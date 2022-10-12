Гигант и полуженщина: пара, которой можно в чём-то позавидовать

Цирки уродов в начале прошлого века в США были очень распространены и популярны. Можно критиковать такие структуры с позиции морали, но, с другой стороны, куда еще можно было податься людям с серьезными физическими недостатками?

Естественно, зрители тыкали пальцами в необычных артистов, свистели, улюлюкали. Но это была иллюзия нормальной жизни. Которая иногда даже становилась нормальной.