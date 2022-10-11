Радиационная халатность: как США потеряли ядерную бомбу во льдах Гренландии

Почему же самолёт загорелся и рухнул? Всему виной человеческая халатность. Запасной пилот, присутствовавший на борту, положил под своё сиденье поролоновые подушки, случайно закрыв отверстие вентиляции. Из-за холода в кабине в систему отопления решили подать воздух от мотора, тем самым, повысив температуру.

По итогу, эти самые подушки быстро разгорелись, а на их тушение элементарно не хватило огнетушителей. Сигнал о бедствии был подан экипажем, однако спасать борт уже не было времени, поэтому пришлось эвакуироваться.

Самолёт пробил во льду полынью диаметров в 50 метров, попутно оставив за собой заражённый шлейф. Найти водородные бомбы не вышло, зато были обнаружены части урановых оболочек 3 из 4 снарядов. И то, с большим трудом, ведь работать приходилось в условиях полярной ночи и морозов, доходящих до минус 60-ти.