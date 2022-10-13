Ядерное доминирование: как США и СССР планировали показательно «взорвать» Луну

К счастью, проект не был реализован, особенно на фоне того, что в 60-х годах они умудрились потерять ядерную бомбу во льдах Гренландии, о чём мы писали ранее. Тем не менее неудачи не мешали испытывать смертоносное оружие в различных природных средах.

Если в стратосфере её тестирование было реализуемо, то вот доставка до лунной поверхности виделась интересной, но весьма трудновыполнимой задачей. Тем более, когда США ставили перед собой задачу бабахнуть так, чтобы всё северное полушарие заметило взрыв.

Этот самый взрыв должен был произойти на линии раздела светлой и тёмной стороны Луны, чтобы поднятая пыль попала под лучи Солнца и стала видна с Земли. Правда, идея была отклонена армией США из-за отсутствия ракет-носителей, способных поднять такой тяжёлый груз.