Радиационная халатность: как США потеряли ядерную бомбу во льдах Гренландии

Ядерное оружие – это страшно. Ведь оно несёт смертоносную угрозу с момента своего появления. Но что может быть страшнее? Безответственное обращение с ним, вроде потери в результате авиакатастрофы. Представьте, и такое бывает…
А потерять аж ядерную бомбу у берегов Гренландии умудрились США. Так где же она сейчас находится?
В 1961 году американцы запустили операцию Хромированный купол, в рамках которого самолёты Боинг Б-52 с термоядерными бомбами на борту патрулировал небо Северного Ледовитого океана. Для чего? Чтобы в случае объявления войны ударить по важным объектам СССР первыми.
Одним из основных пунктов базирования американской авиации стала база Туле, построенная на побережье Гренландии. Разрешение на её размещение было получено от Дании ещё в годы Второй мировой войны.
И всё шло по плану, пока один из Боингов не загорелся, что привело к его падению в море в 11 километрах от базы. На тот момент, на его борту находилось аж 4 водородные бомбы. Из-за удара о воду корпусы бомб развалились, но ядерного взрыва чудом удалось избежать. Правда, от распространения радиации это не спасло, из-за чего 80 тыс. квадратных метров оказалось заражено.
Почему же самолёт загорелся и рухнул? Всему виной человеческая халатность. Запасной пилот, присутствовавший на борту, положил под своё сиденье поролоновые подушки, случайно закрыв отверстие вентиляции. Из-за холода в кабине в систему отопления решили подать воздух от мотора, тем самым, повысив температуру.
По итогу, эти самые подушки быстро разгорелись, а на их тушение элементарно не хватило огнетушителей. Сигнал о бедствии был подан экипажем, однако спасать борт уже не было времени, поэтому пришлось эвакуироваться.
Самолёт пробил во льду полынью диаметров в 50 метров, попутно оставив за собой заражённый шлейф. Найти водородные бомбы не вышло, зато были обнаружены части урановых оболочек 3 из 4 снарядов. И то, с большим трудом, ведь работать приходилось в условиях полярной ночи и морозов, доходящих до минус 60-ти.
Как итог, опасные материалы были перевезены для захоронения в могильник в Южную Каролину, а все патрульные полёты быстренько свернули, скрыв все документы. Лишь частично их раскрыли в 90-х годах, что привело к скандалу. США смогли не просто решить вопросы с Данией и Еврокомиссией, но и оставили всех без выплаты компенсаций.
Так, где же всё-таки последняя водородная бомба? Вероятно, утеряна во льдах Гренландии, где дожидается своего судного дня!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Причем подавляющее большинство таких происшествий у Штатов связано с авиакатастрофами, а у СССР с подводными лодками.
Собственно, чего я... все шито крыто....
А вообще, с дозиметром если походить, то интересные штуки могут выплыть. Но лучше их в СМИ не спрашивать, могут придти ночью )))