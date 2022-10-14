На шинели генерала Глазкова было обнаружено 168 пробоин от пуль и осколков снарядов. Почему долгое время шинель считалась неопознанной

В самом начале августа 1942 года генерал-майор В.А. Глазков назначается на должность командира 35-ой гвардейской стрелковой дивизией, которая направляется в Сталинград.

Войдя в состав 62-ой армии, 35-я гвардейская стрелковая дивизия начинает тяжелые оборонительные бои на западных подступах к Сталинграду.

Как погиб генерал-майор В.А. Глазков

8 сентября 1942 года немцы начали штурм Сталинграда. В районе поселка Верхняя Ельшанка (пригород Сталинграда) они встретили ожесточенное сопротивление бойцов 35-ой гвардейской стрелковой дивизии.

Наблюдательный пункт генерала Глазкова располагался на расстоянии 1 – 1,5 км от линии фронта, а затем расстояние и вовсе сократилось до 500 метров.