Тихая океанская оса — как неизвестная медуза убивала австралийцев и никто не мог ее даже найти

При этом у животного нет ни мозга, ни даже нервных узлов. Впрочем, видит она хорошо, но не различает белый цвет, но замечательно видит черный. От красного, в свою очередь, она стремится уплыть как можно дальше. Так что теперь на пляжах Кливленда натянуты красные сети.

Однако думать, что медузы безопасны, не стоит. Они невероятно проворные, и если увидят жертву, плывут прямо к ней. Щупальцы (а их 60) в это время образуют под куполом смертельную паутину, которая в ширину составляет 4,5 м. После контакта с жертвой миллионы нематоционов впиваются в тело человека или рыбы.

Вообще, Ируканджи – самая страшная медуза на планете. И среди животных ей тоже нет равных. Сила яда примерно такая же, как у синекольчатого осьминога. Ее яд может убить до 60 человек одновременно. В нем есть и парализующий тетрамин, и поражающий сосуды и отключающий легкие талассин, а также гипнотоксин, который отключает нервную систему.

После прикосновения к этому существу человек либо умирает сразу, либо несколько дней мучается в боли. Но второй вариант – только в случае случайного касания.

Однако есть и плюс. Хотя и кажется, что существо может вас убить, вы – не его цель, и скорее всего медуза поразит вас случайно. На мелководье они вообще редкие гостьи – обычно их заносит туда приливами. К слову, если интересно, как она питается – через паутину засасывает в купол, и там рыба переваривается.