Генпрокуратура может проверить телеканала «Пятница»

Всё из-за будущего скандального шоу «Отсидевшая в 16». Теперь героями передачи вполне могут стать сами работники телеканала.
Телеканал «Пятница» задумал передачу «Отсидевшая в 16» - провокационное шоу про малолетних нарушительниц закона. Понятно, что всё ради рейтингов, популярности и хайпа, но тут уж они перестарались. Такими темпами скоро на ТВ появятся передачи «Вести из под шконки» или «Присевшая на бутылку 18+».
Должны же быть какие-то рамки и границы.
Но в одном авторы будущего шоу точно угадали - в названии. Только не совсем так, как рассчитывали. На него обратила внимание всем известная Екатерина Мизулина из «Лиги безопасного интернета»:
Сложно сказать, кто здесь прав: Лига или креативщики «Пятницы». Потому что авторы программы уверяют, что их цель - как раз помочь девушкам избавиться от криминального прошлого и начать новую жизнь.
Но от названия и правда коробит.
upd: Узнав про прокуратуру и Мизулину, телеканал быстро «переобулся». Официальный представитель «Пятницы» Дарья Симоненко сообщила, что такого шоу не существует — это был «внутрицеховой розыгрыш».
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АНТИФИШКИ
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мне сейчас кажется что в этой идее что то есть - как минимум для начала запретить тупые шоу