиционную жидкую сметану.

Вот только в продаже такую сметану удавалось застать нечасто, и если в Москве она еще встречалась - Останкинский молочный комбинат в 60-е годы взял на себя обязательство выпускать "Любительскую" до 5 т в сутки, то уже в Подмосковье, не говоря уж о более отдаленных регионах, о сметане в брикетах многие даже не слышали.


А вам приходилось пробовать такую сметану?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   СССР   пища   сметана   сметана в пачках   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
Опиум для народа 2 часа назад
-"В регионах сметана чаще встречалась либо на развес (и как правило, основательно разведенная)"-
-может быть и верно. Потому как нах"я моим родителям было покупать сметану в магазине, если у бабушки всегда была своя. Настоящая, ложку не провернёшь. Бабушка никогда ни сепарированные сливки ни молоко не продавала.
Так что сметана, ,сливки, масло и молоко у нас были всегда свои.
А магазинное разбодяженное нечто- это и не сметана вовсе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
26k
Ваня 6 минут назад
пробовал, вкусная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Андрей 16 минут назад
в нашей местности сметана была только на развес. с комочками творога. творог был дешевле, поэтому продавцы бадяжили творог в сметану.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
perekrestok 17 минут назад
Не помню названия но помню что была сметана которую реально можно было намазать на хлеб как масло. Ну и цена конечно была не 2р 60 коп за пачку. Не было таких цен на сметану дороже черной икры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Олегbl4 36 минут назад
В моем детстве сметана была чуть погуще молока, да жирностью особой не отличалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
heta Час назад
Пробовать приходилось, и не только при СССР. Название "сметана" для этого продукта, КМК, условно, скорее это типа скисленных сгущенных сливок. Не сказать, что прям супер, все же больше нравится сметана, которую можно налить, хоть и с трудом. Ну и к слову, обожаю деревенскую ряженку с вареной картошкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Том Джоуд Час назад
Такое не пробовал. Но домашняя сметана - это лучшее что есть. От коровы. Уверен, и знаю.
Терпеть ненавижу кетчупы-майонезы. Со сметаной, ем все что можно. Особенно с домашней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Davy Jones Час назад
Мне приходилось пробовать настоящие сепарированые сливки даже, а автору?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ал 2 часа назад
Сейчас вбухают загустителей - тоже хоть ножом режь !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1308140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Третий не лишний — третий запасной. Пост об изменах
Третий не лишний — третий запасной. Пост об изменах
На шинели генерала Глазкова было обнаружено 168 пробоин от пуль и осколков снарядов. Почему долгое время шинель считалась неопознанной
На шинели генерала Глазкова было обнаружено 168 пробоин от пуль и осколков снарядов....
Набирающие популярность в сообществах
Парень обманывал сразу двух девушек, но в итоге обманули его
Парень обманывал сразу двух девушек, но в итоге обманули его
Джейми Ли Кёртис пришла на премьеру нового «Хэллоуина» с дочерью-трансгендером
Джейми Ли Кёртис пришла на премьеру нового «Хэллоуина» с дочерью-трансгендером
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Люблю свиншоты

Популярные теги
#фото#факты#животные#история#позитив#подборка#роль#улыбнуло#голливуд#сарказм
#Юмор#интересно#кино#Жизнь#картинки#в мире#искусство#смех#милота#творчество
#Прикол#интересное#люди#забавно#СССР#фильм#Приколы#съемка#новости#фотографии
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Необычное явление в советском обещпите: буфет без продавца Необычное явление в советском обещпите: буфет без продавца Советская пастила: особенности её изготовления Советская пастила: особенности её изготовления Самые необычные советские консервы Самые необычные советские консервы 15 видов рыбьей икры, которую едят в России 15 видов рыбьей икры, которую едят в России Дикие травы, которые русские употребляют в пищу Дикие травы, которые русские употребляют в пищу

На что жалуетесь?

Вернуться