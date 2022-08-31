История старейшего партизана: как столетний дед Талаш воевал с немцами и побеждал

Именно в это время польские моряки занялись укреплением своих позиций в области города Петриков, чтобы расширить зону действия речной флотилии на Припяти. Но они обидели простых людей: у того же Талаша стали отбирать сено. Дед настолько рассвирепел, что бросился на отряд с топором, когда поляки приступили к вывозу сена. Одного спас сын Талаша, иначе свой боевой счет 75-летний дед начал бы с того самого момента. Понятно, что после таких выходок спокойно жить ему бы не дали. И Талаш ушел в лес, чтобы организовать там партизанский отряд.

Первой боевой задачей стало изгнание поляков из родной деревни. Тогда-то дед Василь и открыл свой боевой счет: патрулю из пяти солдат не посчастливилось встретиться со странным дедулей в лесу. Он раскидал парней прикладом ружья, спокойно собрал их оружие и неспешно удалился.