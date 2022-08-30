Сколько немцы платили за выдачу партизан: за кого из них была назначена самая высокая награда

Тогда немцы решили подкупить советских граждан. Вот выдержка из листовки:

«Помогать германским войскам в «искоренении большевизма. В зависимости от рода оказанных услуг вознаграждение за них может быть не только денежным, но и продуктами, как-то: хлебом, сахаром, мукой, спиртом и табаком».

Конкретных цифр не было, каждую ситуацию рассматривали отдельно. Например, известный партизан Леонид Исаакович Окунь вспоминал, что в Белоруссии за командира партизанского отряда давали корову, а за рядового бойца - мешок муки.