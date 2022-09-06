"Теория шести рукопожатий". Что о ней говорит наука

Первая часть фильма “Ёлки” полностью завязана на так называемой "теории шести рукопожатий". Для борьбы с вызовами героям нужно было воспользоваться своими социальными связями. Цепочка знакомств через шесть звеньев помогла достучаться аж до президента.
Но это кино. А что в реальности говорит об этом социальная психология? Давайте разбираться.
Термин “теория шести рукопожатий” очень популярен и мы часто его используем в быту. Но есть ли у этой теории научное обоснование и откуда вообще взялась цифра шесть, а не, например, пять или семь?
В этой статье расскажу вам о том, с чего все началось, как ученые пришли к цифре шесть и какие подводный камни есть в этой теории.
Истоки "теории шести рукопожатий"
Первоначально идея была озвучена венгерским писателем Фридьешем Каринти в 1929 году. Каринти опубликовал сборник рассказов, в том числе произведение под названием "Цепные связи".
В этом рассказе он говорит о том, что, по его мнению, современный мир "сжимается" из-за постоянно увеличивающейся связанности людей. В результате этой гипотезы герои повести считали, что любые два человека могут быть связаны не более чем через пять знакомых.
Конечно, это был художественный ход, но гипотеза была не лишена изящества.
Научный эксперимент
Основываясь на этой идее, американский социальный психолог Стэнли Милгрэм решил провести эксперимент.
Для этого были отправлены информационные пакеты случайно выбранным людям в Омахе и Уичито. Они включали письма, в которых подробно описывалась цель исследования. И там была информация о целевом контактном лице в Бостоне. Это сильно отдаленные друг от друга географические точки.
В письмах было указано, что людям необходимо, если они лично знают цель, отправить письмо этому человеку. А если они цель не знают, то отправить письмо тому, кто по их мнению ближе знаком с человеком, к которому должно дойти письмо.
Начальная популяция для исследования состояла из 296 добровольцев. Проблема заключалась в том, что часто люди отказывались передавать письмо дальше, и таким образом цепочка никогда не доходила до адресата. 232 из 296 писем так и не дошли до адресата.
В итоге 64 письма или 29% от тех, что были отправлены изначально, в конечном итоге достигли цели. Среди этих цепочек средняя длина пути составила около пяти с половиной звеньев. И добрались до адресата.
Так, психолог экспериментально подтвердил статистическую закономерность о шести рукопожатиях.
Интересно, что 16 писем были переданы объекту в Бостоне одним и тем же человеком - торговцем одеждой. У этого мужчины социальных знакомств явно выше, чем у среднего человека.
Конечно, это всего лишь статистическая закономерность, а не аксиома.
Хотя бы потому, что есть много "но":
- Использовалась лишь территория США.
- Многие люди лучше отправят письма человеку, с которыми они в хороших отношениях, чем тому, с которым они в ссоре или мало общаются. А последний может быть намного ближе к конечному объекту.
- Первоначальные участники эксперимента были выбраны не случайно. Некоторые из них собраны по объявлению в газете, некоторые приглашены по почте из числа владельцев акций “голубых фишек”. И, есть вероятность, что число их социальных связей в принципе выше, чем у среднестатистического человека.
А как же социальные сети
Рост социальных сетей в последние десятилетия, а значит, и возможностей подключения к ним, возможно, позволит узнать больше о данном явлении. В 2017 году Facebook* (деятельность компании запрещена на территории Российской Федерации) было опубликовано исследование что "каждый человек в мире" отделен от каждого другого "в среднем тремя с половиной другими людьми".
В 2015 году пользователь Habr.com опубликовал статью о том как с помощью кода он проверил теорию рукопожатий на сайте Вконтакте.
Статистику снимали на жителях Украины:
“В масштабах Украины схема с тремя рукопожатиями работает в 90% случаев. Исключения составляют пользователи с очень маленьким количеством друзей.”
Стоит учитывать, что во всех соц сетях существуют люди, которые добавляют в друзья пачками абсолютно незнакомых людей, что может негативно сказаться на результатах экспериментов в социальных сетях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а через Путина мы все и задружились))
Так что всё возможно.