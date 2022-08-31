История старейшего партизана: как столетний дед Талаш воевал с немцами и побеждал

Василий Исаакович Талаш – без преувеличении удивительный человек и герой Великой Отечественной.
Даже на фоне огромного количества героических поступков той эпохи он отличался поразительной смелостью. Появился на свет Василий в далеком 1844 году в деревеньке Белки неподалеку от города Петриков (Беларусь). Был крепким и основательным хозяином, растил детей. Пока события 1919 года не превратили Талаша в символ. И огромную проблему для польских властей и немцев.
Именно в это время польские моряки занялись укреплением своих позиций в области города Петриков, чтобы расширить зону действия речной флотилии на Припяти. Но они обидели простых людей: у того же Талаша стали отбирать сено. Дед настолько рассвирепел, что бросился на отряд с топором, когда поляки приступили к вывозу сена. Одного спас сын Талаша, иначе свой боевой счет 75-летний дед начал бы с того самого момента. Понятно, что после таких выходок спокойно жить ему бы не дали. И Талаш ушел в лес, чтобы организовать там партизанский отряд.
Первой боевой задачей стало изгнание поляков из родной деревни. Тогда-то дед Василь и открыл свой боевой счет: патрулю из пяти солдат не посчастливилось встретиться со странным дедулей в лесу. Он раскидал парней прикладом ружья, спокойно собрал их оружие и неспешно удалился.
Когда в Петриков пришли красноармейцы, дед упросил, чтобы его взяли добровольцем и пошел служить в 417 полк разведчиком. После войны партизан возглавил Новосёлковский сельсовет. И приобрел известность уже даже не на уровне республики, а всего Союза. Писатель Якуб Колас описал его деятельность в повести «Трясина». И партизан, пользуясь заслугами перед страной, даже выхлопотал себе награду – Орден Красного знамени.
Когда началась Великая Отечественная, немцы оккупировали Беларусь и пристальное внимание уделили известной личности. И даже посадили Талаша под арест. Но старику на тот момент было 97 лет. Какую угрозу мог представлять столь дряхлый человек?
Василия Исааковича отпустили, но дали родне строгий наказ следить за неугомонным старичком, памятуя о его проделках. В такие-то годы партизанить? Конечно, да, если ты Талаш. Дед, не желая подводить семью под монастырь, сымитировал собственную смерть (утонул, дескать) и благополучно сбежал в лес.
С первый дней он рвался в бой. Но, учитывая более чем солидный возраст знаменитого партизана, товарищи подобрали для него другие – посильные задачи для перенаправления кипучей энергии. Он обучал молодежь, вел агитработу, собирал боеприпасы и оружие.
В 1943 году деда отправили в Москву, где он выступал перед солдатами и рабочими, принимал участие в съемках кинохроники. Там Василия Исааковича наградили новым орденом взамен отобранного немцами.
Когда Беларусь освободили, Талаш вернулся домой. Ему посчастливилось дожить до Победы. Тихо скончался неугомонный старейший партизан на 102 году жизни в больнице. В Новоселках организован музей, посвященный этому неординарному человеку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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