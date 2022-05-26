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Генпрокуратура может проверить телеканала «Пятница»

Генпрокуратура может проверить телеканала «Пятница»

Автор:
26 мая 2022 14:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Екатерина Мизулина   Отсидевшая в 16   лига безопасного интернета   передача   прокуратура   пятница   телеканал   шоу   
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Всё из-за будущего скандального шоу «Отсидевшая в 16». Теперь героями передачи вполне могут стать сами работники телеканала.

Телеканал «Пятница» задумал передачу «Отсидевшая в 16» - провокационное шоу про малолетних нарушительниц закона. Понятно, что всё ради рейтингов, популярности и хайпа, но тут уж они перестарались. Такими темпами скоро на ТВ появятся передачи «Вести из под шконки» или «Присевшая на бутылку 18+».

Должны же быть какие-то рамки и границы.

Но в одном авторы будущего шоу точно угадали - в названии. Только не совсем так, как рассчитывали. На него обратила внимание всем известная Екатерина Мизулина из «Лиги безопасного интернета»:

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Сложно сказать, кто здесь прав: Лига или креативщики «Пятницы». Потому что авторы программы уверяют, что их цель - как раз помочь девушкам избавиться от криминального прошлого и начать новую жизнь.

Но от названия и правда коробит.

upd: Узнав про прокуратуру и Мизулину, телеканал быстро «переобулся». Официальный представитель «Пятницы» Дарья Симоненко сообщила, что такого шоу не существует — это был «внутрицеховой розыгрыш».

Источник:

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Метки: Екатерина Мизулина   Отсидевшая в 16   лига безопасного интернета   передача   прокуратура   пятница   телеканал   шоу   
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10  комментариев
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2k
Григорий Водениктов 6 часов назад
закрыть этот блевопоток совсем, не канал, а анал, одно говно оттуда идёт.
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17k
Сергей 2 часа назад
А если бы это было шоу про перевоспитание и социализацию несовершеннолетних правонарушительниц? Вроде идея неплохая же
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245
LEXXA99 Сергей 49 минут назад
Сам то веришь в эту чушь???? Какие просмотры будут??? Ноль! А вот чем больше дерьма - вот тут просмотры попрут...
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2k
Copycat 4 часа назад
Мне люди которые жили в СССР рассказывали что до конца начала 80х была цензура ТВ - а плане не давали показывать всякую херню

мне сейчас кажется что в этой идее что то есть - как минимум для начала запретить тупые шоу
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12
СугробOFF Сергей Час назад
Тебе милей вместо "А ну-ка, девушки!" "Беременная в 16"или вот "Отсидевшая".
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21k
Serg2001 5 часов назад
"Цель - как раз помочь девушкам избавиться от криминального прошлого и начать новую жизнь". Пусть они это бабушке глухой в 2 часа ночи рассказывают, лицемеры. Цель у них такая же как и у Малахова на передаче, когда всей деревней выясняют от кого же из мужиков малолетняя шлюха залетела. Его величество рейтинг! Нет такой грязи, которую бы они не выдумали ради этого. И здесь я двумя руками за госцензуру. Всему должен быть предел.
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14k
Совранский 5 часов назад
"беременна в 16" и "пацанки" снимали на Украине - зачем им "это" не понятно((
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