Генпрокуратура может проверить телеканала «Пятница»

Телеканал «Пятница» задумал передачу «Отсидевшая в 16» - провокационное шоу про малолетних нарушительниц закона. Понятно, что всё ради рейтингов, популярности и хайпа, но тут уж они перестарались. Такими темпами скоро на ТВ появятся передачи «Вести из под шконки» или «Присевшая на бутылку 18+».

Должны же быть какие-то рамки и границы.

Но в одном авторы будущего шоу точно угадали - в названии. Только не совсем так, как рассчитывали. На него обратила внимание всем известная Екатерина Мизулина из «Лиги безопасного интернета»: