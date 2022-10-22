С подручными средствами придумали уже миллион самых разных советов в быту. Но иногда они действительно оказываются полезными. В этой подборке - несколько способов применения повседневных вещей и материалов, которые, возможно, вам когда-нибудь пригодятся.

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Имбирь можно чистить с помощью ложки 0 Источник:

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В стиральную машину во время стирки можно добавить ½ стакана уксуса - он действует как отбеливатель, убирает запахи и защищает вещи от окрашивания. Стирка с уксусом безопасна для тканей из хлопка и полиэстера 0 Источник:

С помощью канцелярской резинки легко откроется "упрямая" крышка банки. Нужно обернуть ее вокруг крышки, желательно в два слоя - взяться за нее и повернуть 0 Источник:

Если включить режим полёта во время игр на телефоне, не будут проигрываться объявления 0 Источник:

Большими канцелярскими скрепками можно закрепить воротники на классических мужских рубашках 0 Источник:

И так тоже можно 0 Источник:

Зубная паста: помогает убрать резкий запах с рук (например, лука или чеснока), помогает почистить белые кроссовки, спасает плавательные очки от запотевания (достаточно промыть их с зубной пастой, и быстро смыть) 0 Источник:

Соль может выступить как "незамерзайка" для окон. Достаточно протереть поверхность окон губкой, смоченной в соленой воде 0 Источник:

Если на деревянных или пластиковых вешалках есть неровные края, которые могут зацепить одежду - нанесите на неровности прозрачный лак для ногтей. Он также сгодится для винтиков, которые плохо держатся - достаточно смазать резьбу лаком 0 Источник:

Эти выступы в тележке - для того, чтобы вешать пакеты 0 Источник:

С помощью фена удалите пятна воска - его нужно нагревать, пока он не подплавится, а затем удалить. Феном можно также "разгладить" пластиковую скатерть или занавеску для душа - на безопасном расстоянии около 30 см 0 Источник: А холодным воздухом фена можно, например, подсушить глазурь на выпечке.

Кукурузный крахмал хорошо справляется с кулинарным жиром. Нанесите его на тряпку и потрите место с жиром, пока оно не исчезнет. Он даже может справиться с жирными пятнами на одежде - если оставить сразу, и примерно на час 0 Источник: Кукурузный крахмал также может избавить носки от влажности и запаха - достаточно немного "припудрить" их крахмалом.

Мел тоже помогает от жирных пятен на одежде. Достаточно натереть загрязненный участок, выждать 10 минут, а затем постирать вещь как обычно. Кусочек мела можно также положить в шкаф для устранения неприятного затхлого запаха 0 Источник: Мел может и удалить небольшую ржавчину на инструментах - только оставлять его нужно на сутки.

Обычным вазелином можно смазать велосипедную цепь, петли дверей, застежки-молнии, шариковые подшипники 0 Источник:

Дырка в ложке для спагетти показывает, сколько нужно взять спагетти для приготовления одной порции 0 Источник:

Маленькая стрелка на приборной панели автомобиля, рядом с маленьким изображением бензоколонки, указывает, с какой стороны находится бензобак 0 Источник:

Лимоны используют как натуральный отбеливатель - например, если белая вещь окрасилась во время стирки. Положите окрашенную вещь в кастрюлю с водой, добавьте кружочки лимона и прокипятите 20 минут. С нестойкими красками лимон справится 0 Источник:

Чтобы яйца не трескались во время варки, добавьте в воду две столовые ложки уксуса 0 Источник:

У многих пачек с чипсами можно завернуть нижние края внутрь - и поставить на стол, как миску 0 Источник:

Скотч. Его можно использовать, чтобы собрать мелкие осколки стекла, если что-то разбили дома. А еще это помощник, если нужно избавиться от конфетти, блесток, просыпанных круп и подобного 0 Источник:

А еще уксусом можно предотвратить оседание жира на стенках духовки. Для этого стенки духовки протрите тряпкой, смоченной уксусом и водой 0 Источник:

Избавиться от травы между тротуарной плиткой можно с помощью уксуса и соли. Раствор такой: 200 мл 70% уксуса, раствор поваренной соли (1 ст. ложка на 600 мл теплой воды), 0,5 ст. ложки моющего средства или жидкого мыла. Смесью нужно полить сорняки 0 Источник:

Увлажняющий крем поможет "обновить" изделия из кожи: одежду, обувь, сумки, аксессуары. Достаточно оставить крем на 20 минут, а затем протереть сухой тряпкой - появится блеск 0 Источник: Кремом можно смазать и металлические поверхности, ручки и замки до блеска (только не те, что соприкасаются с водой).

Если гаечный ключ велик для откручиваемой гайки, просто подсуньте в него монетку, подходящую по толщине 0 Источник: