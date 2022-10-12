Гигант и полуженщина: пара, которой можно в чём-то позавидовать

В наше время внешности люди отводят очень значимую роль. Даже если не являются публичными, стараются подогнать себя под модные трендовые стандарты. Особенно это касается девушек и женщин. А в прошлом пары как-то ухитрялись стать счастливыми, будучи очень далекими от стандартов красоты. Невероятно далекими
Цирки уродов в начале прошлого века в США были очень распространены и популярны. Можно критиковать такие структуры с позиции морали, но, с другой стороны, куда еще можно было податься людям с серьезными физическими недостатками?
Естественно, зрители тыкали пальцами в необычных артистов, свистели, улюлюкали. Но это была иллюзия нормальной жизни. Которая иногда даже становилась нормальной.
Как это было у уникальной пары Аурелио и Жани Томаини. Мужчина был настоящим гигантом: его рост превысил 2,5 метра вследствие нарушений в работе гипофиза. Парень пошел работать в цирк в качестве комедийного актера.
Где и встретил Жани. Девочка появилась на свет с недоразвитой нижней частью тела. Впрочем, и руки у нее были слабыми. Но из-за необходимости постоянно тренироваться (мать зарабатывала тем, что демонстрировала дочь за деньги), чтобы делать акробатические номера, она стала сильнее.
Когда мать скончалась, девушку забрала к себе родственница с психическими отклонениями. Днем Жани работала в цирке уродов, а на ночь опекунша запирала ее одну в комнате и никуда не выпускала.
Молодые люди познакомились в цирке в 1930 году и стали встречаться. А несколько лет спустя сбежали, поженились и осели в городе Гибсонтон (Флорида).
Аурелио после завершения цирковой карьеры достиг немалых успехов: организовал ремонтную мастерскую, туристическую компанию, входил в состав правления торговой палаты. Пара удочерила двух сироток и достойно воспитала девочек. Аурелио скончался в 1962 году, отметив полувековой юбилей. Крохотная жена не пережила надолго гиганта-мужа и ушла вслед за ним в этот же год.
Эта пара доказала, что внешняя красота и погоня за ней – это далеко не главный критерий счастья. И эту жизнь вполне можно прожить счастливо и подарить счастье другим, если разглядеть красоту души другого человека.
Источник:
АНТИФИШКИ
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