"Теория шести рукопожатий". Что о ней говорит наука

Но это кино. А что в реальности говорит об этом социальная психология? Давайте разбираться.

Термин “теория шести рукопожатий” очень популярен и мы часто его используем в быту. Но есть ли у этой теории научное обоснование и откуда вообще взялась цифра шесть, а не, например, пять или семь?

В этой статье расскажу вам о том, с чего все началось, как ученые пришли к цифре шесть и какие подводный камни есть в этой теории.

Истоки "теории шести рукопожатий"

Первоначально идея была озвучена венгерским писателем Фридьешем Каринти в 1929 году. Каринти опубликовал сборник рассказов, в том числе произведение под названием "Цепные связи".