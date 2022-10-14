Предшественник олигархов из 1990-х: как Корейко из “Золотого теленка” сколотил свой капитал

Странное дело: СССР, социализм, жёсткий надзор за спекулянтами… и тут всплывает подпольный миллионер. Как ему это удалось?

Всё началось во время революции: какой-то буржуй сбежал за границу и бросил дом со всем хранящимся там имуществом. Кроме предметов старины, там была еда и деньги. Юной Корейко удачно набрёл на этот дом и сразу же там поселился. Деньги проматывал, ценности продавал на базаре.

Там его и повязали.

Когда сидел в тюрьме, Корейко понял: если уж прокручивать афёры и воровать, то только по-тихому. И выйдя на свободу стал присматривать новый объект для мошенничества.