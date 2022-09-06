FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1769 постов • 726 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
"Теория шести рукопожатий". Что о ней говорит наука

"Теория шести рукопожатий". Что о ней говорит наука

Автор:
06 сентября 2022 09:35
Сообщество : Наука
Метки: интересно   люди   мнение   наука   теория шести рукопожатий   факты   фото   
3210
4

Первая часть фильма “Ёлки” полностью завязана на так называемой "теории шести рукопожатий". Для борьбы с вызовами героям нужно было воспользоваться своими социальными связями. Цепочка знакомств через шесть звеньев помогла достучаться аж до президента.

Но это кино. А что в реальности говорит об этом социальная психология? Давайте разбираться.

Термин “теория шести рукопожатий” очень популярен и мы часто его используем в быту. Но есть ли у этой теории научное обоснование и откуда вообще взялась цифра шесть, а не, например, пять или семь?

В этой статье расскажу вам о том, с чего все началось, как ученые пришли к цифре шесть и какие подводный камни есть в этой теории.


Истоки "теории шести рукопожатий"

Первоначально идея была озвучена венгерским писателем Фридьешем Каринти в 1929 году. Каринти опубликовал сборник рассказов, в том числе произведение под названием "Цепные связи".

×
×

В этом рассказе он говорит о том, что, по его мнению, современный мир "сжимается" из-за постоянно увеличивающейся связанности людей. В результате этой гипотезы герои повести считали, что любые два человека могут быть связаны не более чем через пять знакомых.

Конечно, это был художественный ход, но гипотеза была не лишена изящества.


Научный эксперимент

Основываясь на этой идее, американский социальный психолог Стэнли Милгрэм решил провести эксперимент.

Для этого были отправлены информационные пакеты случайно выбранным людям в Омахе и Уичито. Они включали письма, в которых подробно описывалась цель исследования. И там была информация о целевом контактном лице в Бостоне. Это сильно отдаленные друг от друга географические точки.

В письмах было указано, что людям необходимо, если они лично знают цель, отправить письмо этому человеку. А если они цель не знают, то отправить письмо тому, кто по их мнению ближе знаком с человеком, к которому должно дойти письмо.

Начальная популяция для исследования состояла из 296 добровольцев. Проблема заключалась в том, что часто люди отказывались передавать письмо дальше, и таким образом цепочка никогда не доходила до адресата. 232 из 296 писем так и не дошли до адресата.

В итоге 64 письма или 29% от тех, что были отправлены изначально, в конечном итоге достигли цели. Среди этих цепочек средняя длина пути составила около пяти с половиной звеньев. И добрались до адресата.

Так, психолог экспериментально подтвердил статистическую закономерность о шести рукопожатиях.

Интересно, что 16 писем были переданы объекту в Бостоне одним и тем же человеком - торговцем одеждой. У этого мужчины социальных знакомств явно выше, чем у среднего человека.

Конечно, это всего лишь статистическая закономерность, а не аксиома.

Хотя бы потому, что есть много "но":

  1. Использовалась лишь территория США.
  2. Многие люди лучше отправят письма человеку, с которыми они в хороших отношениях, чем тому, с которым они в ссоре или мало общаются. А последний может быть намного ближе к конечному объекту.
  3. Первоначальные участники эксперимента были выбраны не случайно. Некоторые из них собраны по объявлению в газете, некоторые приглашены по почте из числа владельцев акций “голубых фишек”. И, есть вероятность, что число их социальных связей в принципе выше, чем у среднестатистического человека.

А как же социальные сети

Рост социальных сетей в последние десятилетия, а значит, и возможностей подключения к ним, возможно, позволит узнать больше о данном явлении. В 2017 году Facebook* (деятельность компании запрещена на территории Российской Федерации) было опубликовано исследование что "каждый человек в мире" отделен от каждого другого "в среднем тремя с половиной другими людьми".

В 2015 году пользователь Habr.com опубликовал статью о том как с помощью кода он проверил теорию рукопожатий на сайте Вконтакте.

Статистику снимали на жителях Украины:

“В масштабах Украины схема с тремя рукопожатиями работает в 90% случаев. Исключения составляют пользователи с очень маленьким количеством друзей.”

Стоит учитывать, что во всех соц сетях существуют люди, которые добавляют в друзья пачками абсолютно незнакомых людей, что может негативно сказаться на результатах экспериментов в социальных сетях.

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: интересно   люди   мнение   наука   теория шести рукопожатий   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Лехахуторской 2 дня назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
551
Легендарный В-ий День назад
ну я с Путиным например через одного (и это не жена
). из этого выходит что с Горбачевым через 2, с Брежневым через 3, Сталиным 4, Гитлером 6.. ну и чо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
dima423 День назад
Ну и как алкаш из мухосранска может быть связан с олигархом из Пекина? Через двоюродную тетю из Саратова? не смешите, че за бред... Письмо я могу отправить кому угодно, что это за эксперимент... найти почту любой знаменитости или политика не проблема, но это не значит что я с ним лично знаком...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дядюшка Шнеур 2 дня назад
у меня американский президент 4 ступень) Наитемнейший 3ий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
904
likiloki 2 дня назад
У нас дэ-факто кастовая система. Внутри одной касты открытых связей больше чем между кастами. Полагаю, что "межкастовое" разделение добавляет количество звеньев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Артём 2 дня назад
Забавно, что от Путина меня отделяет три рукопожатия, а вот от известного чеченского террориста Арби Бараева отделяло всего 2. К счастью, его грохнули давно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dorell 2 дня назад
За время коронавируса люди разучились жать руки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−29
300n 2 дня назад
Президент - слишком простая цель для рукопожатий. Достаточно найти знакомого депутата или того, кто знает депутата. Дальше - дело техники. А вот добраться до условного нанайца или жителя Курил в глубинке - задача куда сложнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Мистер Фикс 2 дня назад
Следуя этой логике, меня от Путина отделяют шесть рукопожатий? Интересно, кто эти люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1305210



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"
Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"
Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе
Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе
Набирающие популярность в сообществах
Что такое гештальт и&nbsp;как его закрыть: мнение эксперта
Что такое гештальт и как его закрыть: мнение эксперта
25 животных, не заслуживших свою плохую репутацию
25 животных, не заслуживших свою плохую репутацию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А бонусами можно?

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#картинки#Разное#Ynews#автомобили#новости#подборка#фотографии#автомир
#фото#прикол#кино#в мире#история#дтп#сатира#фильм#авто аварии#интересное
#интересно#животные#люди#позитив#аварии#забавно#шоу бизнес#сарказм#звёзды#биография
Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске Что думают о русских в ОАЭ: 4 неожиданных факта Что думают о русских в ОАЭ: 4 неожиданных факта Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»? Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»? Сквозь пустыню: как выглядит жизнь погонщика верблюдов Сквозь пустыню: как выглядит жизнь погонщика верблюдов Всего $6 за день — зачем египтяне, задыхаясь, все же работают на каменоломнях Всего $6 за день — зачем египтяне, задыхаясь, все же работают на каменоломнях

На что жалуетесь?

Вернуться