Как мужественно сражался на фронте знаменитый актёр Зиновий Гердт

На передовую он попал в июле 1942-го, когда его дивизия заняла оборону на левом берегу Дона. Первый бой Гердт принял 6 августа и он был непростым: сапёры обеспечивали переправу через Дон, под шквальным огнём противника. Со своими товарищами он теснил венгерские войска, причём довольно успешно.

Советская армия удерживала этот плацдарм до 1943 - и перешла в наступление. 18 января 1943 года Герд написал жене:

«Моя дорогая! Не дивись, что редко пишу: время – кипяток! Двигаем на запад, пленные тучами. Трофеев до чёрта, освободили уйму населённых пунктов. Население встречает здорово… Нога заживает туго. Но я пешком не хожу».

Началась изящная жизнь. Мы за несколько дней продвинулись на запад на 40 км. Мадьяр бежит некрасиво. Бог ты мой, до чего ж сопливые!»