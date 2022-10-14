Предшественник олигархов из 1990-х: как Корейко из “Золотого теленка” сколотил свой капитал

Родись он позже - наверняка стал бы финансовым воротилой и “уважаемым” человеком.
Странное дело: СССР, социализм, жёсткий надзор за спекулянтами… и тут всплывает подпольный миллионер. Как ему это удалось?
Всё началось во время революции: какой-то буржуй сбежал за границу и бросил дом со всем хранящимся там имуществом. Кроме предметов старины, там была еда и деньги. Юной Корейко удачно набрёл на этот дом и сразу же там поселился. Деньги проматывал, ценности продавал на базаре.
Там его и повязали.
Когда сидел в тюрьме, Корейко понял: если уж прокручивать афёры и воровать, то только по-тихому. И выйдя на свободу стал присматривать новый объект для мошенничества.
В то время в стране как раз началась эпидемия тифа. Шустрый мошенник умудрился пристроиться по линии снабжения и присвоить немало лекарств и сахара. И, следуя новым принципам, стал аккуратно сбагривать награбленное. Заработал на этом кучу денег, но гиперинфляция превратила их в ничто.
Во время голода 1922 года Корейко устроился комендантом поезда, идущего на помощь голодающим Поволжья. Естественно, состав свернул где-то по дороге и до цели не доехал. Это уже похоже на чистый творческий вымысел - даже если что-то подобное и могло бы произойти в то время, то все участники были бы быстро найдены и так же быстро расстреляны. Или же у Корейко были очень влиятельные покровители в высших кругах, с которыми он щедро делился прибылью.
Затем неутомимый Корейко организовал фиктивную промысловую артель химических продуктов “Реванш”. Прикатил в офис две бочки, насосом гонял между ними окрашенную воду и презентовал это как химическое производство. Под него набрал кредитов и получил сырьё. Всё это обналичил и сбежал.
После этого объявился на Кавказе где в одной из республик затеяли строительство электростанции, но денег на это не хватало. И Корейко предложил “гениальный” бизнес-план: на выделенные государством средства нужно открыть типографию по производству открыток. Заработать кучу денег и на них уже строить электростанцию.
Ему поверили - аферисты всегда очень обаятельны, убедительны и умеют втираться в доверие. Построили типографию, наладили производство открыток и прибыль действительно пошла. Только вот все эти деньги мошенник присвоил и снова был таков.
В 1930 Корейко устроился рядовым служащим в “Геркулес” с окладом в 46 рублей в месяц. К тому моменту он уже владел состоянием в 10 миллионов. Параллельно с основной работой подпольно торговал сукном, хлебом, валютой и стройматериалами. Естественно, через подставных лиц.
Вот по этим “подставным” и следам их неказистой работы на него и вышел Остап Бендер.
Вот так шуровал этот подпольный миллионер в молодом советском государстве. Корейко - собирательный образ спекулянтов того времени. А когда грянула перестройка, настал их звёздный час. В эйфории непонятных перемен, государство выделяло миллиарды на кредиты для кооперативной деятельности. Под смешные проценты. Их с удовольствием брали и создавали видимость работы. Когда Союз рухнул, отдавать ничего не пришлось.
Ну а некоторые из тех кооперативных граждан стали потом воротилами бизнеса и олигархами. Владельцами заводов-пароходов, которые раздербанили всю страну. Если бы Корейко попал в те дни, то точно бы не потерялся.
Источник:
АНТИФИШКИ
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" - Слушайте, Александр Иванович, - спрашивал сосед, --
сколько будет восемьсот тридцать шесть на четыреста двадцать
три?
-- Триста пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать восемь,
-- отвечал Корейко, помедлив самую малость.
И сосед не проверял результата умножения, ибо знал, что
туповатый Корейко никогда не ошибается."
То ли дело, когда "свои бараны и государственные" - в одном кармане. Там и считать не нужно уметь...
Даже зарплату...
В фильме и в самом деле этот момент освещен очень коротко.