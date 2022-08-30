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Сколько немцы платили за выдачу партизан: за кого из них была назначена самая высокая награда

Сколько немцы платили за выдачу партизан: за кого из них была назначена самая высокая награда

Автор:
30 августа 2022 02:32
Сообщество : RealFishki
Метки: Великая Отечественная война   Награда   СССР   немцы   партизаны   подкуп   
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С первых же месяцев вторжения в СССР нацисты столкнулись с мощным партизанским движением. И решили бороться с ним “кнутом и пряником” - бороться с народными мстителями самостоятельно и пытаться подкупить местных, чтобы они выдавали партизан. И вот что получилось.

За укрывательство партизан или за сотрудничество с движением, карали быстро и жестоко - можно было запросто расстаться с жизнью. Тем не менее, население СССР к партизанам относилось с уважением и сдавать никого не собиралось.

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Тогда немцы решили подкупить советских граждан. Вот выдержка из листовки:

«Помогать германским войскам в «искоренении большевизма. В зависимости от рода оказанных услуг вознаграждение за них может быть не только денежным, но и продуктами, как-то: хлебом, сахаром, мукой, спиртом и табаком».

Конкретных цифр не было, каждую ситуацию рассматривали отдельно. Например, известный партизан Леонид Исаакович Окунь вспоминал, что в Белоруссии за командира партизанского отряда давали корову, а за рядового бойца - мешок муки.

А за значимых командиров партизан расценки уже есть. И они немалые. За ефрейтора Фрица Шменкеля, который дезертировал из вермахта и присоединился к партизанам, сулили 8 гектар земли, дом и корову. А за голову его командира, Владимира Владиславовича Жабо, обещали 17 тысяч марок.

На Брянщине нацисты оценили командира отряда “Славный” Анатолия Петровича Шестакова в 40 тысяч марок. В Черниговской области за командира Соколова Михаила Гордеевича обещали 20 тысяч рублей золотом.

Ну а самую большую награду назначили за лидера украинских партизан Сидора Артемьевича Ковпака - 100 тысяч рублей золотом.

Но подкупить советских граждан не получилось - никого из перечисленных героев немцам не выдали. Несмотря на деньги, продукты и дома с гектарами земли. Шестаков и Жабо пали в бою, Шменкель попал в плен во время рейда, позже нацисты его казнили. А Соколов и Ковпак лихо били немецких оккупантов, а после войны пользовались всеобщим уважением и даже написали мемуары.

Так что ни кнут, ни пряник, немцам не помогли.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великая Отечественная война   Награда   СССР   немцы   партизаны   подкуп   
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1  комментарий
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Том Сойер 2 часа назад
А сегодня на родине Сидора Артемьевича Ковпака - прославляют Бандеру, предателя и убийцу. За три десятилетия так засрать мозг целому народу...
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