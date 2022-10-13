Ядерное доминирование: как США и СССР планировали показательно «взорвать» Луну

Вторая половина прошлого столетия ознаменовалась ярым соперничеством СССР и США как за ядерное, так и за космическое господство. Причём второе оказалось тесно связано с первым. Ведь страны задумывались не только о запусках спутников, но и о том, как ударить атомной бомбой по Луне. Но для чего?
О том, что в США имелся такой проект, как А-119 стало известно только в 2000 году. А ведь его запуск готовился с 1958 по 1962 год, когда страна серьезно задумывалась о бомбардировке спутника Земли.
К счастью, проект не был реализован, особенно на фоне того, что в 60-х годах они умудрились потерять ядерную бомбу во льдах Гренландии, о чём мы писали ранее. Тем не менее неудачи не мешали испытывать смертоносное оружие в различных природных средах.
Если в стратосфере её тестирование было реализуемо, то вот доставка до лунной поверхности виделась интересной, но весьма трудновыполнимой задачей. Тем более, когда США ставили перед собой задачу бабахнуть так, чтобы всё северное полушарие заметило взрыв.
Этот самый взрыв должен был произойти на линии раздела светлой и тёмной стороны Луны, чтобы поднятая пыль попала под лучи Солнца и стала видна с Земли. Правда, идея была отклонена армией США из-за отсутствия ракет-носителей, способных поднять такой тяжёлый груз.
В итоге планы изменились и на поверхность Луны прямиком на тротиловом эквиваленте планировали запустить бомбу мощность 2 килотонны. Для сравнения, снаряд, сброшенный на Японию, был мощнее в 6-9 раз. Как это часто бывает, правительство США держало проект в секрете, боясь, что население узнает о нём и выйдет на улицы с требованием его свернуть.
Чтобы этого избежать, США активно раскручивали вбросы о том, что СССР готовит мощный взрыв на Луне на годовщину Октябрьской революции. И это сработало. Но было ли это «вбросом»? Ведь и Советский Союз имел похожий план, носивший название «Е-3».
Как можно догадаться из названия, он подразумевал три стадии: достижение поверхности Луны, отправка зонда на тёмную сторону и ядерную бомбардировку. В 1959 году советские станции «Луна» достигли поверхности спутника, сделали снимки и провели ряд научных исследований.
Советские учёные хотели изучить лунный грунт по пылевому облаку, для чего Сергей Королёв и Мстислав Келдыш предложили разбить один корабль о поверхность Луны. Однако физик Яков Зельдович предложил нанести ядерный удар, поскольку крушение корабля, даже если начинить его взрывчаткой, будет незаметно.
Неизвестно, были бы доведены эти планы до партийного руководства, но с учётом желания во всём «перегнать Америку» она явно была бы (или была) воспринята одобрительно. Тем не менее, ни американский, ни советский проект не были реализованы. В чём же главная причина?
Обе страны боялись неудачного запуска ракеты-носителя, учитывая, что подобные аварии в 20 веке не были редкостью. Одно дело, если бы ракета рухнула на своей территории, но был риск, что она упадёт где-нибудь на просторах страны-соперника, спровоцировав Третью Мировую войну. В разгар Карибского кризиса все боялись ядерного конфликта.
Была и ещё одна проблема: чтобы взрыв на Луне был заметен, нужно было предупредить другие страны, что было невозможно в условиях строжайшей секретности проектов. Как итог, СССР и США решили разделить идеи, сосредоточившись на космических полётах и тестировании термоядерных бомб на полигонах.
А как вы думаете, был ли действительно шанс ударить по Луне? И кто мог бы быть к реализации идеи ближе?
Источник:
АНТИФИШКИ
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