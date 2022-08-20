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Как мужественно сражался на фронте знаменитый актёр Зиновий Гердт

Как мужественно сражался на фронте знаменитый актёр Зиновий Гердт

Автор:
20 августа 2022 01:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Великая Отечественная война   Зиновий Гердт   дон   операция   ранение   санитарка   фронт   хирург   
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В нашей памяти он остался тихим, интеллигентным дедушкой. Между тем, в молодости он был боевым и отчаянным парнем.

Его настоящее имя - Залман Афроимович Храпинович. В 1941-м он уже десять лет как  жил в Москве и трудился актёром. И был женат на Марии Новиковой.

И когда началась война, он пришёл в военкомат и потребовал отправить его на фронт - его отправили учиться на командира сапёрного взвода.

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На передовую он попал в июле 1942-го, когда его дивизия заняла оборону на левом берегу Дона. Первый бой Гердт принял 6 августа и он был непростым: сапёры обеспечивали переправу через Дон, под шквальным огнём противника. Со своими товарищами он теснил венгерские войска, причём довольно успешно.

Советская армия удерживала этот плацдарм до 1943 - и перешла в наступление. 18 января 1943 года Герд написал жене:

«Моя дорогая! Не дивись, что редко пишу: время – кипяток! Двигаем на запад, пленные тучами. Трофеев до чёрта, освободили уйму населённых пунктов. Население встречает здорово… Нога заживает туго. Но я пешком не хожу».

Началась изящная жизнь. Мы за несколько дней продвинулись на запад на 40 км. Мадьяр бежит некрасиво. Бог ты мой, до чего ж сопливые!»

 В феврале 1943 года наступательная операция завершилась и дивизию Гердта отвели в Белгородскую область. А через пару недель их бросили в наступление на Харьковском направлении. Тут им пришлось воевать с одной из самых боеспособных дивизий вермахта “Гросс Дойчланд”.

«ст. лейтенант Храпинович, будучи начальником инженерной службы полка, при наступлении 12 февраля 1943 г. лично принял участие в разминировании минных полей противника, обеспечив проход танков. При выполнении этого задания был тяжело ранен в ногу».

Рядом с Гердтом разорвался снаряд и его война окончилась.

«Как будто оглоблей ударили по ноге. Я упал. И вижу, как моя левая нога сама собой ходит, как хвост дракона какого-то. И тут я понял, что её у меня нету».

Его спасла 19-летняя санинструктор Вера Веденина - она больше километра тащила Гердта на плечах. А потом в дело вступила хирург Ксения Венцентини (жена легендарного конструктора Сергея Королёва). Она провела серию сложнейших операций и спасла Гердту ногу. Позже его комиссовали, признав инвалидом III группы.

Как вспоминал потом Зиновий Гердт:

«Каждый мирный день стал восприниматься мною как чудесный подарок судьбы. Хоть я об этом специально и не думаю, но обязательно временами мелькнёт мысль: живой! У всех, кто прошёл войну и терял своих лучших товарищей, есть острое ощущение того, что жить надо достойно».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великая Отечественная война   Зиновий Гердт   дон   операция   ранение   санитарка   фронт   хирург   
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4  комментария
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983
vic333 4 часа назад
"Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей."
Маяковский.
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26k
Ваня 50 минут назад
светлая память великому артисту...
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14k
Ser Час назад
Уважение и Память! Советскому... еврею, гражданину - человеку!
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202
Dima Час назад
Еврей здорового человека!
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