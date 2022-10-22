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С подручными средствами придумали уже миллион самых разных советов в быту. Но иногда они действительно оказываются полезными. В этой подборке - несколько способов применения повседневных вещей и материалов, которые, возможно, вам когда-нибудь пригодятся.
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В стиральную машину во время стирки можно добавить ½ стакана уксуса - он действует как отбеливатель, убирает запахи и защищает вещи от окрашивания. Стирка с уксусом безопасна для тканей из хлопка и полиэстера
С помощью канцелярской резинки легко откроется "упрямая" крышка банки. Нужно обернуть ее вокруг крышки, желательно в два слоя - взяться за нее и повернуть
Большими канцелярскими скрепками можно закрепить воротники на классических мужских рубашках
Зубная паста: помогает убрать резкий запах с рук (например, лука или чеснока), помогает почистить белые кроссовки, спасает плавательные очки от запотевания (достаточно промыть их с зубной пастой, и быстро смыть)
Соль может выступить как "незамерзайка" для окон. Достаточно протереть поверхность окон губкой, смоченной в соленой воде
Если на деревянных или пластиковых вешалках есть неровные края, которые могут зацепить одежду - нанесите на неровности прозрачный лак для ногтей. Он также сгодится для винтиков, которые плохо держатся - достаточно смазать резьбу лаком
С помощью фена удалите пятна воска - его нужно нагревать, пока он не подплавится, а затем удалить. Феном можно также "разгладить" пластиковую скатерть или занавеску для душа - на безопасном расстоянии около 30 см
А холодным воздухом фена можно, например, подсушить глазурь на выпечке.
Кукурузный крахмал хорошо справляется с кулинарным жиром. Нанесите его на тряпку и потрите место с жиром, пока оно не исчезнет. Он даже может справиться с жирными пятнами на одежде - если оставить сразу, и примерно на час
Кукурузный крахмал также может избавить носки от влажности и запаха - достаточно немного "припудрить" их крахмалом.
Мел тоже помогает от жирных пятен на одежде. Достаточно натереть загрязненный участок, выждать 10 минут, а затем постирать вещь как обычно. Кусочек мела можно также положить в шкаф для устранения неприятного затхлого запаха
Мел может и удалить небольшую ржавчину на инструментах - только оставлять его нужно на сутки.
Обычным вазелином можно смазать велосипедную цепь, петли дверей, застежки-молнии, шариковые подшипники
Дырка в ложке для спагетти показывает, сколько нужно взять спагетти для приготовления одной порции
Маленькая стрелка на приборной панели автомобиля, рядом с маленьким изображением бензоколонки, указывает, с какой стороны находится бензобак
Лимоны используют как натуральный отбеливатель - например, если белая вещь окрасилась во время стирки. Положите окрашенную вещь в кастрюлю с водой, добавьте кружочки лимона и прокипятите 20 минут. С нестойкими красками лимон справится
У многих пачек с чипсами можно завернуть нижние края внутрь - и поставить на стол, как миску
Скотч. Его можно использовать, чтобы собрать мелкие осколки стекла, если что-то разбили дома. А еще это помощник, если нужно избавиться от конфетти, блесток, просыпанных круп и подобного
А еще уксусом можно предотвратить оседание жира на стенках духовки. Для этого стенки духовки протрите тряпкой, смоченной уксусом и водой
Избавиться от травы между тротуарной плиткой можно с помощью уксуса и соли. Раствор такой: 200 мл 70% уксуса, раствор поваренной соли (1 ст. ложка на 600 мл теплой воды), 0,5 ст. ложки моющего средства или жидкого мыла. Смесью нужно полить сорняки
Увлажняющий крем поможет "обновить" изделия из кожи: одежду, обувь, сумки, аксессуары. Достаточно оставить крем на 20 минут, а затем протереть сухой тряпкой - появится блеск
Кремом можно смазать и металлические поверхности, ручки и замки до блеска (только не те, что соприкасаются с водой).
Если гаечный ключ велик для откручиваемой гайки, просто подсуньте в него монетку, подходящую по толщине
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Вещи быт дом идеи интересное полезное полезные советы советы уборка
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А "крышку у банки" - просто, согни чуть вовнутрь, пальцами, если нет "советской" открывашки, чтоб чуть "припустить" воздух...
Я называю это "битые яйца" ))
Источник:
Но вопрос - сколько кг нагрузки у лака? Ноль? Зашибись резьба
Заодно вы убъёте флору и фауну. Дождь размоет отраву и по соседству тоже вряд ли что то будет расти.