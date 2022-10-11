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Радиационная халатность: как США потеряли ядерную бомбу во льдах Гренландии

Радиационная халатность: как США потеряли ядерную бомбу во льдах Гренландии

Автор:
11 октября 2022 23:39
Сообщество : Истории
Метки: СССР   США   гренландия   истории   радиация   термоядерные бомбы   ядерное оружие   
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Ядерное оружие – это страшно. Ведь оно несёт смертоносную угрозу с момента своего появления. Но что может быть страшнее? Безответственное обращение с ним, вроде потери в результате авиакатастрофы. Представьте, и такое бывает…

А потерять аж ядерную бомбу у берегов Гренландии умудрились США. Так где же она сейчас находится?


В 1961 году американцы запустили операцию Хромированный купол, в рамках которого самолёты Боинг Б-52 с термоядерными бомбами на борту патрулировал небо Северного Ледовитого океана. Для чего? Чтобы в случае объявления войны ударить по важным объектам СССР первыми.

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Одним из основных пунктов базирования американской авиации стала база Туле, построенная на побережье Гренландии. Разрешение на её размещение было получено от Дании ещё в годы Второй мировой войны.

И всё шло по плану, пока один из Боингов не загорелся, что привело к его падению в море в 11 километрах от базы. На тот момент, на его борту находилось аж 4 водородные бомбы. Из-за удара о воду корпусы бомб развалились, но ядерного взрыва чудом удалось избежать.  Правда, от распространения радиации это не спасло, из-за чего 80 тыс. квадратных метров оказалось заражено.

Почему же самолёт загорелся и рухнул? Всему виной человеческая халатность. Запасной пилот, присутствовавший на борту, положил под своё сиденье поролоновые подушки, случайно закрыв отверстие вентиляции. Из-за холода в кабине в систему отопления решили подать воздух от мотора, тем самым, повысив температуру.


По итогу, эти самые подушки быстро разгорелись, а на их тушение элементарно не хватило огнетушителей. Сигнал о бедствии был подан экипажем, однако спасать борт уже не было времени, поэтому пришлось эвакуироваться.


Самолёт пробил во льду полынью диаметров в 50 метров, попутно оставив за собой заражённый шлейф. Найти водородные бомбы не вышло, зато были обнаружены части урановых оболочек 3 из 4 снарядов. И то, с большим трудом, ведь работать приходилось в условиях полярной ночи и морозов, доходящих до минус 60-ти.

Как итог, опасные материалы были перевезены для захоронения в могильник в Южную Каролину, а все патрульные полёты быстренько свернули, скрыв все документы. Лишь частично их раскрыли в 90-х годах, что привело к скандалу. США смогли не просто решить вопросы с Данией и Еврокомиссией, но и оставили всех без выплаты компенсаций.

Так, где же всё-таки последняя водородная бомба? Вероятно, утеряна во льдах Гренландии, где дожидается своего судного дня!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   США   гренландия   истории   радиация   термоядерные бомбы   ядерное оружие   
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4  комментария
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261
_LeXXX_ 40 минут назад
более развёрнуто по теме - https://russian7.ru/post/skolko-yadernykh-bomb-poteryano-za-vre/https://russian7.ru/post/skolko-yadernykh-bomb-poteryano-za-vre/
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9k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
Со времен изобретения ядерного оружия Штаты потеряли в общей сложности 52 ядерных заряда, СССР - 40.
Причем подавляющее большинство таких происшествий у Штатов связано с авиакатастрофами, а у СССР с подводными лодками.
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6k
Allmaster 42 минуты назад
Так то их потеряно пожалуй с десяток. Раньше как то писали. Что характерно у нас. Ибо назвать условного врага растяпой приятнее, чем самому признать что и у нас были утери ядерного оружия.
Собственно, чего я... все шито крыто....
А вообще, с дозиметром если походить, то интересные штуки могут выплыть. Но лучше их в СМИ не спрашивать, могут придти ночью )))
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15k
Александр Час назад
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Антибиотик
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