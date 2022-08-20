Как мужественно сражался на фронте знаменитый актёр Зиновий Гердт

В нашей памяти он остался тихим, интеллигентным дедушкой. Между тем, в молодости он был боевым и отчаянным парнем.
Его настоящее имя - Залман Афроимович Храпинович. В 1941-м он уже десять лет как жил в Москве и трудился актёром. И был женат на Марии Новиковой.
И когда началась война, он пришёл в военкомат и потребовал отправить его на фронт - его отправили учиться на командира сапёрного взвода.
На передовую он попал в июле 1942-го, когда его дивизия заняла оборону на левом берегу Дона. Первый бой Гердт принял 6 августа и он был непростым: сапёры обеспечивали переправу через Дон, под шквальным огнём противника. Со своими товарищами он теснил венгерские войска, причём довольно успешно.
Советская армия удерживала этот плацдарм до 1943 - и перешла в наступление. 18 января 1943 года Герд написал жене:
«Моя дорогая! Не дивись, что редко пишу: время – кипяток! Двигаем на запад, пленные тучами. Трофеев до чёрта, освободили уйму населённых пунктов. Население встречает здорово… Нога заживает туго. Но я пешком не хожу».
Началась изящная жизнь. Мы за несколько дней продвинулись на запад на 40 км. Мадьяр бежит некрасиво. Бог ты мой, до чего ж сопливые!»
В феврале 1943 года наступательная операция завершилась и дивизию Гердта отвели в Белгородскую область. А через пару недель их бросили в наступление на Харьковском направлении. Тут им пришлось воевать с одной из самых боеспособных дивизий вермахта “Гросс Дойчланд”.
«ст. лейтенант Храпинович, будучи начальником инженерной службы полка, при наступлении 12 февраля 1943 г. лично принял участие в разминировании минных полей противника, обеспечив проход танков. При выполнении этого задания был тяжело ранен в ногу».
Рядом с Гердтом разорвался снаряд и его война окончилась.
«Как будто оглоблей ударили по ноге. Я упал. И вижу, как моя левая нога сама собой ходит, как хвост дракона какого-то. И тут я понял, что её у меня нету».
Его спасла 19-летняя санинструктор Вера Веденина - она больше километра тащила Гердта на плечах. А потом в дело вступила хирург Ксения Венцентини (жена легендарного конструктора Сергея Королёва). Она провела серию сложнейших операций и спасла Гердту ногу. Позже его комиссовали, признав инвалидом III группы.
Как вспоминал потом Зиновий Гердт:
«Каждый мирный день стал восприниматься мною как чудесный подарок судьбы. Хоть я об этом специально и не думаю, но обязательно временами мелькнёт мысль: живой! У всех, кто прошёл войну и терял своих лучших товарищей, есть острое ощущение того, что жить надо достойно».
Источник:
АНТИФИШКИ
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