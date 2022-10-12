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Тихая океанская оса — как неизвестная медуза убивала австралийцев и никто не мог ее даже найти

Тихая океанская оса — как неизвестная медуза убивала австралийцев и никто не мог ее даже найти

Автор:
12 октября 2022 22:34
Сообщество : Животные
Метки: Ируканджи   интересно   медуза   морская оса   океан   опасно   
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Известно, что океан далеко не так хорошо исследован, как поверхность суши. И порой в большой воде гораздо больше удивительного, необычного и даже страшного. Так и с сегодняшним нашим героем – истинным «демоном», которого в самом начале, когда люди только столкнулись с ним, называли «морской осой».

А началось все еще в XIX веке. Так, в Кливленде, где множество пляжей, люди внезапно начали умирать. И чаще всего – дети, притом умирали они, увы, моментально. Врачи, в свою очередь, вообще не понимали, в чем дело, и ставили обычную остановку сердца.

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Впрочем, профессиональные ныряльщики говорили, что они сталкивались с чем-то подобным: внезапная острая, резкая и практически непереносимая боль. Человек внезапно не мог дышать, а сердце разгонялось так, словно готово было выпрыгнуть из грудной клетки. При этом это продолжалось не день и даже не два, а порядка половины недели. И никто не мог ответить, что именно происходит.

Не было рядом ни гадов, ни рыб, совершенно никого: в момент начала боли человек видел рядом лишь кристально чистую воду. Те, кто уже давно тут жил, быстро начали говорить, что в воде творится что-то неладное. И тогда невидимому демону дали прозвище «морской осы». А аборигены Австралии и вовсе говорили, что во всех смертях виноваты потусторонние силы.

Ученые старались найти рациональное объяснение, но очень долго этого не получалось. Вся местная живность, которую находили исследователи, была не такой токсичной, как загадочный демон.

Все более-менее прояснилось в 1955 году. Тогда пятилетний мальчуган плескался на мелководье, но в какой-то момент малыш начал сильно кричать. Родители, конечно, сразу бросились к нему. Но не успели – мальчик был мертв.

О происшествии быстро узнал врач и биолог с берегов Австралии Гуго Флекер. Он сказал спасателям взять сети и поймать всех обитателей воды, которые плавают у побережья. И тогда стало понятно, кто на самом деле виновен в стольких смертях – «демон Ируканджи» оказался медузой.

Флекер отнес это странное создание к виду кубомедуз, которых еще называют «медузами-коробочками». У них купол в форме той самой коробочки, с каждого угла которой свисают пучки щупалец. Эта представительница желейных рыб оказалась полностью прозрачной в воде, то есть ее совершенно не было видно бедолагам, которые стали ее жертвами.

Кубомедузы – самые опасные представительницы своего вида, а морскую осу относят к виду хиренекс, то есть «руки смерти». Они – единственные медузы, которые охотятся с помощью зрения. Всего у них 24 глаза, и разбиты они на четыре группы – по одному в каждом из четырех углов купола. Зрение у них похоже на объектив «рыбий глаз».

При этом у животного нет ни мозга, ни даже нервных узлов. Впрочем, видит она хорошо, но не различает белый цвет, но замечательно видит черный. От красного, в свою очередь, она стремится уплыть как можно дальше. Так что теперь на пляжах Кливленда натянуты красные сети.

Однако думать, что медузы безопасны, не стоит. Они невероятно проворные, и если увидят жертву, плывут прямо к ней. Щупальцы (а их 60) в это время образуют под куполом смертельную паутину, которая в ширину составляет 4,5 м. После контакта с жертвой миллионы нематоционов впиваются в тело человека или рыбы.

Вообще, Ируканджи – самая страшная медуза на планете. И среди животных ей тоже нет равных. Сила яда примерно такая же, как у синекольчатого осьминога. Ее яд может убить до 60 человек одновременно. В нем есть и парализующий тетрамин, и поражающий сосуды и отключающий легкие талассин, а также гипнотоксин, который отключает нервную систему.

После прикосновения к этому существу человек либо умирает сразу, либо несколько дней мучается в боли. Но второй вариант – только в случае случайного касания.

Однако есть и плюс. Хотя и кажется, что существо может вас убить, вы – не его цель, и скорее всего медуза поразит вас случайно. На мелководье они вообще редкие гостьи – обычно их заносит туда приливами. К слову, если интересно, как она питается – через паутину засасывает в купол, и там рыба переваривается.

Обитают эти твари исключительно в тропических и субтропических водах, а конкретно Ируканджи живет вдоль побережья Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. А если вы собираетесь отправиться на курорт в эти регионы, обезопасить себя легко. Наденьте нейлоновый костюм, и тогда щупальцы медузы не будут воспринимать вас как живое существо.

Этим лайфхаком, в прямом смысле спасающим жизнь, пользуются спасатели – они надевают две пары колготок: на ноги и на туловище, прорезав отверстие для головы. Это дешевле, чем покупные костюмы, однако выглядят они гораздо лучше, да и закрывают в том числе голову.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ируканджи   интересно   медуза   морская оса   океан   опасно   
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2  комментария
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23k
Полено-Буратино 56 минут назад
Наверное, китайцы про такую медузу не знают, а так бы уже давно сожрали!
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16k
Bill 20 минут назад
Не «демон Ируканджи», а «синдром Ируканджи» - это сильные боли в спине и животе, головная боль, потоотделение, рвота, и проблемы с мочевыделением. Лечится втиранием уксусной кислоты в место контакта.
На человека кубомедузы нападают редко, обычно стремятся удрать со скоростью до 10 см/сек. Тем не менее, смертельные случаи встречаются ежегодно.
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